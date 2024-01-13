Тур: 17. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 24000 Главный судья: Иттрич Патрик
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаВидмер Сильван
0:1
12' ГолЧерны Вацлав
17' Желтая карточкаВранкс Астер
27' Желтая карточкаДженц Мориц
46' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
54' Желтая карточкаКастельс Коэн
57' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
1:1
61' ГолВидмер Сильван
79' Желтая карточкаСванберг Маттиас
90'+5
Ход матча
12'
0:1
17'
27'
54'
61'
1:1
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
460 Количество передач 448
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
31
Кор
Доминик
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Вольфсбург
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.14
Среднее время на гол
96
78
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
2.36
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
1.62
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.12
|Каси Антони
|2
|0.12
|Баррейро Леандро
|2
|0.12
|Груда Брайан
|1
|0.06
|Видмер Сильван
|1
|0.06
|Ажорк Людовик
|1
|0.06
|Рихтер Марко
|1
|0.06
|Баркок Аймен
|1
|0.06
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.06
|Краусс Том
|1
|0.06
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.53
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.12
|Черны Вацлав
|2
|0.12
|Сванберг Маттиас
|1
|0.06
|Меле Йоаким
|1
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.06
|Герхардт Янник
|1
|0.06
|Рожерио да Силва
|1
|0.06
|Лакруа Максанс
|1
|0.06
|Томаш Тьягу
|1
|0.06
|Паредес Кевин
|1
|0.06
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Ван дер Берг Сепп
|6
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Краусс Том
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Видмер Сильван
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
10
Майнц
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
6
33%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
24%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
7%
4
18%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
9
41%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
7
24%
2
7%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
1
3%
5
19%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
8
28%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0
Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6
Результаты матчей
Майнц
Вольфсбург
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Майнц
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
314
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вольфсбург
Исход игры
Майнц
23.4% (30)
Ничья
45.3% (58)
Вольфсбург
31.3% (40)
Тотал 2.5
Больше
40.98% (50)
Меньше
59.02% (72)
Обе команды забьют
Да
80.33% (98)
Нет
19.67% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (48)
1:2 Вольфсбург
20.3% (26)
2:1 Майнц
11.7% (15)
1:0 Майнц
10.2% (13)
0:1 Вольфсбург
6.3% (8)
2:2 Ничья
5.5% (7)
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