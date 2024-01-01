Тур: 19. Стадион: Балаидос.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Бетис
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
24 матча
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Среднее время на гол
77
54
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.42
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.39
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.17
|Бамба Джонатан
|2
|0.11
|Аспас Яго
|1
|0.06
|Нуньес Унай
|1
|0.06
|Мингеса Оскар
|1
|0.06
|Старфельт Карл
|1
|0.06
|Сведберг Виллиот
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.33
|Перес Айосе
|4
|0.22
|Иско Аларкон
|2
|0.11
|Рока Марк
|2
|0.11
|Диао Ассане
|2
|0.11
|Руибаль Айтор
|1
|0.06
|Песселья Херман
|1
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.06
|Эззалзули Абде
|1
|0.06
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Родригес Мигель
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|5
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Диао Ассане
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
7
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
4
12
Сельта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
3
33%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
4
31%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
4
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
50%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
1
25%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
6
35%
2
10%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
4
19%
76-90
Пропущено
29
17
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
17%
5
29%
29%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
10
34%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2
Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2
Бетис
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1
Результаты матчей
Сельта
Бетис
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
7 раз 39%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сельта
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
513
513
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 11
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 21
|45
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 19
|38
|4.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 18
|31
|7.
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|20 - 18
|28
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|17 - 22
|18
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 24
|16
|16.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|23 - 25
|16
|17.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
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|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта - Бетис
Исход игры
Сельта
25.4% (15)
Ничья
49.2% (29)
Бетис
25.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (18)
Меньше
67.86% (38)
Обе команды забьют
Да
82.14% (46)
Нет
17.86% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (28)
2:1 Сельта
15.3% (9)
1:2 Бетис
13.6% (8)
1:0 Сельта
8.5% (5)
0:1 Бетис
6.8% (4)
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