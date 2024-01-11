Тур: 1. Стадион: Абдулла бин Халифа.
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История личных встреч
Китай
Таджикистан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2
Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1
Таджикистан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2
Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Китай - Таджикистан
Исход игры
Китай
75% (48)
Ничья
15.6% (10)
Таджикистан
9.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (20)
Меньше
63.64% (35)
Обе команды забьют
Да
47.27% (26)
Нет
52.73% (29)
Популярный счёт
2:0 Китай
23.4% (15)
2:1 Китай
23.4% (15)
1:0 Китай
17.2% (11)
1:1 Ничья
12.5% (8)
3:0 Китай
3.1% (2)
1:2 Таджикистан
3.1% (2)
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