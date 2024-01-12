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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Валвейк
1:2
Конец матча
Хераклес
0'
21' Желтая карточка
Санкох Мохамед
0:1
35' Пенальти
Ханссон Эмиль
1:1
53' Пенальти
Крамер Михил
1:2
59' Гол
Энгельс Марио
90' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
90'+11

Ход матча

21'
 
Санкох Мохамед
35'
0:1
Ханссон Эмиль
46'
 
Лимбомбе Брайан
Санкох Мохамед
53'
Крамер Михил
1:1
59'
1:2
Энгельс Марио
(Ханссон Эмиль)
64'
Мин Давид
Стеванович Филип
 
74'
 
Брюнс Томас
Энгельс Марио
74'
 
Роскен Рубен
Виллемс Джетро
74'
 
Хорнкамп Ииц
Ханссон Эмиль
77'
Лутонда Тьерри
Мейерс Арон
 
77'
Меир Раз
Леливелд Юлиан
 
77'
Баккали Закария
Локеза Крис
 
85'
Такидин Ильяс
Нимейер Рёвен
 
90'
Ван ден Бёйс Дарио
 
90'
 
Честич Сава-Арангел
Хоогма Джастин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 483 Количество передач 403
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
10
Стеванович
Филип
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
1
Браувер
Микаэль
35
Бультман
Стив
4
Зонненберг
Свен
15
Виллемс
Джетро
3
Виекхофф
Яннес
21
Хоогма
Джастин
18
Вейинович
Марко
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
Валвейк
4-2-3-1
Хераклес
5-3-2

История личных встреч

Валвейк
Хераклес

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
ТМК
4:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
К
4:3
Э
2:1
Э
1:4
К
0:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
К
3:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.91

Среднее время на гол

65
99

Всего голов

28
9

Голов в среднем за матч

2.55
1.13

Среднее время на гол

35
80

Всего голов

39
19

Голов в среднем за матч

2.05
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 6 0.35
Крамер Михил 6 (4) 0.35
Стеванович Филип 2 0.12
Клеонизе Денильо 1 0.06
Локеза Крис 1 0.06
Мин Давид 1 0.06
Маргарет Рихонелл 1 0.06
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.29
Энгельс Марио 4 0.24
Санкох Мохамед 4 0.24
Нанкиши Абденего 3 0.18
Уахим Анас 2 0.12
Хоогма Джастин 1 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.06
Лимбомбе Брайан 1 0.06
Зонненберг Свен 1 0.06
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Вейинович Марко 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хераклес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
5
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Хераклес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

5
9
Валвейк
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Хераклес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 0
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
5
42%
4
22%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
9%
31-45
5
29%
29%
6
26%
46-60
1
6%
7
30%
61-75
3
18%
7
30%
76-90

Пропущено

29
39
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
0
0%
7
18%
1-15
7
24%
8
21%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
6
21%
4
10%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
7
24%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3
Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1
Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3

Результаты матчей

Валвейк
Хераклес

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 16 0 0 56 - 6 48
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 16 10 4 2 34 - 19 34
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 10 3 3 36 - 16 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 23 - 28 18
12.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
13.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
15.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хераклес вырывает победу
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Валвейк: 55%, Хераклес: 45%.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 100'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Баккали Закария ослабляет давление, выбив мяч.
  • 100'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Где смотреть матч Валвейк 1:2 Хераклес онлайн

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