Тур: 21. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тейлор Энтони
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Челси
Фулхэм
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
22 матча
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Среднее время на гол
66
52
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
0.73
0.27
Среднее время на гол
123
330
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.05
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
86
90
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|8 (4)
|0.4
|Джексон Николас
|7
|0.35
|Стерлинг Рахим
|5
|0.25
|Мудрик Михаил
|3
|0.15
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.1
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.1
|Колвилл Леви
|1
|0.05
|Силва Тьяго
|1
|0.05
|Нкунку Кристофер
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Броя Армандо
|1
|0.05
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.05
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5
|0.25
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.2
|Рид Бобби
|4
|0.2
|Айуоби Алекс
|3
|0.15
|Уилсон Гарри
|2
|0.1
|Пальинья Жоау
|2
|0.1
|Винисиус Карлос
|2
|0.1
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|Кэрни Том
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Тете Кенни
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|8
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Палмер Коул
|5
|0
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Гюсто Мало
|3
|1
|Фернандес Энцо
|4
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|8
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
10
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фулхэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
12
19
Челси
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
75% (15)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Фулхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
33
30
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
3
9%
2
7%
1-15
8
24%
6
20%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
9
27%
6
20%
61-75
5
15%
6
20%
76-90
Пропущено
32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
13%
1
3%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
3
9%
9
27%
61-75
11
34%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0
Результаты матчей
Челси
Фулхэм
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:4
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Челси
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
64
55
37
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
128
1010
713
614
515
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|39 - 29
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Челси - Фулхэм
Исход игры
Челси
96.9% (63)
Ничья
3.1% (2)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.38% (35)
Меньше
42.62% (26)
Обе команды забьют
Да
57.38% (35)
Нет
42.62% (26)
Популярный счёт
2:1 Челси
41.5% (27)
2:0 Челси
26.2% (17)
1:0 Челси
12.3% (8)
3:1 Челси
9.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!