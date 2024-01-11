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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 64
Челси 96.9% (62)
X 3.1% (2)
Фулхэм 0% (0)
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Челси
Фулхэм

История личных встреч

Челси
Фулхэм

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

22 матча

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КC
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

0.73
0.27

Среднее время на гол

123
330

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.05
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 8 (4) 0.4
Джексон Николас 7 0.35
Стерлинг Рахим 5 0.25
Мудрик Михаил 3 0.15
Мадуэке Нони 2 (1) 0.1
Фернандес Энцо 2 (1) 0.1
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Нкунку Кристофер 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 0.25
Виллиан Боргес 4 (2) 0.2
Рид Бобби 4 0.2
Айуоби Алекс 3 0.15
Уилсон Гарри 2 0.1
Пальинья Жоау 2 0.1
Винисиус Карлос 2 0.1
Перейра Андреас 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Тете Кенни 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Палмер Коул 5 0
Кайседо Мойсес 5 0
Гюсто Мало 3 1
Фернандес Энцо 4 0
Чилуэлл Бен 3 0
Дисаси Аксель 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Силва Тьяго 2 0
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 8 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
10
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Фулхэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

12
19
Челси
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
75% (15)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Фулхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
15% (3)
60% (12)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
12%
1
9%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
6
29%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
3
9%
2
7%
1-15
8
24%
6
20%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
9
27%
6
20%
61-75
5
15%
6
20%
76-90

Пропущено

32
33
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
13%
1
3%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
7
22%
4
12%
46-60
3
9%
9
27%
61-75
11
34%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Челси
Фулхэм

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:4
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Челси
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
10
10
1.5
7
13
6
14
2.5
5
15
3
17
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 20 12 3 5 42 - 29 39
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Ньюкасл
 Заявка 20 9 2 9 39 - 29 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 Заявка 20 3 2 15 20 - 41 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 24 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.5% пользователей.
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    • Прогнозы 64
    Челси 96.9% (62)
    X 3.1% (2)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Фулхэм
    1.67
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    5.45
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    5.40
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    Прогнозы на матч Челси - Фулхэм

    Исход игры
    Челси
    96.9% (63)
    Ничья
    3.1% (2)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (35)
    Меньше
    42.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    57.38% (35)
    Нет
    42.62% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    41.5% (27)
    2:0 Челси
    26.2% (17)
    1:0 Челси
    12.3% (8)
    3:1 Челси
    9.2% (6)
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