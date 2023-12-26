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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Генк
3:0
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
10' Гол
Фадера Алию
23' Желтая карточка
Де Лат Ричи
47' Желтая карточка
Кейта Мандела
66' Желтая карточка
Кулибали Сумайла
2:0
75' Гол
Арокодаре Толуваласе
3:0
77' Гол
Арокодаре Толуваласе
83' Желтая карточка
Артеага Херардо
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
5
Артеага
Херардо
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
10
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
14
Сор
Коллинс
7
Фадера
Алию
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
21
Винс
Сэмюэл
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
10
Баликвиша
Мишель-Анже
24
Эккеленкамп
Юрген
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
Генк
4-3-3
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Антверпен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПОЗЧТ
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

2.1
2.36

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.27
1.1

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.19
1.76

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

41
51

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.3
Арокодаре Толуваласе 6 0.3
Хейнен Бриан 5 (2) 0.25
Муньос Даниэль 5 0.25
Сор Коллинс 4 0.2
Эль-Ханнус Билаль 3 0.15
Зекири Анди 3 0.15
Фадера Алию 3 0.15
Кайембе Йорис 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Куэста Карлос 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.4
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.25
Муйя Арбнор 5 0.25
Иленикена Джордж 5 0.25
Эккеленкамп Юрген 4 0.2
Эджуке Чидера 2 0.1
Алдервейрельд Тоби 1 0.05
Вермирен Артур 1 0.05
Керк Джирано 1 0.05
Батай Йелле 1 0.05
Винс Сэмюэл 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Пейнтсил Джозеф 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Кайембе Йорис 3 0
Куэста Карлос 3 0
Фадера Алию 3 0
Галарса Матиас 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Артеага Херардо 2 0
Маккензи Марк 2 0
Вутер Вранкен 0 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 4 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Керк Джирано 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Батай Йелле 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Кейта Мандела 1 0

Результаты матчей

Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Антверпен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
7
Генк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

14
21
Генк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Антверпен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

23
13
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
6
26%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
26%
4
31%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
6
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
8
38%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

40
34
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
5%
7
21%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
10
29%
29%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
10
25%
8
24%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
19%
5
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
5
24%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3
Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Антверпен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3
Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0

Результаты матчей

Генк
Антверпен

Точный счет

3:3
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
6:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
6:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
6
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Генк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
5
5
6
4
2.5
4
6
2
8
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
12
8
1.5
9
11
9
11
2.5
6
14
3
17
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 19 11 6 2 37 - 21 39
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Вестерло
 19 4 6 9 27 - 35 18
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Андерлехт
 9 7 2 0 20 - 9 23
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
8.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 12 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
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    • 46'
      Де Лат Ричи уходит с поля. Ван Ден Босх Зено выходит вместо него
    • 46'
      Arbnor Muja уходит с поля. Эджуке Чидера выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Кайембе Йорис сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Фадера Алию бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 3:0 Антверпен онлайн

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