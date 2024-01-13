Тур: 1. Стадион: Абдулла бин Халифа.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
21
Лю
Биньбинь
19
Лю
Ян
18
Weijun
Dai
7
Лэй
У
26
Цюмин
Ван
11
Тан
Лонг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лю БиньбиньЗащитник
-
19 Лю ЯнЗащитник
-
18 Weijun DaiПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
26 Цюмин ВанПолузащитник
-
11 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
25 Лю ДяньцзоВратарь
-
22 Ву ШаоконЗащитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
-
23 Линь ЛянминПолузащитник
-
16 Гао ТиануйПолузащитник
-
8 Xin XuПолузащитник
-
10 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
24 Цзян Шэнлон
-
17 Чэнь Пу
-
13 Haofeng Xu
-
Главный тренер: Янкович Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шегрт Петар
История личных встреч
Китай
Таджикистан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2
Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1
Таджикистан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2
Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|1
|Австралия
|Бос Джордан
|1
|Австралия
|Макгри Райли
|0 (1)
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|Ливан
|Сроур Хасан
|1
|Индия
|Сингх Пратап Викрам
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Китай - Таджикистан
Исход игры
Китай
64.6% (104)
Ничья
15.5% (25)
Таджикистан
19.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
55.83% (67)
Нет
44.17% (53)
Популярный счёт
2:1 Китай
24.2% (39)
1:0 Китай
14.9% (24)
2:0 Китай
13% (21)
1:1 Ничья
10.6% (17)
3:1 Китай
3.7% (6)
3:0 Китай
1.9% (3)
1:2 Таджикистан
1.9% (3)
0:1 Таджикистан
1.9% (3)
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