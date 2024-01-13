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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Аугсбург
 
Позже
Байер Л

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 133
Аугсбург 3.8% (5)
X 6.8% (9)
Байер Л 89.5% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
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Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
20
Гримальдо
Алехандро
7
Хофманн
Йонас
14
Шик
Патрик
23
Гложек
Адам
Аугсбург
4-2-2-2
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Аугсбург
Байер Л

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

26 матчей

11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:4
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:3
ММ(
0:2
Б
4:1
Б
1:4
К
0:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.77

Среднее время на гол

83
117

Всего голов

22
33

Голов в среднем за матч

1.69
2.54

Среднее время на гол

53
35

Всего голов

36
43

Голов в среднем за матч

1.38
1.65

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
54

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.5
Титц Филлип 3 0.19
Бельо Дион Дрене 2 0.13
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.13
Йенсен Фредрик 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Иаго Лопес 1 0.06
Варгас Рубен 1 0.06
Михель Свен 1 (1) 0.06
Бауэр Максимилиан 1 0.06
Удуохаи Феликс 1 0.06
Энгельс Арне 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.63
Гримальдо Алехандро 7 0.44
Фримпонг Жереми 5 0.31
Вирц Флориан 5 0.31
Хофманн Йонас 4 0.25
Шик Патрик 3 (1) 0.19
Та Джонатан 3 0.19
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.13
Адли Амин 1 0.06
Гложек Адам 1 0.06
Коссуну Одилон 1 0.06
Телла Нейтан 1 0.06
Инкапье Пьеро 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Удуохаи Феликс 3 1
Дорш Никлас 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Джесс Торуп 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Эсекиэль 5 0
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
3
Аугсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

7
28
Аугсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Байер Л
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

14
8
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
5
36%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

9
28
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
4
44%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
11%
8
29%
61-75
2
22%
4
14%
76-90

Пропущено

16
7
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
5
31%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

25
43
15 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
1
4%
4
9%
1-15
5
20%
7
16%
16-30
9
36%
8
19%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
2
8%
11
26%
61-75
6
24%
6
14%
76-90

Пропущено

30
15
20 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
5
17%
3
20%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
8
27%
3
20%
31-45
2
7%
4
27%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
3
10%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1
Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1

Результаты матчей

Аугсбург
Байер Л

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
5
1 раз 13%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
8
1
2
6
2.5
7
2
1
7
3.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
1
1
7
2.5
4
3
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
14
2
3
13
2.5
11
5
2
14
3.5
4
12
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 46 - 12 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Фрайбург
 Заявка 16 7 3 6 21 - 26 24
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 6 6 4 26 - 20 24
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 16 6 2 8 25 - 32 20
10.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 1 9 20 - 27 19
11.
Аугсбург
 Заявка 16 4 6 6 24 - 31 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 4 1 10 17 - 31 13
16.
Кёльн
 Заявка 16 2 4 10 10 - 28 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
    Ассистент: Лассе Кословски (Берлин, Германия);
    Ассистент: Доминик Шаль (Тюбинген, Германия);
    Резервный: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках одного из матчей 17-го тура чемпионата Англии сойдутся в очной схватке футболисты «Аугсбурга» и «Байера». Встреча состоится в Аугсбурге, на стадионе «ВВК-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Первый тайм
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Яблонски Свен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аугсбург - Байер Л

Исход игры
Аугсбург
4.3% (6)
Ничья
6.5% (9)
Байер Л
89.1% (123)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (91)
Меньше
24.79% (30)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
48.6% (67)
1:3 Байер Л
13% (18)
0:2 Байер Л
10.1% (14)
0:1 Байер Л
5.8% (8)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:3 Байер Л
1.4% (2)
1:4 Байер Л
1.4% (2)
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Аугсбург
Байер Л
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