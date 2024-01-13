Тур: 17. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 14000 Главный судья: Маккили Дэнни
2:2
Конец матча
0'
0:1
7' ПенальтиТахири Анас
8' Желтая карточкаТахири Анас
8' Желтая карточкаКерстен Сэм
1:1
64' ГолНамли Юнес
68' Желтая карточкаКёлерт Матс
2:1
73' ГолТай Леннарт
2:2
90' ГолНуннели Че
90'+4
Ход матча
7'
0:1
8'
8'
64'
1:1
68'
73'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 12
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
518 Количество передач 409
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
28
Брауэрс
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Dylan Ruward
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
ПЕК Зволле
Херенвен
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.67
Среднее время на гол
74
54
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|7
|0.41
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.29
|Намли Юнес
|4
|0.24
|Веллиос Апостолос
|3
|0.18
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.18
|Веланас Одиссеус
|2
|0.12
|Рейндерс Элиано
|1
|0.06
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.24
|Николаеску Йон
|4
|0.24
|Брауэрс Люк
|3
|0.18
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.18
|Бохневич Павел
|2
|0.12
|Хайе Том
|2 (2)
|0.12
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.12
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|Нуннели Че
|1
|0.06
|Волемарк Патрик
|1
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.06
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.06
|Уэбстер Чарли
|1
|0.06
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|5
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Веланас Одиссеус
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|4
|0
|Хайе Том
|2
|1
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
6
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Херенвен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
14
13
ПЕК Зволле
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Херенвен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
2
14%
6
27%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
17
15
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
5
33%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
43%
1
10%
76-90
Забито
27
26
6 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
8
30%
30%
6
23%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Пропущено
28
32
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
14%
3
9%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
9
32%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2
Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Херенвен
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
44
45
26
18
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
611
89
215
512
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 6
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|14.
|0:3 Заявка
|17
|3
|8
|6
|27 - 35
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 4
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|0:3 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|10.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 20
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|14 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4