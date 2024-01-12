26' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

23' О, нет. Из многообещающей позиции Санкох Мохамед из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Санкох Мохамед получает желтую карточку за игру рукой

21' Ханссон Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

16' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

15' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Хераклес

6' Стеванович Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Нимейер Рёвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля