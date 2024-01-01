Тур: 19. Стадион: Монтиливи.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Атлетико М
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|11 (3)
|0.61
|Стуани Кристиан
|6
|0.33
|Савио III
|4
|0.22
|Эррера Янгель
|4
|0.22
|Гарсия Алеш
|3
|0.17
|Цыганков Виктор
|3
|0.17
|Мартин Иван
|3
|0.17
|Порту Кристиан
|2
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.11
|Коуто Ян
|1
|0.06
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.06
|Гарсия Эрик
|1
|0.06
|Фернандес Валери
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.61
|Мората Альваро
|9
|0.5
|Корреа Анхель
|4
|0.22
|Льоренте Маркос
|3
|0.17
|Рикельме Родриго
|2
|0.11
|Лино Сэмуел
|2
|0.11
|Молина Науэль
|2
|0.11
|Депай Мемфис
|2
|0.11
|Витсель Аксель
|1
|0.06
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Гарсия Алеш
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Савич Стефан
|2
|1
|Мората Альваро
|2
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
1
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Атлетико М
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
21
23
Жирона
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
6% (1)
50% (9)
Атлетико М
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
22
24
Голы по времени матча
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
5%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
5
24%
5
38%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
42
36
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
2
5%
2
6%
1-15
5
12%
8
22%
16-30
12
29%
6
17%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
6
14%
8
22%
61-75
10
24%
9
25%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
19%
2
11%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5
Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1
Результаты матчей
Жирона
Атлетико М
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
2:4
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жирона
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
82
45
55
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
36
26
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
144
117
117
711
711
513
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
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|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
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|Гризманн Антуан
|11 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|9 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона - Атлетико М
Исход игры
Жирона
33.3% (21)
Ничья
34.9% (22)
Атлетико М
31.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
50% (28)
Меньше
50% (28)
Обе команды забьют
Да
80.36% (45)
Нет
19.64% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (17)
1:2 Атлетико М
19% (12)
2:1 Жирона
17.5% (11)
1:0 Жирона
9.5% (6)
2:2 Ничья
7.9% (5)
0:2 Атлетико М
4.8% (3)
0:1 Атлетико М
3.2% (2)
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