Тур: 19. Стадион: Нуэво Лос Карменес.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гранада
Кадис
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
101
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.28
|Узуни Мюрто
|5 (2)
|0.28
|Бое Лукас
|3
|0.17
|Санчес Рикард
|2
|0.11
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.11
|Вильяр Гонсало
|1
|0.06
|Рубио Мигель
|1
|0.06
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.28
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.17
|Рохер Марти
|2
|0.11
|Алькарас Рубен
|1
|0.06
|Эрнандес Луис
|1
|0.06
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.06
|Пирес Лукас
|1
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Бое Лукас
|3
|1
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Санчес Рикард
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|10
|0
|Алькарас Рубен
|8
|0
|Хименес Фали
|7
|0
|Собрино Рубен
|6
|0
|Эрнандес Хави V
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Пирес Лукас
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
6
Гранада
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
3
8
Гранада
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
20
9
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
2
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
2
10%
1
11%
76-90
Забито
20
14
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
15%
4
29%
1-15
2
10%
6
43%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
1
7%
76-90
Пропущено
40
24
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
4
10%
4
17%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
13
33%
3
13%
31-45
7
18%
5
21%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
6
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0
Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0
Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1
Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0
Результаты матчей
Гранада
Кадис
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гранада
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
108
612
315
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Алехо Иван
|10
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада - Кадис
Исход игры
Гранада
59% (36)
Ничья
29.5% (18)
Кадис
11.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
33.9% (20)
Меньше
66.1% (39)
Обе команды забьют
Да
62.71% (37)
Нет
37.29% (22)
Популярный счёт
1:0 Гранада
29.5% (18)
1:1 Ничья
27.9% (17)
2:1 Гранада
26.2% (16)
1:2 Кадис
6.6% (4)
0:1 Кадис
3.3% (2)
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