Тур: 20. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
1:0
1' ГолТорстейнссон Йон
21' Желтая карточкаПлетинкс Эвауд
2:0
28' ГолМазиз Юссеф
41' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
47' Желтая карточкаYentil van Genechten
61' Желтая карточкаКристи-Дэвис Исаак
3:0
90' ГолМуеанта Супханат
90'+4
Ход матча
1'
1:0
21'
28'
41'
90'
3:0
88
Мазиз
Юссеф
14
Деом
Жером
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Деом ЖеромЗащитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
АХ Лёвен
Эйпен
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.71
Среднее время на гол
72
52
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|4
|0.2
|Мазиз Юссеф
|3
|0.15
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.15
|Мендиль Хамза
|3
|0.15
|Richie Sagrado
|2
|0.1
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.1
|Nachon Nsingi
|1
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.05
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Шломо Раз
|1
|0.05
|Муеанта Супханат
|1
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.05
|Joel Schingtienne
|1
|0.05
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.2
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.15
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.1
|Пантович Милош
|2
|0.1
|Палссон Виктор
|2
|0.1
|Yentil van Genechten
|2
|0.1
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.05
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.05
|Деом Жером
|1
|0.05
|Кейта Амаду
|1
|0.05
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.05
|Jan Kral
|1
|0.05
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Ezechiel Banzuzi
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Мигель Флориан
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|3
|0
|Мёхвальд Кевин
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Кейта Амаду
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
6
АХ Лёвен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
4
8
АХ Лёвен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Эйпен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
19%
2
9%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
5
23%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Забито
22
24
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
27%
2
8%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
23%
5
21%
76-90
Пропущено
38
37
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
13%
3
8%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
6
16%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
16%
9
24%
61-75
8
21%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1
Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Эйпен
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Эйпен
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:3
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:3
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
27
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
415
415
217
217
118
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|12 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5