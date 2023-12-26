Тур: 20. Стадион: Чегека Арена.
0'
1:0
10' ГолФадера Алию
23' Желтая карточкаДе Лат Ричи
47' Желтая карточкаКейта Мандела
66' Желтая карточкаКулибали Сумайла
2:0
75' ГолАрокодаре Толуваласе
3:0
77' ГолАрокодаре Толуваласе
83' Желтая карточкаАртеага Херардо
90'+5
Ход матча
10'
1:0
23'
47'
66'
75'
77'
83'
90'
14
Сор
Коллинс
21
Винс
Сэмюэл
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Антверпен
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
2.1
2.36
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.27
1.1
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.19
1.76
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
41
51
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.3
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.3
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.25
|Муньос Даниэль
|5
|0.25
|Сор Коллинс
|4
|0.2
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.15
|Зекири Анди
|3
|0.15
|Фадера Алию
|3
|0.15
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Куэста Карлос
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.4
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.25
|Муйя Арбнор
|5
|0.25
|Иленикена Джордж
|5
|0.25
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0.2
|Эджуке Чидера
|2
|0.1
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.05
|Вермирен Артур
|1
|0.05
|Керк Джирано
|1
|0.05
|Батай Йелле
|1
|0.05
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Пейнтсил Джозеф
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Вутер Вранкен
|0
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
Результаты матчей
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Антверпен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
7
Генк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
14
21
Генк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Антверпен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
6
26%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
26%
4
31%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
6
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
8
38%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
40
34
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
5%
7
21%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
10
29%
29%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
10
25%
8
24%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
5
24%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3
Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Антверпен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0
Результаты матчей
Генк
Антверпен
Точный счет
3:3
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
6:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
6:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
6
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Генк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
73
55
64
46
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
46
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
128
911
911
614
317
317
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|12 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5