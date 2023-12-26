Тур: 20. Стадион: Ян Брейдель.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
0:1
27' ГолНильссон Хокан
51' Желтая карточкаАлександр Блессин
1:1
56' ПенальтиРодригеш Тьяго
66' Желтая карточкаВанхутт Шарль
70' Желтая карточкаАмани Жан
75' Желтая карточкаОдои Денис
77' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
84' Желтая карточкаСпилеерс Йорне
89' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
90' Красная карточкаМорис Антони
90'+10
Ход матча
27'
56'
1:1
66'
70'
75'
84'
89'
90'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Среднее время на гол
75
50
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|11 (5)
|0.55
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.4
|Синкернагель Филип
|5
|0.25
|Ванакен Ханс
|4
|0.2
|Ютгла Ферран
|3
|0.15
|Бушанан Тажон
|2
|0.1
|Нуса Антонио
|2
|0.1
|Кюйпер Максим
|1
|0.05
|Мехеле Брэндон
|1
|0.05
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|0.65
|Нильссон Хокан
|8 (3)
|0.4
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.3
|Пуэртас Кэмерон
|4 (1)
|0.2
|Лапуссен Лоик
|3
|0.15
|Родригес Кевин II
|2
|0.1
|Сайкс Росс
|2
|0.1
|Терхо Каспер
|2
|0.1
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.05
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Нильссон Хокан
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Ванхутт Шарль
|5
|0
|Макаллистер Кевин
|4
|0
|Лапуссен Лоик
|4
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Морис Антони
|0
|1
|Александр Блессин
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
2
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
14
24
Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Забито
17
24
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
4
24%
7
29%
29%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
37
44
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
10
23%
16-30
7
19%
11
25%
31-45
6
16%
7
16%
46-60
9
24%
5
11%
61-75
5
14%
7
16%
76-90
Пропущено
18
20
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
2
11%
1
5%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
5
28%
7
35%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0
Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Результаты матчей
Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
82
28
46
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
28
64
28
46
28
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
182
713
146
416
812
416
317
317
119
218
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|12 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5