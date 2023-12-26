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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Брюгге
1:1
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
21' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
0:1
27' Гол
Нильссон Хокан
51' Желтая карточка
Александр Блессин
1:1
56' Пенальти
Родригеш Тьяго
66' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
70' Желтая карточка
Амани Жан
75' Желтая карточка
Одои Денис
77' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
84' Желтая карточка
Спилеерс Йорне
89' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
90' Красная карточка
Морис Антони
90'+10
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
23
Пуэртас
Кэмерон
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Брюгге
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 11 (5) 0.55
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.4
Синкернагель Филип 5 0.25
Ванакен Ханс 4 0.2
Ютгла Ферран 3 0.15
Бушанан Тажон 2 0.1
Нуса Антонио 2 0.1
Кюйпер Максим 1 0.05
Мехеле Брэндон 1 0.05
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 13 0.65
Нильссон Хокан 8 (3) 0.4
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.3
Пуэртас Кэмерон 4 (1) 0.2
Лапуссен Лоик 3 0.15
Родригес Кевин II 2 0.1
Сайкс Росс 2 0.1
Терхо Каспер 2 0.1
Кастро-Монтес Алессио 1 0.05
Расмуссен Матиас 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Бёрджесс Кристиан 1 0.05
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Баланта Эдер 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Родригеш Тьяго 1 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 6 0
Нильссон Хокан 5 0
Амани Жан 5 0
Ванхутт Шарль 5 0
Макаллистер Кевин 4 0
Лапуссен Лоик 4 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Морис Антони 0 1
Александр Блессин 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
2
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

14
24
Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

17
24
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

37
44
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
10
23%
16-30
7
19%
11
25%
31-45
6
16%
7
16%
46-60
9
24%
5
11%
61-75
5
14%
7
16%
76-90

Пропущено

18
20
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
5
28%
7
35%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0
Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3

Результаты матчей

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
8
2
2
8
2.5
4
6
2
8
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
6
4
2
8
2.5
4
6
2
8
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
18
2
7
13
1.5
14
6
4
16
2.5
8
12
4
16
3.5
3
17
3
17
4.5
1
19
2
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 19 11 6 2 37 - 21 39
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Андерлехт
 9 7 2 0 20 - 9 23
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
8.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 12 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
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    • 56'
      Г О О О О Л - Родригеш Тьяго из команды Брюгге забивает с точки!
    • 51'
      Александр Блессин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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