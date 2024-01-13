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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках одного из матчей 17-го тура чемпионата Англии сойдутся в очной схватке футболисты «Аугсбурга» и «Байера». Встреча состоится в Аугсбурге, на стадионе «ВВК-Арена».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!