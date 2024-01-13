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Тур: 17. Стадион: . Зрители: 33800 Главный судья: Дингерт Кристиан
Фрайбург
0:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
50' Желтая карточка
Ааронсон Бренден
90' Желтая карточка
Рённов Фредерик
90'+7

Ход матча

50'
 
Ааронсон Бренден
69'
 
Бехренс Кевин
Кауфманн Миккель
69'
 
Шефер Андраш
Ааронсон Бренден
69'
 
Госенс Робин
Руссийон Жером
83'
Хёлер Лукас
Вайсхаупт Ноа
 
83'
Филипп Максимилиан
Грифо Винченцо
 
89'
 
Триммель Кристофер
Юранович Йосип
90'
 
Тусар Люка
Фолланд Кевин
90'
 
Рённов Фредерик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 613 Количество передач 470
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Фрайбург 75.6% (96)
X 18.9% (24)
Унион Берлин 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
33
Макенго
Жорди
34
Рохль
Мерлин
8
Эггештайн
Максимилиан
7
Вайсхаупт
Ноа
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
7
Ааронсон
Бренден
33
Крал
Алекс
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
9
Кауфманн
Миккель
10
Фолланд
Кевин
Фрайбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Унион Берлин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
4:2
Б
4:1
Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.8
2.14

Среднее время на гол

50
42

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 5 (1) 0.29
Грифо Винченцо 3 (3) 0.18
Грегорич Михаэль 3 0.18
Шаллаи Роланд 2 0.12
Рохль Мерлин 1 0.06
Вайсхаупт Ноа 1 0.06
Гульде Мануэль 1 0.06
Хёфлер Николас 1 0.06
Филипп Максимилиан 1 0.06
Линхарт Филипп 1 0.06
Доан Рицу 1 0.06
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.25
Госенс Робин 4 0.25
Фолланд Кевин 2 (1) 0.13
Холлербах Бенедикт 2 0.13
Пантович Милош 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Кауфманн Миккель 1 0.06
Фофана Датро 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.06
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Хаберер Яник 3 0
Хедира Рани 1 1
Рённов Фредерик 2 0
Бехренс Кевин 2 0
Крал Алекс 2 0
Лейте Диогу 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Nenad Bjelica 1 0
Руссийон Жером 1 0
Тусар Люка 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Унион Берлин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
4
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

3
10
Фрайбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Унион Берлин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
2
13%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
27%
4
22%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
6
27%
3
17%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Пропущено

25
30
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
20%
4
13%
1-15
6
24%
5
17%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
6
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1

Результаты матчей

Фрайбург
Унион Берлин

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
7
9
7
10
1.5
5
11
1
16
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 127
    Фрайбург 75.6% (96)
    X 18.9% (24)
    Унион Берлин 5.5% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Фрайбург
    75.6% (96)
    Ничья
    18.9% (24)
    Унион Берлин
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (69)
    Меньше
    42.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    47.2% (60)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    1:0 Фрайбург
    15% (19)
    2:0 Фрайбург
    7.1% (9)
    1:2 Унион Берлин
    3.1% (4)
    0:1 Унион Берлин
    1.6% (2)
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