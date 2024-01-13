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Тур: 1. Стадион: .
Австралия
FIFA #25
0:0
Первый тайм: 17'
Индия
FIFA #102
0'
Прогнозы 136
Австралия 93.4% (127)
X 1.5% (2)
Индия 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Индия
1.12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
25
Джонс
Гетин
19
Суттар
Гарри
4
Роулс
Кай
16
Бехич
Азиз
17
Баккус
Кенау
22
Ирвайн
Джексон
6
Бойл
Мартин
8
Меткалф
Коннор
23
Гудвин
Крейг
15
Дюк
Митчелл
1
Сандху
Гурприт
21
Пуджари
Никхил
5
Джинган
Сандеш
2
Бхеке
Рахул
3
Босе
Субхасиш
25
Deepak
Tangri
19
Лаленгмавия
9
Сингх
Манвир
8
Сингх
Суреш
17
Чхангте
Лаллианзуала
11
Чхетри
Сунил
Австралия
Индия

История личных встреч

Австралия
Индия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

АЧК
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0
Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Индия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2 Ливан - Индия 1:0
Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2 Непал - Индия 1:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австралия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австралия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Катар Ваад Мохаммед 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Ливан Сроур Хасан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Зевнули два центральных защитника сборной Австралии в прошлом эпизоде Чхетри. Классно ответили индийцы. Думаю, что будут у них ещё опасные подходы. 
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Пуджари на правом фланге красиво разобрался с оппонентом и выполнил навес в центр штрафной, Чхетри головой пробил по воротам, вот только в левый угол попасть не получилось! 
  • 17'
    Бехич получил мяч на левом фланге, сместился в центр, а затем выполнил кросс в центр штрафной. Попытка получилась безадресной, и сфера улетела за лицевую. 
  • 16'
    Начинают австралийцы вскрывать оборону соперника! Баккус из глубины выполнил мягкий заброс в правую часть штрафной, Бойл отклеился от соперника, но головой пробил точно в руки голкиперу. 
  • 15'
    Бойл получил мяч на правом фланге и за счёт техники пытался ворваться в штрафную соперника, Босе сыграл очень классно и в подкате остановил прорыв игрока сборной Австралии. 
  • 14'
    Никак не удаётся закрепиться на чужой половине поля сборной Австралии. Здорово стартовые минуты проводят индийцы, но выдерживать такой темп весь матч будет очень непросто. 
  • 13'
    Заработали штрафной на чужой половине поля номинальные хозяева.. Ирвайн выполнил навес в центр штрафной, Дюк перепрыгнул защитника, однако пробил очень неточно. 
  • 12'
    Чхангте с левого фланга выполнил прострел на ближний край вратарской, Манвир Сингх за мяч зацепился, вот только развернуться в сторону ворот ему не позволил защитник. 
  • 11'
    Длинный заброс прошёл в правую часть штрафной сборной Индии, Бойл рвался к этой передаче, однако против него уверенно сыграл Бхеке, который оттеснил австралийца за лицевую. 
  • 10'
    Помимо австралийцев и индийцев в этой группе также находятся сборные Сирии и Узбекистана. Думаю, что ни для кого не станет открытием, сборная Австралии очевидный фаворит данного квартета. 
  • 9'
    Гудвин с левого фланга выполнил классный кросс в центр штрафной, сразу несколько австралийцев находились в хорошей позиции, но защитникам сборной Индии удалось отбиться. 
  • 8'
    Есть первый удар! Бехич оказался на хорошей позиции и с 25 метров пробил по воротам индийцев, сфера не легла на ногу и ушла далеко от правой штанги. 
  • 7'
    Очень неспешное начало матча. Номинальные хозяева совсем не спешат идти в атаку, понимая, что соперник в любой момент может допустить ошибку у собственных ворот. 
  • 6'
    Бесспорно, сегодня очевидным фаворитом является сборная Австралии, однако по первым минутам матча заметно, что индийцы сегодня без боя не собираются сдаваться. 
  • 5'
    Чхангте с левого фланга выполнил высокий навес на дальний край штрафной, Манвир Сингх пытался зацепиться за мяч, однако обработка игрока сборной Индии подвела. 
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    • Фол, нарушение
      4'
      Суреш Сингх в центре поля получил мяч, и Баккус сзади врезался ему в спину. Арбитр из Японии сразу же зафиксировала нарушение правил. Не удивительно, что сегодняшний матч обслуживает женщина. 
    • 3'
      Немного болельщиков собрала эта встреча, однако поддержку сборной Индии слышно великолепно. Матч начинается довольно-таки спокойно, австралийцы сразу же забрали мяч в свои ноги. 
    • 2'
      Сборная Австралии вышла на эту встречу в жёлтых футболках и зелёных трусах, индийцы играют в полностью синем комплекте. Ворота Райана в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли австралийцы. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1-го тура Кубка Азии, в котором сыграют сборные Австралии и Индии. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 30.2% пользователей.
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    Прогнозы 136
    Австралия 93.4% (127)
    X 1.5% (2)
    Индия 5.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Индия
    1.12
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    9.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австралия 0:0 Индия

    Исход игры
    Австралия
    93.5% (130)
    Ничья
    1.4% (2)
    Индия
    5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.77% (82)
    Меньше
    32.23% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    21.49% (26)
    Нет
    78.51% (95)
    Популярный счёт
    3:0 Австралия
    30.2% (42)
    2:0 Австралия
    23.7% (33)
    2:1 Австралия
    9.4% (13)
    4:0 Австралия
    6.5% (9)
    3:1 Австралия
    5.8% (8)
    5:0 Австралия
    3.6% (5)
    1:0 Австралия
    3.6% (5)
    1:2 Индия
    2.2% (3)
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