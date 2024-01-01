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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Сельта
 
Позже
Бетис
Сельта
Бетис

История личных встреч

Сельта
Бетис

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Среднее время на гол

77
54

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.42
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.39
Дувикас Анастасиос 3 0.17
Бамба Джонатан 2 0.11
Аспас Яго 1 0.06
Нуньес Унай 1 0.06
Мингеса Оскар 1 0.06
Старфельт Карл 1 0.06
Сведберг Виллиот 1 0.06
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.33
Перес Айосе 4 0.22
Иско Аларкон 2 0.11
Рока Марк 2 0.11
Диао Ассане 2 0.11
Руибаль Айтор 1 0.06
Песселья Херман 1 0.06
Гидо Родригес 1 0.06
Эззалзули Абде 1 0.06
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Перес Карлес 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 5 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
7
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
12
Сельта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
3
33%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
4
31%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
4
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
50%
31-45
3
19%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
1
25%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
6
35%
2
10%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
4
19%
76-90

Пропущено

29
17
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
17%
5
29%
29%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
10
34%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2
Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2
Бетис
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1

Результаты матчей

Сельта
Бетис

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
7 раз 39%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сельта
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
5
13
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 14 3 1 39 - 11 45
2.
Жирона
 Заявка 18 14 3 1 42 - 21 45
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 2 4 36 - 19 38
4.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 7 3 29 - 18 31
7.
Бетис
 Заявка 18 6 10 2 20 - 18 28
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 21 - 29 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Мальорка
 Заявка 18 3 9 6 17 - 22 18
15.
Алавес
 Заявка 18 4 4 10 14 - 24 16
16.
Севилья
 Заявка 18 3 7 8 23 - 25 16
17.
Кадис
 Заявка 18 2 9 7 14 - 24 15
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
14.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (4)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алькарас Рубен 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 25 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Бетис.
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    • Прогнозы 57
    Сельта 24.6% (14)
    X 50.9% (29)
    Бетис 24.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Бетис
    3.33
    3.40
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    3.11
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта - Бетис

    Исход игры
    Сельта
    25.4% (15)
    Ничья
    49.2% (29)
    Бетис
    25.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (18)
    Меньше
    67.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (46)
    Нет
    17.86% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.5% (28)
    2:1 Сельта
    15.3% (9)
    1:2 Бетис
    13.6% (8)
    1:0 Сельта
    8.5% (5)
    0:1 Бетис
    6.8% (4)
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