Тур: 17. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29500 Главный судья: Гозубуик Сердар
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолОдгор Йенс
1:1
42' ГолУгальде Манфред
65' Желтая карточкаИнди Мартинс
67' Желтая карточкаЭйтинг Карел
2:1
70' ГолУгальде Манфред
87' Желтая карточкаБазур Рихедли
87' Желтая карточкаЭль-Идрис Юнус Та
90' Желтая карточкаПроппер Робин
90'+6
Ход матча
4'
0:1
42'
1:1
65'
67'
69'
70'
2:1
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
547 Количество передач 345
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
АЗ Алкмаар
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.81
0.94
Среднее время на гол
49
96
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
59
37
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.59
|Угальде Манфред
|7
|0.41
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (1)
|0.41
|Даан Ротс
|2
|0.12
|Влап Михел
|2
|0.12
|Юнювар Наджи
|2
|0.12
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0.12
|Садилек Михал
|1
|0.06
|Проппер Робин
|1
|0.06
|Регер Юри
|1
|0.06
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|19
|1.12
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.29
|Лахдо Майкель
|3
|0.18
|Класи Йорди
|2
|0.12
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.12
|Инди Мартинс
|1
|0.06
|Одгор Йенс
|1
|0.06
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.06
|Данташ Тьягу
|1
|0.06
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Базур Рихедли
|3
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
3
Твенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
17
21
Твенте
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
21
24
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
2
11%
5
38%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
37%
2
15%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
12%
6
27%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
35%
6
27%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
1 Не забивали 2
5
14%
8
23%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
8
22%
3
9%
31-45
4
11%
11
31%
46-60
3
8%
3
9%
61-75
13
36%
8
23%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
3
15%
3
18%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
5
25%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
Результаты матчей
Твенте
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Твенте
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
63
45
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
125
107
710
710
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 6
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|14.
|0:3 Заявка
|17
|3
|8
|6
|27 - 35
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 4
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|0:3 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|10.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 20
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4