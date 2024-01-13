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Тур: 17. Стадион: . Зрители: 45867 Главный судья: Вилленборг Франк
РБ Лейпциг
0:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
7' Гол
Кнауфф Ансгар
41' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
90' Желтая карточка
Ларссон Хуго
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Кнауфф Ансгар
(Нкунку Нильс)
41'
 
Эбимбе Эрик
62'
 
Нганкам Жессик
Калайджич Саша
63'
 
Бута
Ван де Бек Донни
68'
Поульсен Юссуф
Шешко Бенджамин
 
68'
Ольмо Дани
Баумгартнер Кристоф
 
72'
 
Якич Кристиян
Эбимбе Эрик
84'
 
Хёуге Йенс
Гётце Марио
87'
Люкеба Кастелло
Симакан Мохамед
 
88'
Элмас Эльиф
Хенрихс Бенджамин
 
90'
 
Ларссон Хуго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 15 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 617 Количество передач 370
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
РБ Лейпциг 89.1% (114)
X 8.6% (11)
Айнтрахт Фр 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
2
Симакан
Мохамед
22
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Бенджамин
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ван
де
Бек
Донни
9
Калайджич
Саша
РБ Лейпциг
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:0
Б
2:1
ТМК
2:4
Б
4:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
0.89

Среднее время на гол

45
101

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.76
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 11 (2) 0.65
Симонс Хави 4 0.24
Поульсен Юссуф 3 0.18
Баумгартнер Кристоф 3 0.18
Шешко Бенджамин 3 0.18
Раум Давид 2 0.12
Форсберг Эмиль 2 0.12
Ольмо Дани 2 0.12
Вернер Тимо 2 (1) 0.12
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Симакан Мохамед 1 0.06
Кампль Кевин 1 0.06
Клостерманн Лукас 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Шлагер Ксавер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.41
Кнауфф Ансгар 4 0.24
Эбимбе Эрик 3 0.18
Схири Эльес 2 0.12
Ларссон Хуго 2 0.12
Шаиби Фарес 1 0.06
Нкунку Нильс 1 0.06
Бута 1 0.06
Кох Робин 1 0.06
Коло-Муани Рандаль 1 0.06
Смолчич Хрвое 1 0.06
Ферри Начо 1 0.06
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опенда Лои 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Симонс Хави 4 0
Розе Марко 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Кампль Кевин 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Пачо Вильям 4 0
Бута 3 0
Макс Филипп 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Топпмёллер Дино 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
14
РБ Лейпциг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
17%
4
36%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
1
4%
1
9%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
57%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

37
25
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
5
14%
6
24%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
6
16%
5
20%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
8
22%
4
16%
61-75
8
22%
5
20%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
8
42%
7
32%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
7
2
1.5
4
4
5
4
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7
2
7
4.5
1
7
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
3
6
3
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
7
10
8
9
2.5
4
13
2
15
3.5
1
16
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
12.
Боруссия М
 Заявка 16 4 5 7 31 - 35 17
13.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
14.
Бохум
 Заявка 16 3 7 6 18 - 33 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Бохум Шлоттербек Кевен 6
Весь список
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