  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Суперкубок 2024
Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетико М

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
18 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

51 матч

51%
25.5%
23.5%
26 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
39.2%
25.5%
18 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.2%
37.3%
23.5%
20 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.09
1.11

Среднее время на гол

82
81

Всего голов

73
63

Голов в среднем за матч

1.43
1.24

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

62
72

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
1/2 финала
Реал Мадрид
Атлетико М
Барселона
Осасуна
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 61
    Реал Мадрид 83.6% (51)
    X 9.8% (6)
    Атлетико М 6.6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетико М
    3.60
    3.65
    Реклама, ligastavok.ru
    3.75
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Мадрид
    82.5% (52)
    Ничья
    9.5% (6)
    Атлетико М
    7.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (43)
    Меньше
    24.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    50.8% (32)
    1:0 Реал Мадрид
    11.1% (7)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    3:2 Реал Мадрид
    6.3% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    4.8% (3)
    1:2 Атлетико М
    3.2% (2)
    2:0 Реал Мадрид
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Атлетико М
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный