Тур: 20. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
14' ГолЙоу Гриффин
2:0
64' ПенальтиМадсен Николас
70' Красная карточкаДефурни Тео
3:0
82' Гол в свои воротаTheo Gece
90'+7
Ход матча
14'
1:0
64'
2:0
70'
82'
3:0
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
14
Kyan
Vaesen
33
Дефурни
Тео
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
47
Мбуп
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
27 Rikelmi
-
20 Theo Gece
-
23 Romildo
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
РВДМ 47
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|8 (5)
|0.4
|Стассин Лукас
|6
|0.3
|Фриган Матия
|4
|0.2
|Йоу Гриффин
|3
|0.15
|Даци Эрдон
|3
|0.15
|Байрам Эмин
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.05
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.4
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.15
|Мерсье Ксавье
|2
|0.1
|Ilay Camara
|2
|0.1
|Да Сильва Флоран
|2
|0.1
|Абе Суто
|1
|0.05
|Двомо Пьер
|1
|0.05
|Мбуп Пате
|1
|0.05
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.05
|Romildo
|1
|0.05
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Arthur Piedfort
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilay Camara
|4
|1
|Гейе Махтар
|3
|1
|Abner II
|4
|0
|Двомо Пьер
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
7
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
РВДМ 47
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
12
9
Вестерло
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
РВДМ 47
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
21
16
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
7
37%
8
38%
76-90
Забито
16
12
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
25%
4
33%
61-75
8
50%
0
0%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
30
24
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
5
21%
16-30
3
10%
6
25%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
7
23%
5
21%
61-75
11
37%
5
21%
76-90
Пропущено
35
38
12 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
4
11%
6
16%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
9
26%
7
18%
61-75
9
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
РВДМ 47
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0
Результаты матчей
Вестерло
РВДМ 47
Точный счет
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вестерло
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
1010
515
317
218
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|12 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5