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Тур: 1. Стадион: .
Катар
FIFA #58
 
Позже
Ливан
FIFA #107
Прогнозы 63
Катар 90.5% (57)
X 9.5% (6)
Ливан 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Ливан
12.50
5.50
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12.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Катар
Ливан

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

КА
2:0
ММ
5:0
ММ
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
270

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1
Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3
Ливан
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1 Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0
ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0 Кувейт - Ливан 2:0 Иран - Ливан 2:0 Ливан - Сирия 0:3 Ливан - Ирак 1:1 Ливан - Южная Корея 0:1 Ливан - Судан 1:0 Ливан - Алжир 0:2

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Катар - Ливан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 63
    Катар 90.5% (57)
    X 9.5% (6)
    Ливан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    Ливан
    12.50
    5.50
    Реклама, betcity.ru
    12.72
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    Прогнозы на матч Катар - Ливан

    Исход игры
    Катар
    90.5% (57)
    Ничья
    9.5% (6)
    Ливан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (29)
    Меньше
    51.67% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (30)
    Нет
    50% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Катар
    33.3% (21)
    2:0 Катар
    20.6% (13)
    1:0 Катар
    20.6% (13)
    1:1 Ничья
    6.3% (4)
    3:1 Катар
    6.3% (4)
    3:0 Катар
    4.8% (3)
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