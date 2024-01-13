Штрафной удар сейчас заработали футболисты "Фулхэма". Готовятся "дачники" исполнить стандарт. Виллиан у мяча, может быть очень опасно.

ОПАСНО! Виллиан сейчас мощно нанес выстрел по воротам соперника с линии штрафной, но сфера полетела над перекладиной. Чуть переборщил с силой выстрела бразилец.

Все же кажется мне, что уже голов в поединке мы с вами не увидим. "Челси" близок к победе в этом противостоянии. Сегодня симпатичнее действуют "синие".

Палмер от Энцо получил мяч, попытался выйти на ударную позицию, но в подкате под него нырнул защитник, который не позволил "Челси" довершить начатое.

Пять минут судья добавил к основному времени второго тайма.

Мадуэке получил мяч от партнера, произвел удар по воротам соперника, но голкипер "дачников" до мяча добрался. Сфера в его перчатках оказалась.

Владеет мячом в районе центрального круга сейчас "Челси". Удерживают мяч вдалеке от ворот "синие". Терять очки они не намерены сегодня.

Замены в составе "Челси" готовится тем временем. Кого же решится наставник "пенсионеров" заменить в этой ситуации? Сейчас узнаем.

Ага, вместо Стерлинга пока что на поле Чилуэлл появился. Очередная ротация в нашем противостоянии состоялась. Отметим ее в протоколе.

Еще один угловой для "Челси". Сам же Чилуэлл отправился подавать корнер с левого края. Последовал навес в центр штрафной, где Дисаси не добрался до снаряда, несмотря на желание.

Силва получает желтую карточку сейчас. По ноге он зацепил убегающего к воротам Хименеса. В руках рефери тут же "горчичник" появился.

И снова по левому флангу устремились в атаку "синие". В итоге Чилуэлл снова угловой удар для своей команды заработал. Сам же его и будет подавать игрок.

Слишком примитивным был навес от Чилуэлла сейчас. Отбивается спокойно "Фулхэм", но в контратаку убежать "дачникам" не удается.

МОМЕНТИЩЕ! Галлахер! Поймал он мяч на подступах к штрафной и шведой направил его в сторону левого угла. Мяч попал в штангу и вылетел в поле!

Родриго и Лукич на поле вышли. Перейра и Пальинья пределы поля покинули тем временем.

Тете догнал мяч у лицевой и даже успел выполнить навесную подачу на дальнюю штангу. Мяч в перчатках Петровича оказался. Слишком уверенные действия вратаря!

Тете и Уилсон ушли с поля. Кастань и Рид на поле появились в составе коллектива гостей. Двойная ротация состоялась у "дачников".

Мадуэке вместо Брои на поле появляется в составе "Челси". Стерлинг теперь будет играть роль "ложной девятки". Посмотрим, какими красками теперь заиграет атака "синих".

Середина второго тайма у нас идет. "Дачники" владеют снарядом в районе центрального круга, как бы выманивая соперника на себя. Но тот не торопится идти в отбор.

Мадуэке отдал передачу на Энцо. Фернандес подавал снаряд на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот же самый момент не оказалось. Потеря.

"Дачники" пытаются во что бы то ни стало сравнять счет в матче. Получается держать мяч под контролем у гостей, но "Челси", как кажется, не упускает игру из своих рук и ног.

Кастань с правого края отметился подачей в центр штрафной. Петрович там сыграл на выходе, забрав снаряд в высоченном прыжке в свои перчатки.

Мадуэке получил мяч на правом краю. Продрался он к штрафной соперника, после чего прострелил мяч в центр, но попал в ногу защитнику. Будет восьмой в матче угловой. По 4 корнера пока у каждой команды.

Палмер фолит в чужой штрафной сейчас после долгой комбинации "синих". Судья зафиксировал неудачный подкат футболиста. Мяч у "дачников" останется.

Дисаси в жестком подкате снес оппонента на газон. По итогу эпизода рефери принял решение выписать игроку "Челси" штраф в виде желтой карточки.

Судя по всему, в перерыве в составе коллективов замен не случилось. В прежнем составе на футбольный газон вышли игроки обоих коллективов.

Уилсон снес соперника на газон тем временем. В итоге рефери зафиксировал нарушение правил. В руках судьи появилась желтая карточка. 1:1 по "горчичникам" у нас теперь.

Пока никак не может "Челси" подойти к воротам соперника во втором тайме. Мне кажется, что "Фулхэм" просто добавил впереди.

Запас сегодня у "Челси" весьма грустный, но есть Мудрик, который в случае определенных трудностей на футбольном поле может появиться.

Виллиан с левого края сместился в центр и сумел нанести удар по рамке "синих". В пятку Дисаси сфера прилетела, после чего ушла за пределы поля.

Не был готов к такой высокой подаче Рауль Хименес! С левого края Перейра навесил на партнера, и Рауль головой направил мяч значительно выше мишени!

Броя не успевает сейчас к мячу, а вот игрок "Фулхэма" после прострела от Гюсто играет на правой стойке, отправляя снаряд на угловой. Палмер готовится подать снаряж в штрафную.

Снова Палмер подавал на дальнюю штангу, но Колвилл сейчас явно подтолкнул соперника в спину. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил в атаке.

Энцо Фернандес получает карточку желтого цвета. В чужой штрафной в подкате он сыграл и снес соперника на газон. Далее за "длинный язык" игрок был наказан "горчичником".

Чуть больше получаса остается в нашем матче играть. Футболисты "Челси" все также владеют снарядом в районе центрального круга. Игра во втором тайме более зрелищной кажется.

Угловой "Челси" снова слева заработал. Последовал навес в штрафную "Фулхэма", но Лено спокойно вышел из рамки и зафиксировал снаряд в своих перчатках.

Виллиан на финте убрал соперника, после чего подал мяч на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той зоне в тот момент не оказалось.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Пока впереди "синие" за счет гола, забитого на "флажке" с пенальти.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:0!

Разводит по углам мяч и вратаря 20-й номер хозяев. В правый от себя угол выстрелил Палмер довольно сильно, и Лено не угадал тут совсем. Максимально спокойно был реализован шанс!

45' ПЕНАЛЬТИ! Палмер отдал передачу на правый край. Там Стерлинг на замахе убрал Диопа, и последний снес Рахима, как косой, на газон. Шанс для "синих"!

45' Защитники оставляли мяч Петровичу, а тот думал, что сыграют партнеры. В итоге это недопонимание едва не привело к голевой атаке соперника. Лишь в последний момент "аристократы" выносят мяч в центр поля.

45' Две минуты рефери добавляет.

44' Два корнера в итоге разыграли футболисты "дачников", но обе угрозы смогли отвести от ворот "пенсионеры". "Челси" сейчас отошел в оборону.

42' Уилсон простреливал мяч в расчете на подключение партнеров, но вложил в ногу Силве мяч. Бразилец по итогу заблокировал угрозу. Еще один угловой.

41' Гюстон получил мяч справа, пытался за счет своей подачи придумать что-то в атаке, но ничего из этого не вышло. Мяч снова в "молоко" улетает.

40' Перейра в борьбе за мяч схлестнулся Силвой. В итоге Тьяго спокойно в подкате выбил сферу за лицевую линию. Еще один угловой в нашем матче.

39' Виллиан пока не может подняться с газона. Медики над ним колдуют. Будем надеяться, что 20-й номер "дачников" встречу продолжит все же сегодня.

37' Гюсто отдавил стопу Виллиану. Эта "накладка" привела к тому, что рефери впервые в матче обратился к своему кармашку, откуда достал желтый свет.

36' Разыграли "дачники" в итоге угловой. Виллиан выкатил снаряд в центр, под удар Кэрни. Сфера не легла на ногу и улетела несколько выше цели.

35' Последняя 10-минутка в первом тайме у нас пошла. Перейра получил мяч на левом фланге, прострелил сферу в центр, но попал в ногу защитнику. Угловой.

34' Под прессингом сейчас находятся игроки "Фулхэма". Приходится им глубоко на своей половине поля действовать, сохраняя мяч под своим контролем.

33' Теперь дальний удар от Палмера мы увидели. Мяч не лег на ногу игроку, улетев намного выше цели. Крайне неточным был этот выстрел.

31' Палмер отдавал из центра передачу на Энцо, но тот со снарядом не встретился. Как кажется, все же в офсайде тут находился игрок "синих".

30' Стерлинг снова с левого края простреливал снаряд в центр штрафной. Попытался Энцо подставить ногу и направить мяч в сетку, но угодил в своего же игрока.

29' Броя на левом фланге пустился в дриблинг. В борьбе с двумя защитниками он разобрался, прострелил, но в ноги Тете сфера прилетела. Вынос.

28' МОМЕНТИЩЕ! Первый удар в створ! Уилсон после прострела с левого края замыкал дальнюю штангу. Игрок гостей пробивал в ближний угол, но на "ленточке" успел среагировать Петрович, отразив снаряд в сторону.

26' Офсайд рефери у Стерлинга сейчас фиксирует. На левой бровке боковой увидел у Рахима "вне игры". Свисток рефери последовал незамедлительно.

25' Петрович размял бока, прыгнув за мячом после выстрела от Перейры. Голкипер спокойно в прыжке забрал сферу в перчатки, не оставив соперника никаких шансов.

24' Палмер подал первый в матче угловой "Челси". Навес пошел в район 11-метровой отметки, где на выходе сыграл голкипер "Фулхэма", забравший сферу в перчатки.

23' Снова отошел на свою половину поля "Фулхэм". "Челси" забрал снаряд себе. Гюсто попытался из центра перевести снаряд на правый фланг, но мяч вылетел за пределы поля.

21' Исторически "Фулхэм" является удобным для "Челси", так что "синие" будут пытаться сделать все, чтобы одолеть противника в малом столичном дерби.

20' МОМЕНТИЩЕ! Броя! С левого края последовала подача от Энцо в центр штрафной. Там игрок "Челси" выиграл верх. Головой в левый угол он закручивал снаряд, но мяч направил рядом с "девяткой"!

19' Стали "дачники" искать какие-то зоны для своих атак. Уже несколько подходов "дачников" мы увидели. Другое дело, что опасными они пока не становятся.

18' Оба наставника выглядят напряженными. Каждый из главных тренеров стоит у кромки поля и что-то подсказывает своим подопечным, как именно им вести игру.

16' Виллиан отдал на Робинсона. Тот с левого края снова скинул мяч на бразильца, и подача последнего на дальний угол вратарской оставлял желать лучшего.

15' МОМЕНТ! Галлахер с линии штрафной нанес удар по рамке соперника. Снаряд полетел намного выше цели, получилось крайне неточно, но задумку болельщики оценили.

14' Броя у лицевой линии поборолся за мяч, сбросил его на Гюсто, который с 15-ти метров пробил головой прямо в грудь защитнику. Снаряд до вратаря пока не доходит.

13' Хорошо сместился Стерлинг с левого края в центр, после чего попытался пробить в дальний угол, но угодил в защитника. Мяч до вратаря не долетел.

11' "Синие" на своей половине поля катают игровой снаряд и никуда не торопятся. Судя по всему, все и всех устраивает на старте этого поединка.

10' Фернандес нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Неплохая попытка отличиться от хозяев, но неточная.

9' Фанаты активно поддерживают игроков "Челси", которые в районе центрального круга устроили перепасовку в этот момент времени.

7' Галлахер получил мяч на левом фланге, после чего выполнял заброс на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той зоне не оказалось. Последовал вынос в центр поля.

6' Сегодня игроки "Челси", конечно же, котируются фаворитами встречи и попытаются оправдать мнения аналитиков в полной мере. Посмотрим, получится ли.

5' Галлахер выполнял навес в центр штрафной - снаряд кто-то из защитников "Фулхэма" сумел вынести в район центрального круга. Получилось очень уверенно.

3' Стерлинг на левом фланге получил удар по ногам. Не торопятся свой стандарт разыгрывать футболисты "Челси". Штрафной может быть опасным.

2' Футболисты "Челси" предстали на поле в синих цветах, а игроки "Фулхэма" вышли на футбольный газон в черно-белом обмундировании.