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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
АХ Лёвен
3:0
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
1' Гол
Торстейнссон Йон
21' Желтая карточка
Плетинкс Эвауд
2:0
28' Гол
Мазиз Юссеф
41' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
47' Желтая карточка
Yentil van Genechten
61' Желтая карточка
Кристи-Дэвис Исаак
3:0
90' Гол
Муеанта Супханат
90'+4
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
43
Nachon
Nsingi
11
Ezechiel
Banzuzi
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
9
Браут-Брюнес
Джонатан
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
14
Деом
Жером
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
6
Байе
Брандон
18
Кейта
Амаду
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
АХ Лёвен
3-4-2-1
Эйпен
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Эйпен

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
3:1
ПДА
1:4
ПДА
3:3
ПДА
1:1
ТМК
2:2
ТМК
0:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:1
БВЛ
1:1
БВЛ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.71

Среднее время на гол

72
52

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 4 0.2
Мазиз Юссеф 3 0.15
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.15
Мендиль Хамза 3 0.15
Richie Sagrado 2 0.1
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.1
Nachon Nsingi 1 0.05
Мисао Кенто 1 0.05
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Шломо Раз 1 0.05
Муеанта Супханат 1 0.05
Ezechiel Banzuzi 1 0.05
Joel Schingtienne 1 0.05
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.2
Чарльз-Кук Риган 3 0.15
Gary Magnee 2 (1) 0.1
Пантович Милош 2 0.1
Палссон Виктор 2 0.1
Yentil van Genechten 2 0.1
Финнбогасон Альфред 1 0.05
Мёхвальд Кевин 1 0.05
Деом Жером 1 0.05
Кейта Амаду 1 0.05
Дэвидсон Джейсон 1 0.05
Jan Kral 1 0.05
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Торстейнссон Йон 4 0
Ezechiel Banzuzi 4 0
Richie Sagrado 2 1
Мигель Флориан 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 3 0
Мёхвальд Кевин 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Кейта Амаду 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Нуху Айзек 2 0
Пантович Милош 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
6
АХ Лёвен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

4
8
АХ Лёвен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Эйпен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
19

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
25%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
19%
2
9%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
5
23%
61-75
6
22%
6
27%
76-90

Забито

22
24
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
27%
2
8%
1-15
3
14%
5
21%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
23%
5
21%
76-90

Пропущено

38
37
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
13%
3
8%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
9
24%
6
16%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
6
16%
9
24%
61-75
8
21%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1
Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Эйпен
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1
Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2

Результаты матчей

АХ Лёвен
Эйпен

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:3
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:3
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
4
15
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 15 2 2 43 - 19 47
2.
Андерлехт
 19 11 6 2 37 - 21 39
3.
Гент
 20 10 8 2 36 - 20 38
4.
Генк
 20 9 7 4 41 - 20 34
5.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 19 6 8 5 22 - 28 26
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Вестерло
 19 4 6 9 27 - 35 18
13.
Спортинг Шарлеруа
 19 4 6 9 18 - 29 18
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 20 2 4 14 12 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Андерлехт
 9 7 2 0 20 - 9 23
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Генк
 10 4 5 1 23 - 11 17
8.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
15.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13
Андерлехт Дрейер Андерс 12 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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