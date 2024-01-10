Тур: 21. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Кавана Крис
Позже
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Главный тренер: Хау Эдди
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Сити
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед
32 матча
9.4%
12.5%
78.1%
3 победы 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
2 победы 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
9.4%
28.1%
62.5%
3 победы 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
0.94
0.53
Среднее время на гол
95
168
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
3.07
2.12
Среднее время на гол
29
42
Всего голов
62
44
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|9 (2)
|0.45
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.35
|Гордон Энтони
|6
|0.3
|Альмирон Мигель
|3
|0.15
|Лонгстафф Шон
|2
|0.1
|Жоэлинтон
|2
|0.1
|Ботман Свен
|2
|0.1
|Бёрн Дэн
|2
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|1
|0.05
|Барнс Харви
|1
|0.05
|Майли Льюис
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Тонали Сандро
|1
|0.05
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.74
|Альварес Хулиан
|6 (1)
|0.32
|Фоден Фил
|5
|0.26
|Силва Бернарду
|5
|0.26
|Родри Эрнандес
|4
|0.21
|Грилиш Джек
|3
|0.16
|Доку Жереми
|2
|0.11
|Аке Натан
|2
|0.11
|Аканджи Мануэль
|2
|0.11
|Льюис Рико
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|7
|0
|Гимараэс Бруно
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|6
|1
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
6
Ньюкасл
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
12
23
Ньюкасл
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (14)
10% (2)
20% (4)
Манчестер Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
23
22
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
5
22%
5
23%
61-75
5
22%
6
27%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
16
23
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
19%
6
26%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
3
30%
61-75
7
32%
4
40%
76-90
Забито
39
45
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
10%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
5
13%
8
18%
31-45
7
18%
7
16%
46-60
9
23%
8
18%
61-75
9
23%
10
22%
76-90
Пропущено
29
21
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
7%
2
10%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
6
29%
61-75
9
31%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0
Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Ньюкасл
Манчестер Сити
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
8
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
46
36
37
27
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
73
19
55
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
172
911
145
515
811
416
316
218
217
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|39 - 29
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
5.5% (3)
Ничья
12.7% (7)
Манчестер Сити
81.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
84.31% (43)
Меньше
15.69% (8)
Обе команды забьют
Да
92.16% (47)
Нет
7.84% (4)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
56.4% (31)
1:1 Ничья
7.3% (4)
1:3 Манчестер Сити
7.3% (4)
2:3 Манчестер Сити
5.5% (3)
0:2 Манчестер Сити
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
0:1 Манчестер Сити
3.6% (2)
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