Тур: 17. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 45867 Главный судья: Вилленборг Франк
0:1
Конец матча
Ход матча
7'
0:1
41'
63'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
15 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
617 Количество передач 370
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.45 Победа «РБ Лейпцига»
-
-
-
-
-
-
-
1.44 Победа «РБ Лейпцига»
-
1.51 ТБ(2,5) голов
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
23 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
-
24 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
0.89
Среднее время на гол
45
101
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.76
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|11 (2)
|0.65
|Симонс Хави
|4
|0.24
|Поульсен Юссуф
|3
|0.18
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.18
|Шешко Бенджамин
|3
|0.18
|Раум Давид
|2
|0.12
|Форсберг Эмиль
|2
|0.12
|Ольмо Дани
|2
|0.12
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.12
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|Кампль Кевин
|1
|0.06
|Клостерманн Лукас
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.41
|Кнауфф Ансгар
|4
|0.24
|Эбимбе Эрик
|3
|0.18
|Схири Эльес
|2
|0.12
|Ларссон Хуго
|2
|0.12
|Шаиби Фарес
|1
|0.06
|Нкунку Нильс
|1
|0.06
|Бута
|1
|0.06
|Кох Робин
|1
|0.06
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.06
|Смолчич Хрвое
|1
|0.06
|Ферри Начо
|1
|0.06
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опенда Лои
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Симонс Хави
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Пачо Вильям
|4
|0
|Бута
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Топпмёллер Дино
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
14
РБ Лейпциг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
17%
4
36%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
1
4%
1
9%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
57%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
37
25
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
5
14%
6
24%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
6
16%
5
20%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
8
22%
4
16%
61-75
8
22%
5
20%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
8
42%
7
32%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
72
44
54
26
27
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
44
36
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
116
710
89
413
215
116
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|37 - 19
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|31 - 35
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 33
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Бохум
|Шлоттербек Кевен
|6