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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Вестерло
3:0
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
14' Гол
Йоу Гриффин
2:0
64' Пенальти
Мадсен Николас
70' Красная карточка
Дефурни Тео
3:0
82' Гол в свои ворота
Theo Gece
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
14
Kyan
Vaesen
33
Дефурни
Тео
32
Djovkar
Doudaev
44
Сиссако
Мусса
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
69
Да
Сильва
Флоран
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
47
Мбуп
Пате
9
Гейе
Махтар
Вестерло
4-2-3-1
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Вестерло
РВДМ 47

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
0:2
ПДБ
1:2
ПДБ
0:0
ПДБ
2:2
ПДБ
2:1
ПДБ
3:0
ПДБ
3:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 8 (5) 0.4
Стассин Лукас 6 0.3
Фриган Матия 4 0.2
Йоу Гриффин 3 0.15
Даци Эрдон 3 0.15
Байрам Эмин 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Йорданов Эдиссон 1 0.05
Tuur Rommens 1 0.05
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.4
Бирон Микаэль 3 (1) 0.15
Мерсье Ксавье 2 0.1
Ilay Camara 2 0.1
Да Сильва Флоран 2 0.1
Абе Суто 1 0.05
Двомо Пьер 1 0.05
Мбуп Пате 1 0.05
Сеговия Луис Джеованни 1 0.05
Romildo 1 0.05
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 5 0
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Arthur Piedfort 3 0
Bakary Haidara 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilay Camara 4 1
Гейе Махтар 3 1
Abner II 4 0
Двомо Пьер 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Рен-Аделед Жефф 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
7
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
РВДМ 47
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

12
9
Вестерло
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
РВДМ 47
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

21
16

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
7
37%
8
38%
76-90

Забито

16
12
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
25%
4
33%
61-75
8
50%
0
0%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

30
24
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
5
21%
16-30
3
10%
6
25%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
7
23%
5
21%
61-75
11
37%
5
21%
76-90

Пропущено

35
38
12 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
4
11%
6
16%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
9
26%
7
18%
61-75
9
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
РВДМ 47
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0

Результаты матчей

Вестерло
РВДМ 47

Точный счет

1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вестерло
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
5
10
10
1.5
5
15
3
17
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 19 11 6 2 37 - 21 39
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Андерлехт
 9 7 2 0 20 - 9 23
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
8.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 12 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Г О О О О Л - Йоу Гриффин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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