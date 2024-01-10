Тур: 17. Стадион: ВВК Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Торуп Йесс
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Байер Л
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
26 матчей
11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.77
Среднее время на гол
83
117
Всего голов
22
33
Голов в среднем за матч
1.69
2.54
Среднее время на гол
53
35
Всего голов
36
43
Голов в среднем за матч
1.38
1.65
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
65
54
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.5
|Титц Филлип
|3
|0.19
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.13
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.13
|Йенсен Фредрик
|1
|0.06
|Педерсен Мадс
|1
|0.06
|Иаго Лопес
|1
|0.06
|Варгас Рубен
|1
|0.06
|Михель Свен
|1 (1)
|0.06
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.06
|Удуохаи Феликс
|1
|0.06
|Энгельс Арне
|1
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.63
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.44
|Фримпонг Жереми
|5
|0.31
|Вирц Флориан
|5
|0.31
|Хофманн Йонас
|4
|0.25
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.19
|Та Джонатан
|3
|0.19
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.13
|Адли Амин
|1
|0.06
|Гложек Адам
|1
|0.06
|Коссуну Одилон
|1
|0.06
|Телла Нейтан
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Дорш Никлас
|4
|0
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
3
Аугсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Байер Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
7
28
Аугсбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Байер Л
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
16
31
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
14
8
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
5
36%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
9
28
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
4
44%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
11%
8
29%
61-75
2
22%
4
14%
76-90
Пропущено
16
7
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
19%
1
14%
1-15
5
31%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
25
43
15 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
1
4%
4
9%
1-15
5
20%
7
16%
16-30
9
36%
8
19%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
2
8%
11
26%
61-75
6
24%
6
14%
76-90
Пропущено
30
15
20 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
5
17%
3
20%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
8
27%
3
20%
31-45
2
7%
4
27%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
3
10%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0
Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1
Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Результаты матчей
Аугсбург
Байер Л
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:3
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
5
1 раз 13%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
7 раз 44%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
72
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
61
17
43
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
142
313
115
214
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|46 - 12
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|49 - 15
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 26
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 32
|20
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|24 - 31
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 31
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 28
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|21 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург - Байер Л
Исход игры
Аугсбург
3.2% (2)
Ничья
4.8% (3)
Байер Л
92.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
75.86% (44)
Меньше
24.14% (14)
Обе команды забьют
Да
81.03% (47)
Нет
18.97% (11)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
52.4% (33)
1:3 Байер Л
11.1% (7)
0:1 Байер Л
9.5% (6)
0:2 Байер Л
7.9% (5)
1:1 Ничья
4.8% (3)
2:3 Байер Л
3.2% (2)
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