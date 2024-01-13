Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Хорошую попытку сделал Люкеба Кастелло . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Бута оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

79' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

77' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

76' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

72' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Хенрихс Бенджамин . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

68' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

66' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

65' Опенда Лои нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

65' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Баумгартнер Кристоф пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

63' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Симонс Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Гётце Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ван де Бек Донни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ван де Бек Донни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля