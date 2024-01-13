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Тур: 1. Стадион: .
Китай
FIFA #79
 
Позже
Таджикистан
FIFA #106
Прогнозы 156
Китай 66.7% (104)
X 14.7% (23)
Таджикистан 18.6% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Китай
Ничья
Таджикистан
4.00
3.17
4.47
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1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Чжу
Чэньцзе
2
Браунинг
Тайас
21
Лю
Биньбинь
19
Лю
Ян
18
Weijun
Dai
6
Шангуань
Ван
7
Лэй
У
26
Цюмин
Ван
11
Тан
Лонг
1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
7
Умарбаев
Парвизджон
14
Alisher
Shukurov
17
Панджшанбе
Эхсони
13
Камолов
Амадони
9
Соиров
Рустам
10
Джалилов
Алишер
Китай
Таджикистан

История личных встреч

Китай
Таджикистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2
Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1
Таджикистан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2
Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливан
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 1
Австралия Бос Джордан 1
Австралия Макгри Райли 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Ливан Сроур Хасан 1
Индия Сингх Пратап Викрам 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1-го тура Кубка Азии, в котором встретятся сборные Китая и Таджикистана. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.2% пользователей.
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Прогнозы 156
Китай 66.7% (104)
X 14.7% (23)
Таджикистан 18.6% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Китай
Ничья
Таджикистан
4.00
3.17
4.47
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Китай - Таджикистан

Исход игры
Китай
64.6% (104)
Ничья
15.5% (25)
Таджикистан
19.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
55.83% (67)
Нет
44.17% (53)
Популярный счёт
2:1 Китай
24.2% (39)
1:0 Китай
14.9% (24)
2:0 Китай
13% (21)
1:1 Ничья
10.6% (17)
3:1 Китай
3.7% (6)
3:0 Китай
1.9% (3)
1:2 Таджикистан
1.9% (3)
0:1 Таджикистан
1.9% (3)
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