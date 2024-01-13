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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
1:0
Второй тайм: 90+'
Фулхэм
0'
38' Желтая карточка
Гюсто Мало
1:0
45' Пенальти
Палмер Коул
49' Желтая карточка
Уилсон Гарри
58' Желтая карточка
Фернандес Энцо
75' Желтая карточка
Дисаси Аксель
79' Желтая карточка
Силва Тьяго
80' Желтая карточка
Палмер Коул

Ход матча

38'
Гюсто Мало
 
45'
Палмер Коул
1:0
49'
 
Уилсон Гарри
58'
Фернандес Энцо
 
64'
 
Рид Бобби
Уилсон Гарри
64'
 
Кастань Тимоти
Тете Кенни
66'
Мадуэке Нони
Броя Армандо
 
75'
Дисаси Аксель
 
77'
Чилуэлл Бен
Стерлинг Рахим
 
79'
Силва Тьяго
 
80'
Палмер Коул
 
82'
 
Родриго Мунис
Перейра Андреас
83'
 
Лукич Саша
Пальинья Жоау
90'
Чуквуэмека Карни
Палмер Коул
 
90'
Гилкрист Алфи
Гюсто Мало
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 303 Количество передач 208
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 146
Челси 91.1% (133)
X 5.5% (8)
Фулхэм 3.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Фулхэм
1.64
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
19
Броя
Армандо
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Челси
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Фулхэм

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

22 матча

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.73
0.27

Среднее время на гол

123
330

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.05
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 9 (5) 0.43
Джексон Николас 7 0.33
Стерлинг Рахим 5 0.24
Мудрик Михаил 3 0.14
Мадуэке Нони 2 (1) 0.1
Фернандес Энцо 2 (1) 0.1
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Нкунку Кристофер 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 0.24
Виллиан Боргес 4 (2) 0.19
Рид Бобби 4 0.19
Айуоби Алекс 3 0.14
Уилсон Гарри 2 0.1
Пальинья Жоау 2 0.1
Винисиус Карлос 2 0.1
Перейра Андреас 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Тете Кенни 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Палмер Коул 6 0
Гюсто Мало 4 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Кайседо Мойсес 5 0
Фернандес Энцо 5 0
Дисаси Аксель 4 0
Силва Тьяго 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 8 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Уилсон Гарри 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
10
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фулхэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

12
19
Челси
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
75% (15)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Фулхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
3
9%
2
7%
1-15
8
24%
6
20%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
9
27%
6
20%
61-75
5
15%
6
20%
76-90

Пропущено

32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
13%
1
3%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
3
9%
9
27%
61-75
11
34%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0

Результаты матчей

Челси
Фулхэм

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:4
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Челси
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
10
10
1.5
7
13
6
14
2.5
5
15
3
17
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 20 12 3 5 42 - 29 39
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Челси
 1:0 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 20 9 2 9 39 - 29 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 0:1 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Фулхэм
 0:1 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 1:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Челси
 1:0 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 0:1 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Владеет мячом в районе центрального круга сейчас "Челси". Удерживают мяч вдалеке от ворот "синие". Терять очки они не намерены сегодня. 
  • 90'
    Мадуэке получил мяч от партнера, произвел удар по воротам соперника, но голкипер "дачников" до мяча добрался. Сфера в его перчатках оказалась. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут судья добавил к основному времени второго тайма. 
  • 89'
    Палмер от Энцо получил мяч, попытался выйти на ударную позицию, но в подкате под него нырнул защитник, который не позволил "Челси" довершить начатое. 
  • 88'
    Все же кажется мне, что уже голов в поединке мы с вами не увидим. "Челси" близок к победе в этом противостоянии. Сегодня симпатичнее действуют "синие". 
  • Опасный момент
    86'
    ОПАСНО! Виллиан сейчас мощно нанес выстрел по воротам соперника с линии штрафной, но сфера полетела над перекладиной. Чуть переборщил с силой выстрела бразилец. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Штрафной удар сейчас заработали футболисты "Фулхэма". Готовятся "дачники" исполнить стандарт. Виллиан у мяча, может быть очень опасно. 
  • Замена
    84'
    Родриго и Лукич на поле вышли. Перейра и Пальинья пределы поля покинули тем временем. 
  • Штанга
    83'
    МОМЕНТИЩЕ! Галлахер! Поймал он мяч на подступах к штрафной и шведой направил его в сторону левого угла. Мяч попал в штангу и вылетел в поле!
  • 82'
    Слишком примитивным был навес от Чилуэлла сейчас. Отбивается спокойно "Фулхэм", но в контратаку убежать "дачникам" не удается. 
  • Угловой
    81'
    И снова по левому флангу устремились в атаку "синие". В итоге Чилуэлл снова угловой удар для своей команды заработал. Сам же его и будет подавать игрок. 
  • Желтая карточка
    79'
    Силва получает желтую карточку сейчас. По ноге он зацепил убегающего к воротам Хименеса. В руках рефери тут же "горчичник" появился. 
  • Угловой
    78'
    Еще один угловой для "Челси". Сам же Чилуэлл отправился подавать корнер с левого края. Последовал навес в центр штрафной, где Дисаси не добрался до снаряда, несмотря на желание.
  • Замена
    76'
    Ага, вместо Стерлинга пока что на поле Чилуэлл появился. Очередная ротация в нашем противостоянии состоялась. Отметим ее в протоколе. 
  • 75'
    Замены в составе "Челси" готовится тем временем. Кого же решится наставник "пенсионеров" заменить в этой ситуации? Сейчас узнаем. 
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    • Желтая карточка
      74'
      Дисаси в жестком подкате снес оппонента на газон. По итогу эпизода рефери принял решение выписать игроку "Челси" штраф в виде желтой карточки. 
    • Фол, нарушение
      72'
      Палмер фолит в чужой штрафной сейчас после долгой комбинации "синих". Судья зафиксировал неудачный подкат футболиста. Мяч у "дачников" останется. 
    • Угловой
      71'
      Мадуэке получил мяч на правом краю. Продрался он к штрафной соперника, после чего прострелил мяч в центр, но попал в ногу защитнику. Будет восьмой в матче угловой. По 4 корнера пока у каждой команды. 
    • 70'
      Кастань с правого края отметился подачей в центр штрафной. Петрович там сыграл на выходе, забрав снаряд в высоченном прыжке в свои перчатки. 
    • 69'
      "Дачники" пытаются во что бы то ни стало сравнять счет в матче. Получается держать мяч под контролем у гостей, но "Челси", как кажется, не упускает игру из своих рук и ног. 
    • 67'
      Мадуэке отдал передачу на Энцо. Фернандес подавал снаряд на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот же самый момент не оказалось. Потеря. 
    • 66'
      Середина второго тайма у нас идет. "Дачники" владеют снарядом в районе центрального круга, как бы выманивая соперника на себя. Но тот не торопится идти в отбор.
    • Замена
      65'
      Мадуэке вместо Брои на поле появляется в составе "Челси". Стерлинг теперь будет играть роль "ложной девятки". Посмотрим, какими красками теперь заиграет атака "синих". 
    • Замена
      64'
      Тете и Уилсон ушли с поля. Кастань и Рид на поле появились в составе коллектива гостей. Двойная ротация состоялась у "дачников". 
    • 63'
      Тете догнал мяч у лицевой и даже успел выполнить навесную подачу на дальнюю штангу. Мяч в перчатках Петровича оказался. Слишком уверенные действия вратаря!
    • 61'
      Виллиан на финте убрал соперника, после чего подал мяч на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той зоне в тот момент не оказалось.
    • Угловой
      60'
      Угловой "Челси" снова слева заработал. Последовал навес в штрафную "Фулхэма", но Лено спокойно вышел из рамки и зафиксировал снаряд в своих перчатках. 
    • 59'
      Чуть больше получаса остается в нашем матче играть. Футболисты "Челси" все также владеют снарядом в районе центрального круга. Игра во втором тайме более зрелищной кажется. 
    • Желтая карточка
      57'
      Энцо Фернандес получает карточку желтого цвета. В чужой штрафной в подкате он сыграл и снес соперника на газон. Далее за "длинный язык" игрок был наказан "горчичником". 
    • Фол, нарушение
      56'
      Снова Палмер подавал на дальнюю штангу, но Колвилл сейчас явно подтолкнул соперника в спину. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил в атаке. 
    • Угловой
      55'
      Броя не успевает сейчас к мячу, а вот игрок "Фулхэма" после прострела от Гюсто играет на правой стойке, отправляя снаряд на угловой. Палмер готовится подать снаряж в штрафную. 
    • 54'
      Не был готов к такой высокой подаче Рауль Хименес! С левого края Перейра навесил на партнера, и Рауль головой направил мяч значительно выше мишени!
    • Опасный момент
      53'
      Виллиан с левого края сместился в центр и сумел нанести удар по рамке "синих". В пятку Дисаси сфера прилетела, после чего ушла за пределы поля. 
    • 51'
      Запас сегодня у "Челси" весьма грустный, но есть Мудрик, который в случае определенных трудностей на футбольном поле может появиться. 
    • 50'
      Пока никак не может "Челси" подойти к воротам соперника во втором тайме. Мне кажется, что "Фулхэм" просто добавил впереди.
    • Желтая карточка
      49'
      Уилсон снес соперника на газон тем временем. В итоге рефери зафиксировал нарушение правил. В руках судьи появилась желтая карточка. 1:1 по "горчичникам" у нас теперь. 
    • 47'
      Судя по всему, в перерыве в составе коллективов замен не случилось. В прежнем составе на футбольный газон вышли игроки обоих коллективов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Пока впереди "синие" за счет гола, забитого на "флажке" с пенальти.
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:0!
      Разводит по углам мяч и вратаря 20-й номер хозяев. В правый от себя угол выстрелил Палмер довольно сильно, и Лено не угадал тут совсем. Максимально спокойно был реализован шанс!
    • Пенальти!
      45'
      ПЕНАЛЬТИ! Палмер отдал передачу на правый край. Там Стерлинг на замахе убрал Диопа, и последний снес Рахима, как косой, на газон. Шанс для "синих"!
    • 45'
      Защитники оставляли мяч Петровичу, а тот думал, что сыграют партнеры. В итоге это недопонимание едва не привело к голевой атаке соперника. Лишь в последний момент "аристократы" выносят мяч в центр поля. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты рефери добавляет. 
    • Угловой
      44'
      Два корнера в итоге разыграли футболисты "дачников", но обе угрозы смогли отвести от ворот "пенсионеры". "Челси" сейчас отошел в оборону. 
    • Угловой
      42'
      Уилсон простреливал мяч в расчете на подключение партнеров, но вложил в ногу Силве мяч. Бразилец по итогу заблокировал угрозу. Еще один угловой. 
    • 41'
      Гюстон получил мяч справа, пытался за счет своей подачи придумать что-то в атаке, но ничего из этого не вышло. Мяч снова в "молоко" улетает.
    • Угловой
      40'
      Перейра в борьбе за мяч схлестнулся Силвой. В итоге Тьяго спокойно в подкате выбил сферу за лицевую линию. Еще один угловой в нашем матче. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Виллиан пока не может подняться с газона. Медики над ним колдуют. Будем надеяться, что 20-й номер "дачников" встречу продолжит все же сегодня. 
    • Желтая карточка
      37'
      Гюсто отдавил стопу Виллиану. Эта "накладка" привела к тому, что рефери впервые в матче обратился к своему кармашку, откуда достал желтый свет. 
    • 36'
      Разыграли "дачники" в итоге угловой. Виллиан выкатил снаряд в центр, под удар Кэрни. Сфера не легла на ногу и улетела несколько выше цели.
    • Угловой
      35'
      Последняя 10-минутка в первом тайме у нас пошла. Перейра получил мяч на левом фланге, прострелил сферу в центр, но попал в ногу защитнику. Угловой. 
    • 34'
      Под прессингом сейчас находятся игроки "Фулхэма". Приходится им глубоко на своей половине поля действовать, сохраняя мяч под своим контролем. 
    • 33'
      Теперь дальний удар от Палмера мы увидели. Мяч не лег на ногу игроку, улетев намного выше цели. Крайне неточным был этот выстрел. 
    • 31'
      Палмер отдавал из центра передачу на Энцо, но тот со снарядом не встретился. Как кажется, все же в офсайде тут находился игрок "синих". 
    • 30'
      Стерлинг снова с левого края простреливал снаряд в центр штрафной. Попытался Энцо подставить ногу и направить мяч в сетку, но угодил в своего же игрока.
    • 29'
      Броя на левом фланге пустился в дриблинг. В борьбе с двумя защитниками он разобрался, прострелил, но в ноги Тете сфера прилетела. Вынос. 
    • Опасный момент
      28'
      МОМЕНТИЩЕ! Первый удар в створ! Уилсон после прострела с левого края замыкал дальнюю штангу. Игрок гостей пробивал в ближний угол, но на "ленточке" успел среагировать Петрович, отразив снаряд в сторону.
    • Офсайд
      26'
      Офсайд рефери у Стерлинга сейчас фиксирует. На левой бровке боковой увидел у Рахима "вне игры". Свисток рефери последовал незамедлительно. 
    • 25'
      Петрович размял бока, прыгнув за мячом после выстрела от Перейры. Голкипер спокойно в прыжке забрал сферу в перчатки, не оставив соперника никаких шансов. 
    • Угловой
      24'
      Палмер подал первый в матче угловой "Челси". Навес пошел в район 11-метровой отметки, где на выходе сыграл голкипер "Фулхэма", забравший сферу в перчатки. 
    • 23'
      Снова отошел на свою половину поля "Фулхэм". "Челси" забрал снаряд себе. Гюсто попытался из центра перевести снаряд на правый фланг, но мяч вылетел за пределы поля. 
    • 21'
      Исторически "Фулхэм" является удобным для "Челси", так что "синие" будут пытаться сделать все, чтобы одолеть противника в малом столичном дерби. 
    • Опасный момент
      20'
      МОМЕНТИЩЕ! Броя! С левого края последовала подача от Энцо в центр штрафной. Там игрок "Челси" выиграл верх. Головой в левый угол он закручивал снаряд, но мяч направил рядом с "девяткой"!
    • 19'
      Стали "дачники" искать какие-то зоны для своих атак. Уже несколько подходов "дачников" мы увидели. Другое дело, что опасными они пока не становятся. 
    • 18'
      Оба наставника выглядят напряженными. Каждый из главных тренеров стоит у кромки поля и что-то подсказывает своим подопечным, как именно им вести игру. 
    • 16'
      Виллиан отдал на Робинсона. Тот с левого края снова скинул мяч на бразильца, и подача последнего на дальний угол вратарской оставлял желать лучшего. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Галлахер с линии штрафной нанес удар по рамке соперника. Снаряд полетел намного выше цели, получилось крайне неточно, но задумку болельщики оценили.
    • 14'
      Броя у лицевой линии поборолся за мяч, сбросил его на Гюсто, который с 15-ти метров пробил головой прямо в грудь защитнику. Снаряд до вратаря пока не доходит.
    • 13'
      Хорошо сместился Стерлинг с левого края в центр, после чего попытался пробить в дальний угол, но угодил в защитника. Мяч до вратаря не долетел.
    • 11'
      "Синие" на своей половине поля катают игровой снаряд и никуда не торопятся. Судя по всему, все и всех устраивает на старте этого поединка. 
    • 10'
      Фернандес нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Неплохая попытка отличиться от хозяев, но неточная. 
    • 9'
      Фанаты активно поддерживают игроков "Челси", которые в районе центрального круга устроили перепасовку в этот момент времени. 
    • 7'
      Галлахер получил мяч на левом фланге, после чего выполнял заброс на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той зоне не оказалось. Последовал вынос в центр поля. 
    • 6'
      Сегодня игроки "Челси", конечно же, котируются фаворитами встречи и попытаются оправдать мнения аналитиков в полной мере. Посмотрим, получится ли. 
    • 5'
      Галлахер выполнял навес в центр штрафной - снаряд кто-то из защитников "Фулхэма" сумел вынести в район центрального круга. Получилось очень уверенно. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Стерлинг на левом фланге получил удар по ногам. Не торопятся свой стандарт разыгрывать футболисты "Челси". Штрафной может быть опасным. 
    • 2'
      Футболисты "Челси" предстали на поле в синих цветах, а игроки "Фулхэма" вышли на футбольный газон в черно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча на "Стэмфорд Бридже". Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Хименес Рауль из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гюсто Мало
    • 51'
      Контроль мяча: Челси: 60%, Фулхэм: 40%.
    • 49'
      Г О О О О О Л - Кол Палмер из команды Челси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Бернд Лено прыгнул не в ту сторону.
    • 47'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      ПЕНАЛЬТИ - Диоп Исса из команды Фулхэм привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Стерлинг Рахим.
    • 47'
      Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Конор Галлахер выиграл воздушное противоборство у Кэрни Том.
    • 46'
      Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Челси: 60%, Фулхэм: 40%.
    • 45'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Кайседо Мойсес успешно блокирует удар.
    • 44'
      Уилсон Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Адарабиойо Олуватосин из команды Фулхэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 44'
      Перейра Андреас из команды Фулхэм подал угловой справа.
    • 44'
      Силва Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 43'
      Фернандес Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Фернандес Энцо из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Гюсто Мало из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Стерлинг Рахим из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Диоп Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Челси: 60%, Фулхэм: 40%.
    • 39'
      Виллиан Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Гюсто Мало получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Гюсто Мало из команды Челси поставил подножку. Пострадал Виллиан Боргес
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Тете Кенни из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Стерлинг Рахим
    • 37'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 37'
      Кэрни Том нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 37'
      Уилсон Гарри из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
    • 35'
      Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Челси: 58%, Фулхэм: 42%.
    • 34'
      Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Стерлинг Рахим наказан за толчок Тете Кенни
    • 33'
      Тете Кенни из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Адарабиойо Олуватосин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Тете Кенни успешно блокирует удар.
    • 31'
      Стерлинг Рахим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Челси: 60%, Фулхэм: 40%.
    • 29'
      Кол Палмер пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем
    • 29'
      Диоп Исса успешно блокирует удар.
    • 29'
      Конор Галлахер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Пальинья Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Оооо... вот это был удар! Уилсон Гарри должен был забить с этой позиции.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Уилсон Гарри. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Стерлинг Рахим из команды Челси в офсайде
    • 26'
      Перейра Андреас пробует нанести удар издали, но Джордже Петрович держит все под контролем
    • 26'
      Уилсон Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Адарабиойо Олуватосин из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Кол Палмер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Челси: 62%, Фулхэм: 38%.
    • 25'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Силва Тьяго из команды Челси поставил подножку. Пострадал Перейра Андреас
    • 23'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 21'
      Шанс! Армандо Броя из команды Челси пробил головой, но мимо
    • 21'
      Фернандес Энцо из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Пальинья Жоау наказан за толчок Армандо Броя
    • 20'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Челси: 73%, Фулхэм: 27%.
    • 20'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 19'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Колвилл Леви из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Колвилл Леви из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 16'
      Конор Галлахер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Колвилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.