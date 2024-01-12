Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Bryan Limbombe не смог попасть в створ ударом издали

Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Хераклес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Браувер Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Браувер Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Нимейер Рёвен нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

47' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Хераклес

45' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Хераклес

43' Клеонизе Денильо из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Нимейер Рёвен пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

42' Удар от ворот произведет Валвейк

41' Brian De Keersmaecker ослабляет давление, выбив мяч.

40' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

39' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Судья начинает матч

36' Матч прерван

35' 'Г О О О О О Л - Ханссон Эмиль из команды Хераклес забивает с пенальти! Он пробил правой. Этьен Вассен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

34' Виллемс Джетро из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес подал угловой справа.

31' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Нимейер Рёвен из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Адевойе Шоун нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

29' Крамер Михил из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Хераклес

27' Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

26' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

23' О, нет. Из многообещающей позиции Санкох Мохамед из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Санкох Мохамед получает желтую карточку за игру рукой

21' Ханссон Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вейинович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

16' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

15' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Хераклес

6' Стеванович Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Нимейер Рёвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля