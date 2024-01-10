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  4. Суперкубок 2024
Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Реал Мадрид
3:3
Доп. время (2 тайм)
Атлетико М
0'
0:1
7' Гол
Эрмосо Марио
1:1
20' Гол
Рюдигер Антонио
2:1
30' Гол
Менди Ферлан
2:2
37' Гол
Гризманн Антуан
2:3
78' Гол в свои ворота
Рюдигер Антонио
3:3
85' Гол
Карвахаль Даниэль

Ход матча

7'
0:1
Эрмосо Марио
(Гризманн Антуан)
20'
Рюдигер Антонио
(Модрич Лука)
1:1
30'
Менди Ферлан
(Карвахаль Даниэль)
2:1
37'
2:2
Гризманн Антуан
(Де Пауль Родриго)
67'
 
Молина Науэль
Лино Сэмуел
67'
 
Рикельме Родриго
Ньигес Сауль
67'
Кроос Тони
Модрич Лука
 
78'
2:3
Рюдигер Антонио
82'
Камавинга Эдуардо
Менди Ферлан
 
82'
Диас Браим
Тчуамени Орельен
 
85'
Карвахаль Даниэль
3:3
90'
 
Витсель Аксель
Де Пауль Родриго
91'
 
Корреа Анхель
Мората Альваро
104'
 
Галан Хави
Коке Хорхе
106'
 
Аспиликуэта Сесар
Льоренте Маркос
106'
Хоселу Санмартин
Винисиус Жуниор
 
106'
Себальос Дани
Родриго
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 816 Количество передач 658
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 252
Реал Мадрид 79.8% (201)
X 11.9% (30)
Атлетико М 8.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Атлетико М
3.79
3.67
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5.66
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
18
Тчуамени
Орельен
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Реал Мадрид
4-3-1-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетико М

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
18 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

51 матч

51%
25.5%
23.5%
26 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.2%
37.3%
23.5%
20 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.09
1.11

Среднее время на гол

82
81

Всего голов

73
63

Голов в среднем за матч

1.43
1.24

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвахаль Даниэль 1 1
Рюдигер Антонио 1 1
Менди Ферлан 1 1
Модрич Лука 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
1/2 финала
Реал Мадрид
Атлетико М
Барселона
Осасуна
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетико М Гризманн Антуан 1 (1)
Реал Мадрид Карвахаль Даниэль 1 (1)
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 1
Атлетико М Эрмосо Марио 1
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Замена
    108'
    Аспиликуэта вместо Льоренте на поле появился тем временем в составе "Атлетико" еще. Новая замена в нашем матче. 
  • Замена
    107'
    Дани Себальос и Хоселу вышли вместо Винисиуса Жуниора и Родриго.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй экстра-тайм стартовал! Удачи командам, поехали!
  • Перерыв
    Вальверде не успел пробить по воротам соперника. Рефери дал свисток. Первый экстра-тайм закончился. Пока без забитых голов в дополнительное время. 
  • Угловой
    104'
    Десятый юбилейный угловой "Реала" в матче Кроос подал, но этот навес был нивелирован голкипером Облаком. Мяч был выбит подальше от рамки. 
  • Замена
    103'
    Вместо Коке Галан на поле появился в составе "Атлетико". Новая замена в стане мадридского коллектива тем временем случилась. Отметим ее в протоколе. 
  • 102'
    Карвахаль получил передачу от партнера, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где в тот момент никого из партнеров не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    101'
    Рюдигер сейчас буквально напрыгнул на своего соперника в лице голкипера Облака, пытаясь дотянуться до мяча. Рефери тут же этот фол зафиксировал. 
  • 99'
    Рикельме решился нанести удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел намного выше ворот, да и Кепа полет снаряда полностью контролировал. 
  • Фол, нарушение
    98'
    Карвахаль теперь получил удар по ноге. В итоге рефери все-таки зафиксировал фол со стороны Дани. Кстати говоря, это 16-й фол со стороны "матрасников" в матче. У "Реала" из всего 4. За весь матч.
  • 96'
    Камавинга догнал мяч на левом фланге, сделал передачу, после чего выстрела со стороны партнера мы не увидели. Потерян мяч "матрасниками" был. 
  • 95'
    Продолжают все также активно освистывать Крооса фанаты, собравшиеся на стадионе. Ну, а у нас потеря мяча Витселем едва не привела к голевому удару соперником.
  • 94'
    Беллингем попытался навесом отправить мяч на правую штангу, но попал он в голову Рикельме, который спокойно вынес снаряд подальше от своей рамки. 
  • Замена
    92'
    Вместо Мораты на поле Корреа появился в составе "Атлетико" во время небольшой 5-минутной паузы. 
  • Первый тайм начался
    91'
    Стартовал первый экстра-тайм! Удачи командам, поехали!
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    • Второй тайм
    • Свисток
      Прозвучал свисток рефери, но он не финальный. Нас ждут дополнительные 30 минут искрометного футбола! Оставайтесь с нами!
    • Опасный момент
      90'
      МОМЕНТ! Диас ушел на правый край, после чего нанес удар в дальний левый угол. Мяч просвистел рядом со стойкой, не оказавшись в сетке. 
    • 90'
      Гризманн нанес удар по воротам соперника, но выстрел получился не самым сильным. В итоге сфера в руки Кепе прилетела. Слишком предсказуемо. 
    • Замена
      90'
      Витсель вместо Де Пауля появляется тем временем в составе своей команды. Очередная ротация в этой встрече. Отметим ее в протоколе. 
    • Дополнительное время
      90'
      Судья пять минут решил компенсировать к основному времени второго тайма.
    • Фол, нарушение
      89'
      Беллингем через себя попытался пробить после "свечки" от Крооса. Не попадает он по лицу сопернику, но рефери, тем не менее, фиксирует опасную игру. 
    • Угловой
      88'
      Диас получает мяч на правом краю, пробивает в ближний угол, но попадает в защитника. Сфера улетает на угловой, и дают больше шуму фанаты "Реала". 
    • 87'
      Винисиус на линии штрафной мяч получил, пробил, но попал в Савича. Мадридцы несутся вперед и делают все, чтобы этот матч в основное время выиграть!
    • Описание гола
      85'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРВАХАЛЬ! 3:3!
      Ничего себе! И сколько же раз пробили в этой атаке игроки "Реала" по воротам соперника? Продрался Винисиус слева к воротам соперника, пробил, но попал во вратаря. По отскочившему мячу дважды выстреливал Беллингем. Первый удар заблокировал Савич, а второй вынес с "ленточки" Льоренте. На добивании был Карвахаль, который переправил мяч в сетку. 
    • 84'
      Озадачен Карло Анчелотти. Что же сделать "Реалу", чтобы спастись в этом матче? "Королевский клуб" сейчас обязан атаковать на полную катушку. 
    • Замена
      82'
      Вместо Менди на поле Камавинга также появился. Еще одна ротацию в нашем поединке состоялась. "Реал" бросает все свои свежие силы в бой. 
    • Замена
      81'
      Браим Диас вместо Тчуамени на поле в составе "Реала" появился. Будет делать все сейчас "королевский клуб", чтобы спастись и вытащить эту встречу. 
    • Гол в свои ворота
      80'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕПА! 2:3!
      Интересно! Подача с левого края прошла. Поборолся за мяч Мората, но толкнул немного соперника. В итоге мяч попал в голову Рюдигеру, влетев в сетку! Хотя пока переписывается этот гол на счет Кепы! Видимо, он там также снаряда успел коснуться. 
    • 78'
      Неудачно корнер разыграли "матрасники". Но мяч остается у "Атлетико". Складывается у меня такое ощущение, что все-таки голы в этом матче еще будут. 
    • Угловой
      77'
      Гризманн качнул сейчас Начо и убежал от соперника. В итоге Антуан простреливал снаряд в центр, но Карвахаль в подкате мяч за лицевую переправил. Угловой.
    • 76'
      Продолжаются свистки в адрес Крооса. Хотя некоторые фанаты на арене стали поддерживать немца. Двоякое какое-то ощущение у него от пребывания на стадионе.
    • 75'
      15 минут в нашем матче остается играть. Ну что? Удастся ли кому-то выйти вперед? Времени еще полно у команд на то, чтобы забить. Но отличится ли какой-то из клубов? 
    • Опасный момент
      73'
      МОМЕНТИЩЕ! Мората снова оказался перед воротам соперника после скидки от Хименеса, но не успевает сферу переправить в сетку. Рядом со стойкой мяч пролетает. 
    • Угловой
      72'
      Мората вырывался на ударную позицию сейчас, но пробить не сумел по рамке соперника. Кепа отбил снаряд в красивом броске а угловой.
    • Угловой
      71'
      Снова Облак выручает сейчас команду после удара. На сей раз Кроос нанес удар, и Ян выручил свой коллектив, отбив мяч за лицевую линию. На угловой. 
    • 70'
      Гудят фанаты Тони Кроосу сегодня. Как только он мяч получает, так гул по стадиону проносится такой, что, пожалуй, у футболистов уши закладывает. 
    • 69'
      Классный пас Винисиус отдал на Родриго. Тот попытался красиво обработать мяч, но упустит его за пределы футбольного поля. 
    • 68'
      "Реал" владеет мячом, но говорить о каких-либо обострениях пока не приходится. По сути, впереди во втором тайме оппоненты моментов практически не создают. 
    • Замена
      66'
      Вместо Модрича Кроос на поле появился у "Реала". Рикельме вместо Сауля у "Атлетико" вышел, судя по всему. Были ли еще ротации, сейчас узнаем. Ага, Молина вместо Лино вышел.
    • 65'
      Замены в составе обеих команд готовятся тем временем. Там и у "Реала", и у "Атлетико" будут ротации. Ждем, что придумают наставники. 
    • 64'
      Свистят сейчас фанаты на стадионе. Причем не ясно, что же из так возмущает. То ли тот факт, что мячом владеет "Реал", либо то, что бездействует в эти минуты "Атлетико". 
    • Фол, нарушение
      63'
      Модрича сейчас подтолкнули в спину соперники. В итоге рефери дал свисток. Фол имел место быть, и споры тут были бессмысленными. 
    • 61'
      Менее получаса остается играть соперникам. Кто сейчас забьет третий гол, тот и может победить в данном противостоянии. Но может быть и ничья в основное время. 
    • 60'
      Модрич подавал на Карвахаля. Дани сейчас сбрасывал коленом сферу на дальнюю штангу, где партнеров в той зоне не оказалось. Вынос "матрасниками" последовал. 
    • Угловой
      59'
      Все равно второй тайм совсем безголевым получается. В плане остроты мы тоже ничего интересного не видим. Но вот Родриго первый угловой для "королевского клуба" все же зарабатывает. 
    • 58'
      Беллингем отдавал на Карвахаля, которому позволили подать с левого края, но сфера прямиком в руки вратарю свалилась. Не самый лучший навес. 
    • 56'
      Винисиус сейчас догнал мяч на левом краю, после чего сумел прострелить сферу в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров в той зоне не оказалось. 
    • Опасный момент
      55'
      МОМЕНТИЩЕ! Обрезались на своей половине поля игроки "Реала". Мората на левый край штрафной отдал пас на партнера, и Лино оттуда нанес выстрел в дальний угол. Сфера едва не влетела в сетку. Чудом мяч не оказался в рамке. 
    • 54'
      Явно не в форме еще Винисиус, легкости в его движении пока не наблюдается. Но все мы знаем, что над набором формы игрок "Реала" еще обязательно поработает. 
    • 52'
      Покинул снаряд сейчас пределы поля. Упустил мяч Винисиус на правом фланге, пытаясь разогнать атаку "Реала" и убежать со снарядом вперед. Маневр не прошел. 
    • 51'
      Гризманн в подкате заблокировал выстрел Вальверде. Попытался "Атлетико" убежать в контратаку, но все конце оборвали противнику "сливочные". 
    • 50'
      Эрмосо сыграл по передаче Вальверде головой. Случился своего рода перехват мяча и вынос его за пределы футбольного поля. В аут на сей раз. 
    • 49'
      Неплохо возит мяч на половине поля соперника "Реал". Хороший контроль мяча, прекрасное чувство поля. И дает бороться практически все время рефери. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Оба наставника сразу же вышли к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. У нас же против Винисиуса слева снова фолят гости. Нет свистка рефери!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в Саудовской Аравии. В перерыве, судя по всему, без замен. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:2. Впереди нас ждут интереснейшие вторые 45 минут.
    • Фол, нарушение
      45'
      Сауль попытался пробить из-под Вальверде, но тот выставил ногу в сторону, заблокировав угрозу. Попытался вступить в борьбу за мяч Сауль, но снес с ног Модрича. 
    • 45'
      Льоренте показывал, что последним коснулся мяча Рюдигер, но не удалось игроку "Атлетико" убедить судью в том, что нужно назначать угловой. От ворот показал боковой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты рефери решает добавить. 
    • 44'
      Вальверде сходу по воротам соперника после выноса Эрмосо пробил. Мяч скакнул в самый ответственный момент и полетел значительно левее створа!
    • Опасный момент
      43'
      МОМЕНТИЩЕ! Родриго! Великолепный пас на Родриго отдал партнер. Игрок "Реала" убрал на замахе соперника, после чего пробил по центру. Каким-то образом ногами затормозил сферу игрок "сливочных", после чего не дал мячу пересечь "ленточку"! Шикарное спасение!
    • 41'
      Вальверде получил пас от Беллингема, попытался прострелить мяч в центр, но угодил в ногу Савичу, который сыграл на вынос подальше от рамки.
    • 40'
      Сейчас уже и фанатов "Атлетико" отчетливо слышно. В частности, активно болельщики именно Гризманна поддерживают сейчас. Это факт.
    • 39'
      Больше на товарищеский матч походит этот поединок. Нет, не по эмоциям, не по накалу страстей, а по тому, как легко в этой встрече оппонентам даются голы. 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЗМАНН! 2:2!
      Единоличным бомбардиром становится Гризманн в составе "Атлетико". 174-й гол он забивает в стане мадридцев. Под себя на подступах к штрафной убрал мяч Антуан, после чего хлестко пробил в левый от себя угол! Не достал до снаряда Кепа.
    • 36'
      Винисиус отдавал передачу с левого края на Беллингема. Тот в подкате тянулся к мячу, но Облак его опередил, поскольку к мячу успевал первым. 
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТ! Родриго сумел с правого края отдать передачу на Винисиуса. Тот в касание произвел удар в дальний угол, но не сумел закрутить сферу в створ.
    • 33'
      Гризманн после подачи с правого края от Льоренте нанес удар по воротам соперника. Мяч по замысловатой траектории прилетел в руки Кепе. 
    • 32'
      По фолам у нас 1:5, впереди "Атлетико". А вот по счету, как мы видим с вами, вперед вышли уже "сливочные". Хотя это преимущество надежным не назовешь.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕНДИ! 2:1!
      "Реал" выходит вперед! Классно прострелил с правого края сейчас в штрафную Карвахаль. Менди в касание сумел ткнуть мяч в сторону дальнего угла, и сфера оказалась в сетке. 
    • Угловой
      29'
      Опять подача с правого края от Модрича, и Тчуамени, пытаясь добраться до мяча, повалил своего же партнера, но до удара дело так и не довел. 
    • Угловой
      28'
      После навеса с левого края Хименес носком бутсы касается снаряда, переводя его за лицевую линию. Пятый угловой мадридского "Реала" в первом тайме. 
    • Опасный момент
      27'
      Неудачно разыграли штрафной "сливочные". Мяч полетел выше цели. Далее Родриго у "Реала" в атаке себя проявил. Вошел в штрафную он и пробил в ближний угол. Облак в волейбольном стиле перевел мяч на угловой!
    • Фол, нарушение
      25'
      Видимо, судья сегодня на Винисиусе решил не свистеть снова. Вновь игрок оказался на газоне, но только после падения Беллингем фиксирует нарушение правил судья. Сауль правила нарушал. 
    • 24'
      А сейчас Мората после навеса с правого края пробивает головой по центру рамки противника. Мяч приземляется точно в перчатки голкиперу. 
    • 23'
      Вариант "обе забьют - да" в последнее время проходит просто не регулярной основе. Команды играют результативно и радуют своих фанатов интересным футболом в атаке. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЮДИГЕР! 1:1!
      Во втором для себя матче кряду Антонио забивает. Идеальная подача с правого края от Модрича. Рюдигер продавливает мяч в сторону ворот, и сфера оказывается в сетке!
    • Угловой
      20'
      Беллингем нанес удар из-за пределов штрафной по рамке соперника. Попал он в ногу оппоненту, после чего мяч полетел правее цели. Угловой для "Реала" снова. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТИЩЕ! Классно разыграли свою комбинацию мадридцы! Льоренте сумел с правого края выполнить передачу на дальнюю штангу, но Мората с острого угла не сумел направить снаряд в цель!
    • 18'
      Родриго после розыгрыша углового подача мяч с правого края на дальнюю штангу, но Облак в высоченном прыжке сумел дотянуться до сферы и забрал ее в перчатки. 
    • Угловой
      17'
      Еще один угловой Карвахаль для "Реала" заработал. Готовится мадридский коллектив подать корнер с правого края. Смотрим, чем все это закончится.
    • Судья
      16'
      А что тут? Родриго как будто явно на бедро принял защитник  "Атлетико", но рефери снова принимает решение играть дальше. Мне кажется, что Сауль фолил, но судья так не думает. 
    • Судья
      15'
      Кстати говоря, арбитр Хавьер Альберола работал и на игре первого круга чемпионата Испании, где встречались между собой эти оппоненты. Тогда победили "матрасники" со счетом 3:1. Кстати говоря, это пока единственное поражение "Реала" в сезоне. Но та игра к судейству вызвала немало вопросов. 
    • 13'
      Винисиуса сейчас, судя по всему, не по правилам блокировали, но рефери развел руками. Не увидел он в данной игровой ситуации нарушения правил. 
    • 12'
      Не заполнена пока домашняя арена "Аль-Насра". Команда Криштиану Роналду сейчас в отпуске, так что и с сами португальцем игроки "сливочных" и Карло Анчелотти, в частности, не увидятся. 
    • Анонс
      11'
      Завтра второй полуфинальный матч Суперкубка Испании состоится. В очной схватке сыграют "Барселона" и "Осасуна". Там тоже будет интересно.
    • 10'
      10 минут уже отыграли соперники. Гризманн попытался с левого края подать мяч в штрафную соперника, но пас в исполнении Антуана оставлял желать лучшего. 
    • 8'
      Вот так, друзья! Только встреча началась, а уже "Атлетико" сумел выйти вперед. Причем почему-то совсем никто не держал Эрмосо в этой ситуации. Да и Кепа особо не реагировал. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭРМОСО! 0:1!
      Открывает счет в матче сейчас "Атлетико". Подача углового с правого края. Эрмосо в центре выиграл верх, и с семи метров переправил сферу в ворота!
    • Угловой
      6'
      Отбивается "Атлетико" после подачи углового. Проводят гости свою атаку. Лино подкручивал мяч в правую "девятку", и Кепа в прекрасном прыжке перевел сферу на угловой! 
    • Угловой
      4'
      Против Винисиуса сыграли четко в подкате. Защитник "Атлетико" отработал в этой ситуации. Савич вынес снаряд на первый в нашем поединке угловой. 
    • 3'
      Мората простреливал мяч с правого края на дальнюю штангу. Там к мячу пытался дотянуться Лино, но сфера все равно за пределы поля улетела. 
    • 2'
      Футболисты "Реала" вышли на футбольное поле в сливочных футболках и трусах, а игроки "Атлетико" предстали перед нами в бело-красно синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Мадридское дерби в Суперкубке Испании стартовало. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали, друзья!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al-Awwal Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:3 Атлетико М

    Исход игры
    Реал Мадрид
    79.8% (201)
    Ничья
    11.9% (30)
    Атлетико М
    8.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (96)
    Меньше
    21.95% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (108)
    Нет
    12.2% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    28.2% (71)
    1:1 Ничья
    5.2% (13)
    1:0 Реал Мадрид
    4% (10)
    3:2 Реал Мадрид
    3.6% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    2% (5)
    2:2 Ничья
    2% (5)
    2:0 Реал Мадрид
    1.6% (4)
    1:2 Атлетико М
    1.6% (4)
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