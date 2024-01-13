Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Г О О О О О Л - Угальде Манфред из команды Твенте легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

68' Угальде Манфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эйтинг Карел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

64' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

60' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Твенте

58' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Касиус Денсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Мёллер Вольфе Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' О, нет. Из многообещающей позиции Стейн Сем из команды Твенте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

54' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

52' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Меес Хилгерс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

50' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Удар от ворот произведет Твенте

47' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

47' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.