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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Гранада
 
Позже
Кадис
Прогнозы 58
Гранада 58.6% (34)
X 29.3% (17)
Кадис 12.1% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Гранада
Ничья
Кадис
3.30
3.60
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Кадис

История личных встреч

Гранада
Кадис

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
101

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.28
Узуни Мюрто 5 (2) 0.28
Бое Лукас 3 0.17
Санчес Рикард 2 0.11
Омородион Сэмюэль 2 0.11
Вильяр Гонсало 1 0.06
Рубио Мигель 1 0.06
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Нева Карлос 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.28
Мачис Дарвин 3 (1) 0.17
Рохер Марти 2 0.11
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Сарагоса Брайан 5 0
Бое Лукас 3 1
Вильяр Гонсало 4 0
Микель Игнаси 3 0
Санчес Рикард 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 10 0
Алькарас Рубен 8 0
Хименес Фали 7 0
Собрино Рубен 6 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Гранада
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
6
Гранада
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

3
8
Гранада
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
2
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
2
10%
1
11%
76-90

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
15%
4
29%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
1
7%
76-90

Пропущено

40
24
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
10%
4
17%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
13
33%
3
13%
31-45
7
18%
5
21%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
6
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0
Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1
Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0

Результаты матчей

Гранада
Кадис

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гранада
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
8
6
12
1.5
3
15
3
15
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 10 минут.



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  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 58
    Гранада 58.6% (34)
    X 29.3% (17)
    Кадис 12.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Кадис
    3.30
    3.60
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    3.63
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада - Кадис

    Исход игры
    Гранада
    59% (36)
    Ничья
    29.5% (18)
    Кадис
    11.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (20)
    Меньше
    66.1% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (37)
    Нет
    37.29% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Гранада
    29.5% (18)
    1:1 Ничья
    27.9% (17)
    2:1 Гранада
    26.2% (16)
    1:2 Кадис
    6.6% (4)
    0:1 Кадис
    3.3% (2)
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