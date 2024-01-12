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Тур: 1. Стадион: .
Катар
FIFA #58
 
Позже
Ливан
FIFA #107
Прогнозы 138
Катар 93.5% (129)
X 6.5% (9)
Ливан 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Ливан
11.00
5.33
9.60
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22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
3
Аль-Мухтар
Альмахди
12
Мендес
Лукас
6
Хатим
Абделазиз
9
Юссеф
Юссеф
20
Фати
Ахмед
4
Ваад
Мохаммед
10
Аль-Хайдос
Хассан
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
21
Матар
Мостафа
12
Мишель
Александер
4
Мансур
Нур
18
Аль-Зейн
Кассем
6
Зейн
Хуссейн
20
Тнеш
Али
10
Хайдар
Мохамад
16
Шоур
Валид
5
Нассар
Нассар
22
Жради
Бассель
7
Маатук
Хассан
Катар
Ливан

История личных встреч

Катар
Ливан

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

КА
2:0
ММ
5:0
ММ
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
270

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1
Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3
Ливан
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1 Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0
ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0 Кувейт - Ливан 2:0 Иран - Ливан 2:0 Ливан - Сирия 0:3 Ливан - Ирак 1:1 Ливан - Южная Корея 0:1 Ливан - Судан 1:0 Ливан - Алжир 0:2

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В матче открытия Кубка Азии нас ждет интересное противостояние, Катар встретится с Ливаном. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.1% пользователей.
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Прогнозы 138
Катар 93.5% (129)
X 6.5% (9)
Ливан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Ливан
11.00
5.33
9.60
Реклама, ligastavok.ru
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Где смотреть матч Катар - Ливан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Катар - Ливан

Исход игры
Катар
93% (132)
Ничья
6.3% (9)
Ливан
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (44)
Меньше
64.23% (79)
Обе команды забьют
Да
38.21% (47)
Нет
61.79% (76)
Популярный счёт
2:0 Катар
33.1% (47)
2:1 Катар
25.4% (36)
1:0 Катар
18.3% (26)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:1 Катар
2.8% (4)
3:0 Катар
1.4% (2)
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