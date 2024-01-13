Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Оооо... вот это был удар! Тай Леннарт должен был забить с этой позиции.

90' Хорошую попытку сделал Тай Леннарт . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Команда ПЕК Зволле довольна результатом к этому моменту.

89' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

89' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Брауэрс Люк наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

86' Брауэрс Люк нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Нуннели Че навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Нуннели Че навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Oliver Braude получил травму и заменен. Халл Дензел выходит на поле.

79' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Braude получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

77' Хорошую попытку сделал Ольссон Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хорошую попытку сделал Рейндерс Элиано . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Бохневич Павел нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

75' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Г О О О О О О Л - Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

73' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Хайе Том наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

72' Хорошую попытку сделал Ольссон Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Эпично было! Карлсбакк Даниэль нанес удар ножницами, но попал в штангу!

70' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

69' Оооо... вот это был удар! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забить с этой позиции.

68' Кёлерт Матс получил желтую карточку от судьи

67' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Г О О О О Л - Намли Юнес забивает ударом с левой ноги!

64' Нопперт Андрис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

64' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Херенвен

61' Дэйви ван ден Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Oliver Braude успешно блокирует удар.

59' Хорошую попытку сделал Волемарк Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

57' Удар от ворот произведет Херенвен

55' Оооо... вот это был удар! Ван Амерсфоорт Пелле должен был забить с этой позиции.

55' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

52' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Судья сигнализирует, что Ольссон Симон из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

49' Ван Бик Свен нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Херенвен

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля