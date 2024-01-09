Стадион: Аль-Аввал Парк. Главный судья: Муньис Алехандро
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Барселона
Осасуна
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
73.1%
15.4%
11.5%
19 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
3.54
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.38
Среднее время на гол
83
234
Всего голов
60
31
Голов в среднем за матч
2.31
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
39
75
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2
Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Осасуна
Исход игры
Барселона
98.5% (67)
Ничья
0% (0)
Осасуна
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (24)
Меньше
61.9% (39)
Обе команды забьют
Да
28.57% (18)
Нет
71.43% (45)
Популярный счёт
2:0 Барселона
45.6% (31)
2:1 Барселона
13.2% (9)
3:1 Барселона
11.8% (8)
1:0 Барселона
11.8% (8)
3:0 Барселона
8.8% (6)
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