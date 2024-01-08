Стадион: Аль-Аввал Парк.
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История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетико М
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
18 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
51 матч
51%
25.5%
23.5%
26 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.2%
37.3%
23.5%
20 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
1.71
1.39
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.09
1.11
Среднее время на гол
82
81
Всего голов
73
63
Голов в среднем за матч
1.43
1.24
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
62
72
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Исход игры
Реал Мадрид
82.5% (52)
Ничья
9.5% (6)
Атлетико М
7.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (43)
Меньше
24.56% (14)
Обе команды забьют
Да
84.21% (48)
Нет
15.79% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
50.8% (32)
1:0 Реал Мадрид
11.1% (7)
1:1 Ничья
7.9% (5)
3:2 Реал Мадрид
6.3% (4)
3:1 Реал Мадрид
4.8% (3)
1:2 Атлетико М
3.2% (2)
2:0 Реал Мадрид
3.2% (2)
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