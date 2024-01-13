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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 24000 Главный судья: Иттрич Патрик
Майнц
1:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
3' Желтая карточка
Видмер Сильван
0:1
12' Гол
Черны Вацлав
17' Желтая карточка
Вранкс Астер
27' Желтая карточка
Дженц Мориц
46' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
54' Желтая карточка
Кастельс Коэн
57' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
1:1
61' Гол
Видмер Сильван
79' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
90'+5

Ход матча

3'
Видмер Сильван
 
12'
0:1
Черны Вацлав
(Майер Ловро)
17'
 
Вранкс Астер
27'
 
Дженц Мориц
46'
Ван дер Берг Сепп
 
54'
 
Кастельс Коэн
57'
Фернандес Эдимилсон
 
61'
Видмер Сильван
(Мвене Филлипп)
1:1
62'
Груда Брайан
Папела Мервиль
 
64'
 
Рожерио да Силва
Коцца Николя
71'
 
Томаш Тьягу
Каминьски Якуб
71'
 
Баку Ридле
Черны Вацлав
71'
 
Сванберг Маттиас
Вранкс Астер
78'
Рихтер Марко
Буркардт Джонатан
 
78'
Баррейро Леандро
Краусс Том
 
79'
 
Сванберг Маттиас
89'
Лайч Максим
Мвене Филлипп
 
90'
 
Герхардт Янник
Майер Ловро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 460 Количество передач 448
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Майнц 23.4% (30)
X 45.3% (58)
Вольфсбург 31.3% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Ван
дер
Берг
Сепп
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
31
Кор
Доминик
29
Буркардт
Джонатан
24
Папела
Мервиль
9
Онисиво
Карим
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
8
Коцца
Николя
6
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
Майнц
3-4-2-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Вольфсбург

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:3
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.14

Среднее время на гол

96
78

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

2.36
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.12
Каси Антони 2 0.12
Баррейро Леандро 2 0.12
Груда Брайан 1 0.06
Видмер Сильван 1 0.06
Ажорк Людовик 1 0.06
Рихтер Марко 1 0.06
Баркок Аймен 1 0.06
Ван дер Берг Сепп 1 0.06
Краусс Том 1 0.06
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.53
Майер Ловро 2 (1) 0.12
Черны Вацлав 2 0.12
Сванберг Маттиас 1 0.06
Меле Йоаким 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Герхардт Янник 1 0.06
Рожерио да Силва 1 0.06
Лакруа Максанс 1 0.06
Томаш Тьягу 1 0.06
Паредес Кевин 1 0.06
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Бель Штефан 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Краусс Том 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Видмер Сильван 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Баркок Аймен 2 0
Да Коста Данни 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Майер Ловро 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Дженц Мориц 2 0
Нико Ковач 1 0
Герхардт Янник 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0

Результаты матчей

Майнц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
10
Майнц
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
6
33%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
24%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
7%
4
18%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
3
21%
9
41%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
7
24%
2
7%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
1
3%
5
19%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
8
28%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0
Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1
Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6

Результаты матчей

Майнц
Вольфсбург

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Майнц
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Майнц: 51%, Вольфсбург: 49%.
  • 95'
    Борнаув Себастьян из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Майнц: 51%, Вольфсбург: 49%.
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Майнц 23.4% (30)
    X 45.3% (58)
    Вольфсбург 31.3% (40)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Майнц
    23.4% (30)
    Ничья
    45.3% (58)
    Вольфсбург
    31.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.98% (50)
    Меньше
    59.02% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (48)
    1:2 Вольфсбург
    20.3% (26)
    2:1 Майнц
    11.7% (15)
    1:0 Майнц
    10.2% (13)
    0:1 Вольфсбург
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
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