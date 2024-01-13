Тур: 17. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Цвайер Феликс
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаШабо Юлиан
16' Желтая карточкаПирингер Марвин
1:0
29' ГолЗельке Дейви
41' Желтая карточкаХюберс Тимо
1:1
55' ГолБек Адриан
89' Желтая карточкаПентке Филипп
90'+4
Ход матча
12'
16'
29'
1:0
41'
55'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
432 Количество передач 418
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
29
Тилманн
Ян
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
45 Justin Diehl
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Хайденхайм
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.29
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.18
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.12
|Майна Линтон
|1
|0.06
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6 (2)
|0.35
|Динкчи Эрен
|6
|0.35
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.29
|Майнка Патрик
|2
|0.12
|Пирингер Марвин
|2
|0.12
|Шёппнер Ян
|2
|0.12
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.06
|Бек Адриан
|1
|0.06
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|4
|1
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Хайденхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Хайденхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
3
13
Кёльн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Хайденхайм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
7
22
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
9%
6
33%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
4
22%
61-75
1
9%
2
11%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
50%
2
12%
31-45
2
50%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
6
33%
5
36%
76-90
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
3
27%
7
26%
46-60
1
9%
7
26%
61-75
2
18%
4
15%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
7%
7
22%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
7
24%
7
22%
61-75
7
24%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0
Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0
Результаты матчей
Кёльн
Хайденхайм
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
116
89
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Хайденхайм
Исход игры
Кёльн
55.6% (70)
Ничья
25.4% (32)
Хайденхайм
19% (24)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
28.6% (36)
1:1 Ничья
23% (29)
1:0 Кёльн
16.7% (21)
1:2 Хайденхайм
10.3% (13)
0:1 Хайденхайм
7.9% (10)
2:0 Кёльн
4.8% (6)
3:1 Кёльн
1.6% (2)
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