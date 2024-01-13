Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Charles-Andreas Brym оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Оооо... вот это был удар! Сирхейс Кай должен был забить с этой позиции.

50' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!

50' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Оооо... вот это был удар! Халилович Ален должен был забить с этой позиции.

47' Халилович Ален оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хорошую попытку сделал Оратмангун Рагнар . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Хорошую попытку сделал Розье Лорейнц . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Дейкс Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

41' Вормердам Дьянго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Джевенсио ван дер Куст получил желтую карточку от судьи

35' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

34' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Shunsuke Mito забивает с правой ноги!

33' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Оооо... вот это был удар! Кордоба Иньиго должен был забить с этой позиции.

33' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Оратмангун Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хорошую попытку сделал Ферати Арианит . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Shunsuke Mito не смог попасть в створ ударом издали

26' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Халилович Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Версейрен Арно не смог попасть в створ ударом издали

22' Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали

21' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хорошую попытку сделал Ферати Арианит . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Хорошую попытку сделал Shunsuke Mito . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Shunsuke Mito нанес удар головой, но Люк Купманс спокойно отбил мяч.

12' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Иву получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Хорошую попытку сделал Джевенсио ван дер Куст. Удар в створ, но вратарь начеку

10' Китолано Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

8' Кордоба Иньиго нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

7' Леуритсен Тобиас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

7' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Charles-Andreas Brym создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вормердам Дьянго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть