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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Цвайер Феликс
Кёльн
1:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
12' Желтая карточка
Шабо Юлиан
16' Желтая карточка
Пирингер Марвин
1:0
29' Гол
Зельке Дейви
41' Желтая карточка
Хюберс Тимо
1:1
55' Гол
Бек Адриан
89' Желтая карточка
Пентке Филипп
90'+4

Ход матча

12'
Шабо Юлиан
 
16'
 
Пирингер Марвин
29'
Зельке Дейви
(Кайнц Флориан)
1:0
41'
Хюберс Тимо
 
46'
 
Сесса Кевин
Тоеркауф Норман
46'
 
Бек Адриан
Пирингер Марвин
55'
1:1
Бек Адриан
(Бесте Ян-Никлас)
60'
Justin Diehl
Кайнц Флориан
 
71'
Алиду Фариде
Майна Линтон
 
71'
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
 
83'
 
Доведан Никола
Динкчи Эрен
89'
Пентке Филипп
 
90'
 
Пик Флориан
Бесте Ян-Никлас
90'
 
Шиммер Штефан
Кляйндинст Тим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 432 Количество передач 418
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Кёльн 55.6% (70)
X 25.4% (32)
Хайденхайм 19% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
29
Тилманн
Ян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
Кёльн
4-2-3-1
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Хайденхайм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.29
Кайнц Флориан 3 (3) 0.18
Вальдшмидт Лука 2 0.12
Майна Линтон 1 0.06
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.35
Динкчи Эрен 6 0.35
Бесте Ян-Никлас 5 0.29
Майнка Патрик 2 0.12
Пирингер Марвин 2 0.12
Шёппнер Ян 2 0.12
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Бек Адриан 1 0.06
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Хюберс Тимо 3 0
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

3
13
Кёльн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Хайденхайм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

7
22

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
9%
6
33%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
4
22%
61-75
1
9%
2
11%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
50%
2
12%
31-45
2
50%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
5
36%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
3
27%
7
26%
46-60
1
9%
7
26%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
7%
7
22%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
7
24%
7
22%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0
Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0

Результаты матчей

Кёльн
Хайденхайм

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
1
16
1.5
8
9
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 94'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хайденхайм
  • 93'
    Тактическая замена. Кляйндинст Тим уходит с поля и его заменяет Шиммер Штефан
  • 93'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Мартель Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Justin Diehl из команды Кёльн подал угловой справа.
    • 88'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Удар от ворот произведет Хайденхайм
    • 87'
      Justin Diehl решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 86'
      Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм поставил подножку. Пострадал Шабо Юлиан
    • 85'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Кёльн: 50%, Хайденхайм: 50%.
    • 85'
      Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Кёльн 55.6% (70)
    X 25.4% (32)
    Хайденхайм 19% (24)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Кёльн
    55.6% (70)
    Ничья
    25.4% (32)
    Хайденхайм
    19% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    28.6% (36)
    1:1 Ничья
    23% (29)
    1:0 Кёльн
    16.7% (21)
    1:2 Хайденхайм
    10.3% (13)
    0:1 Хайденхайм
    7.9% (10)
    2:0 Кёльн
    4.8% (6)
    3:1 Кёльн
    1.6% (2)
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