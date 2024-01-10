Стадион: Аль-Аввал Парк. Главный судья: Альберола Хавьер
3:3
Доп. время (2 тайм)
0'
0:1
7' ГолЭрмосо Марио
1:1
20' ГолРюдигер Антонио
2:1
30' ГолМенди Ферлан
2:2
37' ГолГризманн Антуан
2:3
78' Гол в свои воротаРюдигер Антонио
3:3
85' ГолКарвахаль Даниэль
Ход матча
7'
0:1
20'
1:1
30'
37'
78'
2:3
85'
104'
106'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
816 Количество передач 658
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
11
Родриго
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетико М
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
18 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
51 матч
51%
25.5%
23.5%
26 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.2%
37.3%
23.5%
20 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
1.71
1.39
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.09
1.11
Среднее время на гол
82
81
Всего голов
73
63
Голов в среднем за матч
1.43
1.24
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвахаль Даниэль
|1
|1
|Рюдигер Антонио
|1
|1
|Менди Ферлан
|1
|1
|Модрич Лука
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|1 (1)
|Реал Мадрид
|Карвахаль Даниэль
|1 (1)
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|1
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|1
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:3 Атлетико М
Исход игры
Реал Мадрид
79.8% (201)
Ничья
11.9% (30)
Атлетико М
8.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (96)
Меньше
21.95% (27)
Обе команды забьют
Да
87.8% (108)
Нет
12.2% (15)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
28.2% (71)
1:1 Ничья
5.2% (13)
1:0 Реал Мадрид
4% (10)
3:2 Реал Мадрид
3.6% (9)
3:1 Реал Мадрид
2% (5)
2:2 Ничья
2% (5)
2:0 Реал Мадрид
1.6% (4)
1:2 Атлетико М
1.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!