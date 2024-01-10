Карвахаль получил передачу от партнера, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где в тот момент никого из партнеров не оказалось.

Вместо Коке Галан на поле появился в составе "Атлетико". Новая замена в стане мадридского коллектива тем временем случилась. Отметим ее в протоколе.

Десятый юбилейный угловой "Реала" в матче Кроос подал, но этот навес был нивелирован голкипером Облаком. Мяч был выбит подальше от рамки.

Вальверде не успел пробить по воротам соперника. Рефери дал свисток. Первый экстра-тайм закончился. Пока без забитых голов в дополнительное время.

Аспиликуэта вместо Льоренте на поле появился тем временем в составе "Атлетико" еще. Новая замена в нашем матче.

Вместо Мораты на поле Корреа появился в составе "Атлетико" во время небольшой 5-минутной паузы.

Беллингем попытался навесом отправить мяч на правую штангу, но попал он в голову Рикельме, который спокойно вынес снаряд подальше от своей рамки.

Продолжают все также активно освистывать Крооса фанаты, собравшиеся на стадионе. Ну, а у нас потеря мяча Витселем едва не привела к голевому удару соперником.

Камавинга догнал мяч на левом фланге, сделал передачу, после чего выстрела со стороны партнера мы не увидели. Потерян мяч "матрасниками" был.

Карвахаль теперь получил удар по ноге. В итоге рефери все-таки зафиксировал фол со стороны Дани. Кстати говоря, это 16-й фол со стороны "матрасников" в матче. У "Реала" из всего 4. За весь матч.

Рикельме решился нанести удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел намного выше ворот, да и Кепа полет снаряда полностью контролировал.

Рюдигер сейчас буквально напрыгнул на своего соперника в лице голкипера Облака, пытаясь дотянуться до мяча. Рефери тут же этот фол зафиксировал.

Озадачен Карло Анчелотти. Что же сделать "Реалу", чтобы спастись в этом матче? "Королевский клуб" сейчас обязан атаковать на полную катушку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРВАХАЛЬ! 3:3! Ничего себе! И сколько же раз пробили в этой атаке игроки "Реала" по воротам соперника? Продрался Винисиус слева к воротам соперника, пробил, но попал во вратаря. По отскочившему мячу дважды выстреливал Беллингем. Первый удар заблокировал Савич, а второй вынес с "ленточки" Льоренте. На добивании был Карвахаль, который переправил мяч в сетку.

Винисиус на линии штрафной мяч получил, пробил, но попал в Савича. Мадридцы несутся вперед и делают все, чтобы этот матч в основное время выиграть!

Диас получает мяч на правом краю, пробивает в ближний угол, но попадает в защитника. Сфера улетает на угловой, и дают больше шуму фанаты "Реала".

Беллингем через себя попытался пробить после "свечки" от Крооса. Не попадает он по лицу сопернику, но рефери, тем не менее, фиксирует опасную игру.

Судья пять минут решил компенсировать к основному времени второго тайма.

Витсель вместо Де Пауля появляется тем временем в составе своей команды. Очередная ротация в этой встрече. Отметим ее в протоколе.

Гризманн нанес удар по воротам соперника, но выстрел получился не самым сильным. В итоге сфера в руки Кепе прилетела. Слишком предсказуемо.

МОМЕНТ! Диас ушел на правый край, после чего нанес удар в дальний левый угол. Мяч просвистел рядом со стойкой, не оказавшись в сетке.

Прозвучал свисток рефери, но он не финальный. Нас ждут дополнительные 30 минут искрометного футбола! Оставайтесь с нами!

82' Вместо Менди на поле Камавинга также появился. Еще одна ротацию в нашем поединке состоялась. "Реал" бросает все свои свежие силы в бой.

81' Браим Диас вместо Тчуамени на поле в составе "Реала" появился. Будет делать все сейчас "королевский клуб", чтобы спастись и вытащить эту встречу.

80' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕПА! 2:3!

Интересно! Подача с левого края прошла. Поборолся за мяч Мората, но толкнул немного соперника. В итоге мяч попал в голову Рюдигеру, влетев в сетку! Хотя пока переписывается этот гол на счет Кепы! Видимо, он там также снаряда успел коснуться.

78' Неудачно корнер разыграли "матрасники". Но мяч остается у "Атлетико". Складывается у меня такое ощущение, что все-таки голы в этом матче еще будут.

77' Гризманн качнул сейчас Начо и убежал от соперника. В итоге Антуан простреливал снаряд в центр, но Карвахаль в подкате мяч за лицевую переправил. Угловой.

76' Продолжаются свистки в адрес Крооса. Хотя некоторые фанаты на арене стали поддерживать немца. Двоякое какое-то ощущение у него от пребывания на стадионе.

75' 15 минут в нашем матче остается играть. Ну что? Удастся ли кому-то выйти вперед? Времени еще полно у команд на то, чтобы забить. Но отличится ли какой-то из клубов?

73' МОМЕНТИЩЕ! Мората снова оказался перед воротам соперника после скидки от Хименеса, но не успевает сферу переправить в сетку. Рядом со стойкой мяч пролетает.

72' Мората вырывался на ударную позицию сейчас, но пробить не сумел по рамке соперника. Кепа отбил снаряд в красивом броске а угловой.

71' Снова Облак выручает сейчас команду после удара. На сей раз Кроос нанес удар, и Ян выручил свой коллектив, отбив мяч за лицевую линию. На угловой.

70' Гудят фанаты Тони Кроосу сегодня. Как только он мяч получает, так гул по стадиону проносится такой, что, пожалуй, у футболистов уши закладывает.

69' Классный пас Винисиус отдал на Родриго. Тот попытался красиво обработать мяч, но упустит его за пределы футбольного поля.

68' "Реал" владеет мячом, но говорить о каких-либо обострениях пока не приходится. По сути, впереди во втором тайме оппоненты моментов практически не создают.

66' Вместо Модрича Кроос на поле появился у "Реала". Рикельме вместо Сауля у "Атлетико" вышел, судя по всему. Были ли еще ротации, сейчас узнаем. Ага, Молина вместо Лино вышел.

65' Замены в составе обеих команд готовятся тем временем. Там и у "Реала", и у "Атлетико" будут ротации. Ждем, что придумают наставники.

64' Свистят сейчас фанаты на стадионе. Причем не ясно, что же из так возмущает. То ли тот факт, что мячом владеет "Реал", либо то, что бездействует в эти минуты "Атлетико".

63' Модрича сейчас подтолкнули в спину соперники. В итоге рефери дал свисток. Фол имел место быть, и споры тут были бессмысленными.

61' Менее получаса остается играть соперникам. Кто сейчас забьет третий гол, тот и может победить в данном противостоянии. Но может быть и ничья в основное время.

60' Модрич подавал на Карвахаля. Дани сейчас сбрасывал коленом сферу на дальнюю штангу, где партнеров в той зоне не оказалось. Вынос "матрасниками" последовал.

59' Все равно второй тайм совсем безголевым получается. В плане остроты мы тоже ничего интересного не видим. Но вот Родриго первый угловой для "королевского клуба" все же зарабатывает.

58' Беллингем отдавал на Карвахаля, которому позволили подать с левого края, но сфера прямиком в руки вратарю свалилась. Не самый лучший навес.

56' Винисиус сейчас догнал мяч на левом краю, после чего сумел прострелить сферу в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров в той зоне не оказалось.

55' МОМЕНТИЩЕ! Обрезались на своей половине поля игроки "Реала". Мората на левый край штрафной отдал пас на партнера, и Лино оттуда нанес выстрел в дальний угол. Сфера едва не влетела в сетку. Чудом мяч не оказался в рамке.

54' Явно не в форме еще Винисиус, легкости в его движении пока не наблюдается. Но все мы знаем, что над набором формы игрок "Реала" еще обязательно поработает.

52' Покинул снаряд сейчас пределы поля. Упустил мяч Винисиус на правом фланге, пытаясь разогнать атаку "Реала" и убежать со снарядом вперед. Маневр не прошел.

51' Гризманн в подкате заблокировал выстрел Вальверде. Попытался "Атлетико" убежать в контратаку, но все конце оборвали противнику "сливочные".

50' Эрмосо сыграл по передаче Вальверде головой. Случился своего рода перехват мяча и вынос его за пределы футбольного поля. В аут на сей раз.

49' Неплохо возит мяч на половине поля соперника "Реал". Хороший контроль мяча, прекрасное чувство поля. И дает бороться практически все время рефери.

47' Оба наставника сразу же вышли к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. У нас же против Винисиуса слева снова фолят гости. Нет свистка рефери!