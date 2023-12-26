Тур: 20. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
0:1
6' ГолТиссудали Тарик
35' Желтая карточкаКейперс Уго
42' Желтая карточкаРадованович Александар
0:2
55' ГолТиссудали Тарик
90'+4
Ход матча
6'
0:1
35'
55'
0:2
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
16
Кана
Марко
89
Аудоор
Линнт
39
Дэвис
Айзек
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Оджо ШейиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Dion De Neve
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Джозеф Акпала
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Гент
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
32 матча
31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
84
96
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.19
Среднее время на гол
53
75
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.2
|Dion De Neve
|2
|0.1
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.1
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.1
|Оджо Шейи
|1
|0.05
|Tom Vandenberghe
|1
|0.05
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.4
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.3
|Хон Хён-Сок
|3
|0.15
|Самуаз Матисс
|3
|0.15
|Орбан Гифт
|3
|0.15
|Де Сар Жюльен
|3 (3)
|0.15
|Фофанан Малик
|2
|0.1
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.1
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Торунарига Джордан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Кана Марко
|3
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Кандусс Исмаэль
|0
|1
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Гент
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
4
Кортрейк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
0
Упущенные победы
2
21
Кортрейк
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Гент
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
7
25
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
18
11
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
28%
3
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
18%
76-90
Забито
6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 10
2
33%
1
5%
1-15
2
33%
2
10%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
33%
3
14%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
4
33%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
8
33%
3
25%
31-45
9
38%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
14
33
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
2
14%
3
9%
1-15
4
29%
4
12%
16-30
1
7%
9
27%
31-45
2
14%
8
24%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
3
21%
5
15%
76-90
Пропущено
42
23
17 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
3
7%
5
22%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
9
21%
5
22%
31-45
14
33%
4
17%
46-60
5
12%
2
9%
61-75
6
14%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1
Гент
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0
Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1
Результаты матчей
Кортрейк
Гент
Точный счет
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
173
317
119
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|12 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5