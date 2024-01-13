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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Фортуна Ситтард
0:2
Второй тайм: 74'
Спарта Роттердам
0'
0:1
33' Гол
Shunsuke Mito
37' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
0:2
48' Гол
Метиньо
50' Желтая карточка
Халилович Ален

Ход матча

33'
0:1
Shunsuke Mito
(Китолано Джошуа)
37'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
46'
 
Метиньо
Shunsuke Mito
48'
0:2
Метиньо
(Леуритсен Тобиас)
49'
Бельхейр Мухамед
Сирхейс Кай
 
50'
Халилович Ален
 
64'
Вут Симен
Дейкс Митчелл
 
65'
Петерсон Кристофер
Ферати Арианит
 
71'
 
Клемент Пелле
Де Гузман Джонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 13 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 185 Количество передач 235
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фортуна Ситтард
Ничья
Спарта Роттердам
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Все Коэффициенты
1
Копманс
Люк
12
Пинту
Иву
33
Сиовас
Димитрис
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
32
Розье
Лорейнц
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
34
Оратмангун
Рагнар
9
Сирхейс
Кай
1
Олай
Ник
2
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
3
Мейссен
Рик
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Shunsuke
Mito
10
Версейрен
Арно
11
Брим
Шарль-Андреас
9
Леуритсен
Тобиас
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Спарта Роттердам

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3

Голы

Всего голов

5
25

Голов в среднем за матч

0.56
2.27

Среднее время на гол

162
39

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

23
36

Голов в среднем за матч

1.21
1.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
47

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 5 (1) 0.29
Нослин Тейяни 3 0.18
Халилович Ален 2 0.12
Озьякуп Огузхан 1 0.06
Дуарте Дерой 1 0.06
Розье Лорейнц 1 0.06
Бельхейр Мухамед 1 0.06
Гут Родриго 1 0.06
Робберехт Милан 1 0.06
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Ферати Арианит 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.29
Китолано Джошуа 4 (1) 0.24
Версейрен Арно 3 0.18
Вриндс Барт 2 0.12
Саито Коки 2 0.12
Брим Шарль-Андреас 2 0.12
Негли Камиель 2 0.12
Де Гузман Джонатан 1 0.06
Shunsuke Mito 1 0.06
Метиньо 1 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Дейкс Митчелл 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Пинту Иву 2 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Версейрен Арно 2 1
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
2
Фортуна Ситтард
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Спарта Роттердам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

2
8
Фортуна Ситтард
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Спарта Роттердам
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
6
46%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
7
33%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
5
22%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
8
29%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Спарта Роттердам

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 16 0 0 56 - 6 48
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 16 10 4 2 34 - 19 34
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 10 3 3 36 - 16 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 23 - 28 18
12.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
13.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
15.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 2:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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