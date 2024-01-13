Тур: 17. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 33800 Главный судья: Дингерт Кристиан
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
613 Количество передач 470
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Рохль
Мерлин
31
Кнохе
Робин
33
Крал
Алекс
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Баур МикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Фрайбург
Унион Берлин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.8
2.14
Среднее время на гол
50
42
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
56
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|5 (1)
|0.29
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.18
|Грегорич Михаэль
|3
|0.18
|Шаллаи Роланд
|2
|0.12
|Рохль Мерлин
|1
|0.06
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.06
|Гульде Мануэль
|1
|0.06
|Хёфлер Николас
|1
|0.06
|Филипп Максимилиан
|1
|0.06
|Линхарт Филипп
|1
|0.06
|Доан Рицу
|1
|0.06
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.25
|Госенс Робин
|4
|0.25
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.13
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.13
|Пантович Милош
|1
|0.06
|Духи Данило
|1
|0.06
|Кауфманн Миккель
|1
|0.06
|Фофана Датро
|1
|0.06
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.06
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Хаберер Яник
|3
|0
|Хедира Рани
|1
|1
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Бехренс Кевин
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Nenad Bjelica
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Унион Берлин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
4
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Унион Берлин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
3
10
Фрайбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Унион Берлин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
4
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
2
13%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
6
27%
4
22%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
6
27%
3
17%
61-75
4
18%
3
17%
76-90
Пропущено
25
30
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
20%
4
13%
1-15
6
24%
5
17%
16-30
3
12%
3
10%
31-45
3
12%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
6
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3
Унион Берлин
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1
Результаты матчей
Фрайбург
Унион Берлин
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
79
710
511
116
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Фрайбург
75.6% (96)
Ничья
18.9% (24)
Унион Берлин
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (69)
Меньше
42.98% (52)
Обе команды забьют
Да
73.55% (89)
Нет
26.45% (32)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
47.2% (60)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:0 Фрайбург
15% (19)
2:0 Фрайбург
7.1% (9)
1:2 Унион Берлин
3.1% (4)
0:1 Унион Берлин
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!