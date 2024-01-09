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Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Барселона
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 65
Барселона 98.5% (64)
X 0% (0)
Осасуна 1.5% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Осасуна
5.30
7.20
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8.00
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История личных встреч

Барселона
Осасуна

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

3.54
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.38

Среднее время на гол

83
234

Всего голов

60
31

Голов в среднем за матч

2.31
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

39
75

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2
Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2
1/2 финала
Реал Мадрид
Атлетико М
Барселона
Осасуна
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.

    Главный судья: Муньис Алехандро

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    • Прогнозы 65
    Барселона 98.5% (64)
    X 0% (0)
    Осасуна 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Осасуна
    5.30
    7.20
    Реклама, betboom.ru
    8.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Осасуна

    Исход игры
    Барселона
    98.5% (67)
    Ничья
    0% (0)
    Осасуна
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (24)
    Меньше
    61.9% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (18)
    Нет
    71.43% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    45.6% (31)
    2:1 Барселона
    13.2% (9)
    3:1 Барселона
    11.8% (8)
    1:0 Барселона
    11.8% (8)
    3:0 Барселона
    8.8% (6)
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