Заработали штрафной на чужой половине поля номинальные хозяева.. Ирвайн выполнил навес в центр штрафной, Дюк перепрыгнул защитника, однако пробил очень неточно.

Никак не удаётся закрепиться на чужой половине поля сборной Австралии. Здорово стартовые минуты проводят индийцы, но выдерживать такой темп весь матч будет очень непросто.

Бойл получил мяч на правом фланге и за счёт техники пытался ворваться в штрафную соперника, Босе сыграл очень классно и в подкате остановил прорыв игрока сборной Австралии.

Начинают австралийцы вскрывать оборону соперника! Баккус из глубины выполнил мягкий заброс в правую часть штрафной, Бойл отклеился от соперника, но головой пробил точно в руки голкиперу.

Бехич получил мяч на левом фланге, сместился в центр, а затем выполнил кросс в центр штрафной. Попытка получилась безадресной, и сфера улетела за лицевую.

ОПАСНО! Пуджари на правом фланге красиво разобрался с оппонентом и выполнил навес в центр штрафной, Чхетри головой пробил по воротам, вот только в левый угол попасть не получилось!

Зевнули два центральных защитника сборной Австралии в прошлом эпизоде Чхетри. Классно ответили индийцы. Думаю, что будут у них ещё опасные подходы.

12' Чхангте с левого фланга выполнил прострел на ближний край вратарской, Манвир Сингх за мяч зацепился, вот только развернуться в сторону ворот ему не позволил защитник.

11' Длинный заброс прошёл в правую часть штрафной сборной Индии, Бойл рвался к этой передаче, однако против него уверенно сыграл Бхеке, который оттеснил австралийца за лицевую.

10' Помимо австралийцев и индийцев в этой группе также находятся сборные Сирии и Узбекистана. Думаю, что ни для кого не станет открытием, сборная Австралии очевидный фаворит данного квартета.

9' Гудвин с левого фланга выполнил классный кросс в центр штрафной, сразу несколько австралийцев находились в хорошей позиции, но защитникам сборной Индии удалось отбиться.

8' Есть первый удар! Бехич оказался на хорошей позиции и с 25 метров пробил по воротам индийцев, сфера не легла на ногу и ушла далеко от правой штанги.

7' Очень неспешное начало матча. Номинальные хозяева совсем не спешат идти в атаку, понимая, что соперник в любой момент может допустить ошибку у собственных ворот.

6' Бесспорно, сегодня очевидным фаворитом является сборная Австралии, однако по первым минутам матча заметно, что индийцы сегодня без боя не собираются сдаваться.