Тур: 17. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Дьперинк Роб
Ход матча
21'
36'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
23 Хорнкамп ИицНападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Хераклес
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.91
Среднее время на гол
65
99
Всего голов
28
9
Голов в среднем за матч
2.55
1.13
Среднее время на гол
35
80
Всего голов
39
19
Голов в среднем за матч
2.05
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|6
|0.35
|Крамер Михил
|5 (3)
|0.29
|Стеванович Филип
|2
|0.12
|Клеонизе Денильо
|1
|0.06
|Локеза Крис
|1
|0.06
|Мин Давид
|1
|0.06
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.06
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.24
|Санкох Мохамед
|4
|0.24
|Энгельс Марио
|3
|0.18
|Нанкиши Абденего
|3
|0.18
|Уахим Анас
|2
|0.12
|Хоогма Джастин
|1
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.06
|Зонненберг Свен
|1
|0.06
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хераклес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
5
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
5
9
Валвейк
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Хераклес
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
5
42%
4
22%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
4
25%
5
24%
46-60
1
6%
7
33%
61-75
3
19%
7
33%
76-90
Пропущено
27
38
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
0
0%
7
18%
1-15
7
26%
8
21%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
7
26%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3
Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3
Результаты матчей
Валвейк
Хераклес
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
511
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|56 - 6
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 19
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 16
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 28
|18
|12.
|1:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 39
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|16.
|0:1 Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 20
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4