Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

86' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Юранович Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Рохль Мерлин пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов ловит мяч

84' Филипп Максимилиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Фрайбург

74' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сегодняшная посещаемость составляет 33800 болельщиков

72' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Госенс Робин нанес удар головой, но Ноа Атуболу спокойно отбил мяч.

70' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Руссийон Жером нанес удар головой, но Ноа Атуболу спокойно отбил мяч.

64' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

62' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

61' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Вайсхаупт Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Грегорич Михаэль из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фрайбург пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ааронсон Бренден - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Грегорич Михаэль из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот