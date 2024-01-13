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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 23'
Херенвен
0'
0:1
7' Пенальти
Тахири Анас
8' Желтая карточка
Тахири Анас

Ход матча

7'
0:1
Тахири Анас
8'
 
Тахири Анас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Херенвен
6.75
4.10
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2.55
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
7
Намли
Юнес
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
18
Веланас
Одиссеус
10
Дрёйф
Ферди
9
Тай
Леннарт
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
24
Волемарк
Патрик
28
Брауэрс
Люк
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
ПЕК Зволле
4-4-2
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Херенвен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
4:1
ТМС
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.67

Среднее время на гол

74
54

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 6 0.35
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.29
Намли Юнес 3 0.18
Веллиос Апостолос 3 0.18
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.18
Веланас Одиссеус 2 0.12
Рейндерс Элиано 1 0.06
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.24
Николаеску Йон 4 0.24
Брауэрс Люк 3 0.18
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.18
Бохневич Павел 2 0.12
Хайе Том 2 (2) 0.12
Тахири Анас 2 (2) 0.12
Ольссон Симон 1 0.06
Волемарк Патрик 1 0.06
Ван Бик Свен 1 0.06
Карлсбакк Даниэль 1 0.06
Уэбстер Чарли 1 0.06
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Веланас Одиссеус 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 1
Кёлерт Матс 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Ольссон Симон 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Тахири Анас 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Херенвен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

14
13
ПЕК Зволле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Херенвен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Забито

17
15
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
43%
1
10%
76-90

Забито

25
24
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
2
8%
5
21%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
6
25%
61-75
8
32%
5
21%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
12%
3
10%
1-15
3
12%
6
20%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
8
31%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Херенвен

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 16 0 0 56 - 6 48
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 2:1 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
8.
Херенвен
 1:0 Заявка 17 7 1 9 25 - 30 22
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
11.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 17 5 3 9 23 - 29 18
12.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
13.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
15.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Твенте
 2:1 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 1:0 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 1:2 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Херенвен
 1:0 Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 12 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
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    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    Херенвен
    6.75
    4.10
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    2.55
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