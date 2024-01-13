Тур: 17. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Айтекин Дениз
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
-
42 Бланк ХендриЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
10 Санчо ДжедонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Дармштадт
Боруссия Д
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.38
|Мелем Марвин
|3
|0.19
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.19
|Пфайффер Лука
|1
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.06
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.06
|Маглица Матей
|1
|0.06
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|5
|0.31
|Фюллькруг Никлас
|5
|0.31
|Мален Дониэлл
|5
|0.31
|Ройс Марко
|3
|0.19
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.19
|Хуммельс Матс
|2
|0.13
|Забитцер Марсель
|2
|0.13
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.06
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.06
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Скарке Тим
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
7
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
6
14
Дармштадт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Боруссия Д
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
3
30%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Пропущено
27
13
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
4%
4
31%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
8
30%
30%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Забито
18
31
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
3
17%
5
16%
1-15
5
28%
3
10%
16-30
3
17%
8
26%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
1
6%
7
23%
76-90
Пропущено
43
24
15 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
7%
6
25%
1-15
6
14%
4
17%
16-30
6
14%
5
21%
31-45
8
19%
1
4%
46-60
13
30%
3
13%
61-75
7
16%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3
Результаты матчей
Дармштадт
Боруссия Д
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
4:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
45
26
27
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
34
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
79
313
511
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт - Боруссия Д
Исход игры
Дармштадт
0.8% (1)
Ничья
2.4% (3)
Боруссия Д
96.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
71.19% (84)
Меньше
28.81% (34)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
40.9% (52)
1:3 Боруссия Д
20.5% (26)
0:2 Боруссия Д
18.1% (23)
0:1 Боруссия Д
7.1% (9)
0:3 Боруссия Д
2.4% (3)
2:3 Боруссия Д
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!