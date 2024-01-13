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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Твенте
2:1
Второй тайм: 80'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
4' Гол
Одгор Йенс
1:1
42' Гол
Угальде Манфред
65' Желтая карточка
Инди Мартинс
67' Желтая карточка
Эйтинг Карел
2:1
70' Гол
Угальде Манфред

Ход матча

4'
0:1
Одгор Йенс
(Лахдо Майкель)
42'
Угальде Манфред
(Эйтинг Карел)
1:1
58'
 
Деккер Максим
Мёллер Вольфе Давид
65'
 
Инди Мартинс
67'
Эйтинг Карел
 
67'
 
Мердинк Мекс
Ван Бредероде Мирон
67'
 
Аддай Джейден
Одгор Йенс
69'
Ван Волфсвинкель Рикки
Эйтинг Карел
 
69'
Регер Юри
Влап Михел
 
70'
Угальде Манфред
2:1
77'
 
Ван Боммел Рубен
Лахдо Майкель
77'
 
Базур Рихедли
Касиус Денсо

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 304 Количество передач 177
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Твенте
Ничья
АЗ Алкмаар
3.55
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
18
Влап
Михел
20
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
5
Пенетра
Алешандре
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Твенте
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Твенте
АЗ Алкмаар

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
0:1
К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.81
0.94

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.59
Угальде Манфред 7 0.41
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (1) 0.41
Даан Ротс 2 0.12
Влап Михел 2 0.12
Юнювар Наджи 2 0.12
Эль-Идрис Юнус Та 2 0.12
Садилек Михал 1 0.06
Проппер Робин 1 0.06
Регер Юри 1 0.06
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 19 1.12
Де Вит Дани 5 (1) 0.29
Лахдо Майкель 3 0.18
Класи Йорди 2 0.12
Ван Боммел Рубен 2 0.12
Инди Мартинс 1 0.06
Одгор Йенс 1 0.06
Мёллер Вольфе Давид 1 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 4 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Де Вит Дани 3 0
Базур Рихедли 2 0
Класи Йорди 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Твенте
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
2
Твенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
АЗ Алкмаар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

17
21
Твенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
АЗ Алкмаар
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
5
42%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
7
41%
2
17%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
12%
6
27%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
35%
6
27%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

34
34
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 2
5
15%
7
21%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
4
12%
11
32%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
13
38%
8
24%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Твенте
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Твенте
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
6
3
4
4
2.5
5
4
1
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
4
3
3
5
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
10
6
7
9
2.5
7
9
2
14
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 16 0 0 56 - 6 48
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 2:1 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
8.
Херенвен
 1:0 Заявка 17 7 1 9 25 - 30 22
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
11.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 17 5 3 9 23 - 29 18
12.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
13.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
15.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Твенте
 2:1 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 1:0 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 1:2 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Херенвен
 1:0 Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
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