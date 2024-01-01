Тур: 19. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Мальорка
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
20 матчей
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.9
1.9
Среднее время на гол
31
47
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.7
1.2
Среднее время на гол
128
75
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.8
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|13
|0.72
|Родриго
|7
|0.39
|Хоселу Санмартин
|5
|0.28
|Винисиус Жуниор
|4
|0.22
|Диас Браим
|3
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.11
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Модрич Лука
|1
|0.06
|Васкес Лукас
|1
|0.06
|Вальверде Федерико
|1
|0.06
|Тчуамени Орельен
|1
|0.06
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.28
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.22
|Родригес Даниэль I
|2
|0.11
|Раильо Антонио
|2
|0.11
|Санчес Антонио
|1
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.06
|Настасич Матия
|1
|0.06
|Ларин Кайл
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Беллингем Джуд
|4
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Коста Хауме
|5
|0
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Настасич Матия
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Маффео Пабло
|2
|1
|Вальент Мартин
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
8
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Мальорка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
18
8
Реал Мадрид
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Мальорка
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
21
9
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
8
38%
1
11%
46-60
4
19%
1
11%
61-75
2
10%
4
44%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
50%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
1
5%
4
50%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
40
17
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
3
8%
5
29%
29%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
5
13%
4
24%
31-45
10
25%
2
12%
46-60
10
25%
2
12%
61-75
6
15%
4
24%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
5
50%
5
23%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
1
10%
6
27%
61-75
1
10%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3
Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Мальорка
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
71
27
35
18
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
108
126
513
612
216
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (4)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|9 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка
Исход игры
Реал Мадрид
94.4% (68)
Ничья
2.8% (2)
Мальорка
2.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (32)
Меньше
45.76% (27)
Обе команды забьют
Да
33.9% (20)
Нет
66.1% (39)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
34.7% (25)
3:1 Реал Мадрид
13.9% (10)
3:0 Реал Мадрид
13.9% (10)
2:1 Реал Мадрид
8.3% (6)
4:0 Реал Мадрид
4.2% (3)
4:1 Реал Мадрид
2.8% (2)
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