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Тур: 1. Стадион: .
Австралия
FIFA #25
 
Позже
Индия
FIFA #102
Прогнозы 67
Австралия 94% (63)
X 3% (2)
Индия 3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Индия
1.06
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16.50
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64.00
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Все Коэффициенты
Австралия
Индия

История личных встреч

Австралия
Индия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

АЧК
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0
Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Индия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2 Ливан - Индия 1:0
Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2 Непал - Индия 1:2

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Индия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Австралия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австралия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австралия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Индия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 2 дня 5 часов 24 минуты.



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  • 40 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 67
    Австралия 94% (63)
    X 3% (2)
    Индия 3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Индия
    1.06
    Реклама, fon.bet
    16.50
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    64.00
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    Прогнозы на матч Австралия - Индия

    Исход игры
    Австралия
    94% (63)
    Ничья
    3% (2)
    Индия
    3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.49% (40)
    Меньше
    36.51% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (21)
    Нет
    66.67% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Австралия
    29.9% (20)
    3:0 Австралия
    20.9% (14)
    2:1 Австралия
    17.9% (12)
    3:1 Австралия
    7.5% (5)
    4:0 Австралия
    6% (4)
    1:0 Австралия
    3% (2)
    1:2 Индия
    3% (2)
    5:0 Австралия
    3% (2)
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