  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Кортрейк
0:2
Конец матча
Гент
0'
0:1
6' Гол
Тиссудали Тарик
35' Желтая карточка
Кейперс Уго
42' Желтая карточка
Радованович Александар
0:2
55' Гол
Тиссудали Тарик
90'+4
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
6
Мессату
Наэль
54
Оджо
Шейи
27
Сиссако
Абдулайе
16
Кана
Марко
89
Аудоор
Линнт
39
Дэвис
Айзек
10
Abdelkahar
Kadri
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
10
Тиссудали
Тарик
Кортрейк
5-3-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Кортрейк
Гент

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

32 матча

31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
2:1
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
К
4:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:1
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.19

Среднее время на гол

53
75

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.2
Dion De Neve 2 0.1
Abdelkahar Kadri 2 0.1
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.1
Оджо Шейи 1 0.05
Tom Vandenberghe 1 0.05
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.4
Кейперс Уго 6 (1) 0.3
Хон Хён-Сок 3 0.15
Самуаз Матисс 3 0.15
Орбан Гифт 3 0.15
Де Сар Жюльен 3 (3) 0.15
Фофанан Малик 2 0.1
Ватанабэ Цуёси 2 0.1
Кумс Свен 1 0.05
Торунарига Джордан 1 0.05
Кандусс Исмаэль 1 0.05
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Мессату Наэль 5 0
Кана Марко 3 1
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Lars Montegnies 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Кандусс Исмаэль 0 1
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофанан Малик 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Гент
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
4
Кортрейк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

2
21
Кортрейк
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Гент
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

7
25

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

18
11
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
28%
3
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Забито

6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 10
2
33%
1
5%
1-15
2
33%
2
10%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
33%
3
14%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
4
33%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
9
38%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

14
33
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
1
7%
9
27%
31-45
2
14%
8
24%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
3
21%
5
15%
76-90

Пропущено

42
23
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
3
7%
5
22%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
9
21%
5
22%
31-45
14
33%
4
17%
46-60
5
12%
2
9%
61-75
6
14%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
Гент
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0
Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1

Результаты матчей

Кортрейк
Гент

Точный счет

0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
17
3
3
17
1.5
11
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 19 11 6 2 37 - 21 39
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Вестерло
 19 4 6 9 27 - 35 18
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Андерлехт
 9 7 2 0 20 - 9 23
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
8.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 12 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • 55'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Кортрейк 0:2 Гент онлайн

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