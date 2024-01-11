  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Китай
FIFA #79
 
Позже
Таджикистан
FIFA #106
Прогнозы 64
Китай 75% (48)
X 15.6% (10)
Таджикистан 9.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Китай
Ничья
Таджикистан
4.15
3.23
4.21
Все Коэффициенты

История личных встреч

Китай
Таджикистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2
Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1
Таджикистан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2
Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Китай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Таджикистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Таджикистан.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.12. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.12 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 64
    Китай 75% (48)
    X 15.6% (10)
    Таджикистан 9.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Китай
    Ничья
    Таджикистан
    4.15
    3.23
    4.21
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Китай - Таджикистан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Китай - Таджикистан

    Исход игры
    Китай
    75% (48)
    Ничья
    15.6% (10)
    Таджикистан
    9.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (20)
    Меньше
    63.64% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Китай
    23.4% (15)
    2:1 Китай
    23.4% (15)
    1:0 Китай
    17.2% (11)
    1:1 Ничья
    12.5% (8)
    3:0 Китай
    3.1% (2)
    1:2 Таджикистан
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Китай
    Таджикистан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный