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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Дармштадт
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 126
Дармштадт 0.8% (1)
X 2.4% (3)
Боруссия Д 96.8% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
38
Ридель
Клеменс
5
Маглица
Матей
28
Франич
Бартол
19
Карич
Эмир
32
Холланд
Фабиан
26
Бадер
Маттиас
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
21
Мален
Дониэлл
14
Фюллькруг
Никлас
43
Байно-Гиттенс
Джейми
Дармштадт
3-3-3-1
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

Дармштадт
Боруссия Д

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
6:0
Б
0:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.38
Мелем Марвин 3 0.19
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.19
Пфайффер Лука 1 0.06
Бадер Маттиас 1 0.06
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Хонзак Матиас 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Маглица Матей 1 0.06
Холланд Фабиан 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Франич Бартол 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 5 0.31
Фюллькруг Никлас 5 0.31
Мален Дониэлл 5 0.31
Ройс Марко 3 0.19
Рюэрсон Юлиан 3 0.19
Хуммельс Матс 2 0.13
Забитцер Марсель 2 0.13
Джан Эмре 1 (1) 0.06
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.06
Зюле Никлас 1 0.06
Шлоттербек Нико 1 0.06
Мукоко Юссуфа 1 0.06
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Скарке Тим 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Эзкан Салих 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
7
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

6
14
Дармштадт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Боруссия Д
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
3
30%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Пропущено

27
13
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
4%
4
31%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
8
30%
30%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90

Забито

18
31
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
3
17%
5
16%
1-15
5
28%
3
10%
16-30
3
17%
8
26%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
1
6%
7
23%
76-90

Пропущено

43
24
15 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
7%
6
25%
1-15
6
14%
4
17%
16-30
6
14%
5
21%
31-45
8
19%
1
4%
46-60
13
30%
3
13%
61-75
7
16%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3

Результаты матчей

Дармштадт
Боруссия Д

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
4:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
7
9
3
13
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги "Дармштадт" принимает дортмундскую "Боруссию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дармштадт - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Айтекин Дениз

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится ничьей.
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Прогнозы 126
Дармштадт 0.8% (1)
X 2.4% (3)
Боруссия Д 96.8% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Боруссия Д
5.50
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4.87
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5.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дармштадт - Боруссия Д

Исход игры
Дармштадт
0.8% (1)
Ничья
2.4% (3)
Боруссия Д
96.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
71.19% (84)
Меньше
28.81% (34)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
40.9% (52)
1:3 Боруссия Д
20.5% (26)
0:2 Боруссия Д
18.1% (23)
0:1 Боруссия Д
7.1% (9)
0:3 Боруссия Д
2.4% (3)
2:3 Боруссия Д
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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