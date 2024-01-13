Тур: 1. Стадион: Ахмед бин Али.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джонс
Гетин
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
17
Баккус
Кенау
23
Гудвин
Крейг
15
Дюк
Митчелл
19
Лаленгмавия
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джонс ГетинЗащитник
-
19 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
17 Баккус КенауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гудвин КрейгПолузащитник
-
15 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Тилио МаркоПолузащитник
-
14 Макгри РайлиПолузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Каит ВишалВратарь
-
22 Сингх МехтабЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Правин РахулПолузащитник
-
14 Сингх НаоремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Штимац Игор
История личных встреч
Австралия
Индия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0
Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Индия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2 Ливан - Индия 1:0
Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2 Непал - Индия 1:2
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Катар
|Ваад Мохаммед
|0 (1)
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|Ливан
|Сроур Хасан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австралия 0:0 Индия
Исход игры
Австралия
93.5% (130)
Ничья
1.4% (2)
Индия
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.77% (82)
Меньше
32.23% (39)
Обе команды забьют
Да
21.49% (26)
Нет
78.51% (95)
Популярный счёт
3:0 Австралия
30.2% (42)
2:0 Австралия
23.7% (33)
2:1 Австралия
9.4% (13)
4:0 Австралия
6.5% (9)
3:1 Австралия
5.8% (8)
5:0 Австралия
3.6% (5)
1:0 Австралия
3.6% (5)
1:2 Индия
2.2% (3)
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