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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ньюкасл
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 55
Ньюкасл 5.5% (3)
X 12.7% (7)
Манчестер Сити 81.8% (45)
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Манчестер Сити

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Сити

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

32 матча

9.4%
12.5%
78.1%
3 победы 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
2 победы 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

9.4%
28.1%
62.5%
3 победы 9 ничьих 20 побед

История матчей

КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.53

Среднее время на гол

95
168

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

3.07
2.12

Среднее время на гол

29
42

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 9 (2) 0.45
Уилсон Каллум 7 (2) 0.35
Гордон Энтони 6 0.3
Альмирон Мигель 3 0.15
Лонгстафф Шон 2 0.1
Жоэлинтон 2 0.1
Ботман Свен 2 0.1
Бёрн Дэн 2 0.1
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Гимараэс Бруно 1 0.05
Барнс Харви 1 0.05
Майли Льюис 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Тонали Сандро 1 0.05
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.74
Альварес Хулиан 6 (1) 0.32
Фоден Фил 5 0.26
Силва Бернарду 5 0.26
Родри Эрнандес 4 0.21
Грилиш Джек 3 0.16
Доку Жереми 2 0.11
Аке Натан 2 0.11
Аканджи Мануэль 2 0.11
Льюис Рико 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 7 0
Гимараэс Бруно 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 6 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
6
Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

12
23
Ньюкасл
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
10% (2)
20% (4)
Манчестер Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
5
22%
5
23%
61-75
5
22%
6
27%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Забито

16
23
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
7
32%
4
40%
76-90

Забито

39
45
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
10%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
5
13%
8
18%
31-45
7
18%
7
16%
46-60
9
23%
8
18%
61-75
9
23%
10
22%
76-90

Пропущено

29
21
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
7%
2
10%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
6
29%
61-75
9
31%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Ньюкасл
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
8
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
7
2
4
6
2.5
3
6
3
7
3.5
2
7
1
9
4.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
7
3
1
9
2.5
5
5
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
17
2
9
11
1.5
14
5
5
15
2.5
8
11
4
16
3.5
3
16
2
18
4.5
2
17
1
19
5.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 20 12 3 5 42 - 29 39
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Ньюкасл
 Заявка 20 9 2 9 39 - 29 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 Заявка 20 3 2 15 20 - 41 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 24 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 43 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Ньюкасл 5.5% (3)
    X 12.7% (7)
    Манчестер Сити 81.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.60
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    4.70
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    4.50
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ньюкасл
    5.5% (3)
    Ничья
    12.7% (7)
    Манчестер Сити
    81.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.31% (43)
    Меньше
    15.69% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    92.16% (47)
    Нет
    7.84% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    56.4% (31)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    1:3 Манчестер Сити
    7.3% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    5.5% (3)
    0:2 Манчестер Сити
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    3.6% (2)
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