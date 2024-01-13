Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Угальде Манфред пробует нанести удар издали, но Rome Owusu-Oduro держит все под контролем

87' Глупую желтую получил Эль-Идрис Юнус Та за то, что отбил ногой мяч после свистка

87' Базур Рихедли получил желтую карточку от судьи

85' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Хорошую попытку сделал Ван Боммел Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Аддай Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Деккер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

73' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Твенте

72' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Г О О О О О Л - Угальде Манфред из команды Твенте легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

68' Угальде Манфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эйтинг Карел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

64' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

60' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Твенте

58' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Касиус Денсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Мёллер Вольфе Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' О, нет. Из многообещающей позиции Стейн Сем из команды Твенте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

54' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

52' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Меес Хилгерс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

50' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Удар от ворот произведет Твенте

47' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

47' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.