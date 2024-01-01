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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Мальорка
Прогнозы 72
Реал Мадрид 94.4% (68)
X 2.8% (2)
Мальорка 2.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Мальорка
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Реал Мадрид
Мальорка

История личных встреч

Реал Мадрид
Мальорка

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

20 матчей

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.9
1.9

Среднее время на гол

31
47

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.7
1.2

Среднее время на гол

128
75

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.8
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 13 0.72
Родриго 7 0.39
Хоселу Санмартин 5 0.28
Винисиус Жуниор 4 0.22
Диас Браим 3 0.17
Карвахаль Даниэль 2 0.11
Кроос Тони 1 0.06
Модрич Лука 1 0.06
Васкес Лукас 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Тчуамени Орельен 1 0.06
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.28
Мурики Ведат 4 (1) 0.22
Родригес Даниэль I 2 0.11
Раильо Антонио 2 0.11
Санчес Антонио 1 0.06
Саму Кошта 1 0.06
Настасич Матия 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Начо Фернандес 1 2
Беллингем Джуд 4 0
Тчуамени Орельен 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Коста Хауме 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Настасич Матия 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Маффео Пабло 2 1
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Пратс Абдон 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Раильо Антонио 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
8
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Мальорка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

18
8
Реал Мадрид
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Мальорка
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
8
38%
1
11%
46-60
4
19%
1
11%
61-75
2
10%
4
44%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
50%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
1
5%
4
50%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

40
17
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
3
8%
5
29%
29%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
5
13%
4
24%
31-45
10
25%
2
12%
46-60
10
25%
2
12%
61-75
6
15%
4
24%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
5
50%
5
23%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
1
10%
6
27%
61-75
1
10%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3
Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Мальорка

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
7
1
1.5
2
7
3
5
2.5
1
8
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
6
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
10
8
12
6
1.5
5
13
6
12
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 25 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 72
    Реал Мадрид 94.4% (68)
    X 2.8% (2)
    Мальорка 2.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Мальорка
    13.00
    6.90
    Реклама, betcity.ru
    6.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.4% (68)
    Ничья
    2.8% (2)
    Мальорка
    2.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (32)
    Меньше
    45.76% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    33.9% (20)
    Нет
    66.1% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    34.7% (25)
    3:1 Реал Мадрид
    13.9% (10)
    3:0 Реал Мадрид
    13.9% (10)
    2:1 Реал Мадрид
    8.3% (6)
    4:0 Реал Мадрид
    4.2% (3)
    4:1 Реал Мадрид
    2.8% (2)
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