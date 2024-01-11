Тур: 1. Стадион: Ахмед бин Али.
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Штимац Игор
История личных встреч
Австралия
Индия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0
Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Индия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2 Ливан - Индия 1:0
Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2 Непал - Индия 1:2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Австралия - Индия
Исход игры
Австралия
94% (63)
Ничья
3% (2)
Индия
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.49% (40)
Меньше
36.51% (23)
Обе команды забьют
Да
33.33% (21)
Нет
66.67% (42)
Популярный счёт
2:0 Австралия
29.9% (20)
3:0 Австралия
20.9% (14)
2:1 Австралия
17.9% (12)
3:1 Австралия
7.5% (5)
4:0 Австралия
6% (4)
1:0 Австралия
3% (2)
1:2 Индия
3% (2)
5:0 Австралия
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!