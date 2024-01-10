Тур: 1. Стадион: Эль-Байт.
История личных встреч
Катар
Ливан
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
270
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1
Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3
Ливан
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1 Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0
ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0 Кувейт - Ливан 2:0 Иран - Ливан 2:0 Ливан - Сирия 0:3 Ливан - Ирак 1:1 Ливан - Южная Корея 0:1 Ливан - Судан 1:0 Ливан - Алжир 0:2
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Катар - Ливан
Исход игры
Катар
90.5% (57)
Ничья
9.5% (6)
Ливан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (29)
Меньше
51.67% (31)
Обе команды забьют
Да
50% (30)
Нет
50% (30)
Популярный счёт
2:1 Катар
33.3% (21)
2:0 Катар
20.6% (13)
1:0 Катар
20.6% (13)
1:1 Ничья
6.3% (4)
3:1 Катар
6.3% (4)
3:0 Катар
4.8% (3)
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