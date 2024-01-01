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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 63
Жирона 33.3% (21)
X 34.9% (22)
Атлетико М 31.7% (20)
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Ничья
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Жирона
Атлетико М

История личных встреч

Жирона
Атлетико М

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:0
КК
3:3
КК
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 11 (3) 0.61
Стуани Кристиан 6 0.33
Савио III 4 0.22
Эррера Янгель 4 0.22
Гарсия Алеш 3 0.17
Цыганков Виктор 3 0.17
Мартин Иван 3 0.17
Порту Кристиан 2 0.11
Давид Лопес 2 0.11
Коуто Ян 1 0.06
Гутьеррес Мигель 1 0.06
Гарсия Эрик 1 0.06
Фернандес Валери 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 11 (3) 0.61
Мората Альваро 9 0.5
Корреа Анхель 4 0.22
Льоренте Маркос 3 0.17
Рикельме Родриго 2 0.11
Лино Сэмуел 2 0.11
Молина Науэль 2 0.11
Депай Мемфис 2 0.11
Витсель Аксель 1 0.06
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Коуто Ян 4 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Савио III 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Гарсия Алеш 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 5 0
Коке Хорхе 4 0
Хименес Хосе 4 0
Савич Стефан 2 1
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Жирона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
1
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Атлетико М
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

21
23
Жирона
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
6% (1)
50% (9)
Атлетико М
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

22
24

Голы по времени матча

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
5
24%
5
38%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

42
36
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
2
5%
2
6%
1-15
5
12%
8
22%
16-30
12
29%
6
17%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
6
14%
8
22%
61-75
10
24%
9
25%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
19%
2
11%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5
Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1

Результаты матчей

Жирона
Атлетико М

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
2:4
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жирона
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
8
2
4
5
2.5
5
5
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
6
2.5
2
6
3
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
11
7
1.5
11
7
7
11
2.5
7
11
5
13
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 63
    Жирона 33.3% (21)
    X 34.9% (22)
    Атлетико М 31.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Атлетико М
    3.60
    3.65
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    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона - Атлетико М

    Исход игры
    Жирона
    33.3% (21)
    Ничья
    34.9% (22)
    Атлетико М
    31.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (45)
    Нет
    19.64% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (17)
    1:2 Атлетико М
    19% (12)
    2:1 Жирона
    17.5% (11)
    1:0 Жирона
    9.5% (6)
    2:2 Ничья
    7.9% (5)
    0:2 Атлетико М
    4.8% (3)
    0:1 Атлетико М
    3.2% (2)
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