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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
ПСВ
3:0
Второй тайм: 75'
Эксельсиор
0'
1:0
13' Гол
Де Йонг Люк
2:0
17' Гол
Де Йонг Люк
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Тиль Гус
3:0
69' Гол
Де Йонг Люк

Ход матча

13'
Де Йонг Люк
1:0
17'
Де Йонг Люк
(Дест Серджиньо)
2:0
33'
Тиль Гус
 
69'
Де Йонг Люк
(Рамальо Андре)
3:0
70'
 
Аграфиотис Николас
Бас Юлиан
70'
 
Удденес Оскар
Лампру Лазарос

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 388 Количество передач 136
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

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ПСВ
Ничья
Эксельсиор
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1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
22
Схаутен
Йерди
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Тильман
Малик
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
15
Науйокс
Ноа
33
Бас
Юлиан
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
ПСВ
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Эксельсиор

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
4:0
Э
1:6
Э
0:2
Э
6:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ПД
1:1
Э
1:3
Э
6:1
Э
2:3
Э
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

3
3.22

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

2.11
1.84

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 14 (4) 0.82
Тиль Гус 7 0.41
Тильман Малик 5 0.29
Лосано Ирвинг 5 0.29
Сайбари Исмаэль 4 0.24
Ланг Ноа 4 0.24
Пепи Рикардо 4 (1) 0.24
Веерман Йоэй 3 0.18
Бакайоко Жоан 3 0.18
Вертессен Йорбе 3 0.18
Рамальо Андре 2 0.12
Дест Серджиньо 1 0.06
Боскальи Оливье 1 0.06
Схаутен Йерди 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.29
Аграфиотис Николас 5 0.29
Дриауех Каухайб 3 0.18
Удденес Оскар 3 0.18
Лампру Лазарос 2 0.12
Бас Юлиан 2 0.12
Хореман Сибе 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Оморова Ричи 1 0.06
Сандра Сиссе 1 0.06
Ньивпорт Свен 1 0.06
Виделль Каспер 1 0.06
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Схаутен Йерди 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
7
ПСВ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Эксельсиор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

29
8
ПСВ
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
0% (0)
50% (8)
Эксельсиор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

29
15

Голы по времени матча

Забито

26
14
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
8%
3
21%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
9
35%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
6
23%
3
21%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
3
17%
31-45
0
0%
7
39%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
50%
4
22%
76-90

Забито

29
12
9 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
2
17%
16-30
4
14%
2
17%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
8
28%
3
25%
61-75
7
24%
4
33%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
0
0%
7
47%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Забито

55
26
19 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
4
7%
3
12%
1-15
7
13%
4
15%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
14
25%
3
12%
46-60
9
16%
5
19%
61-75
13
24%
7
27%
76-90

Пропущено

7
33
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 27
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 13
1
14%
1
3%
1-15
1
14%
2
6%
16-30
1
14%
3
9%
31-45
1
14%
10
30%
46-60
0
0%
10
30%
61-75
3
43%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1
ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4

Результаты матчей

ПСВ
Эксельсиор

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:4
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

4
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:4
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
2.5
Больше Меньше
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
2.5
Больше Меньше
2
6
5
3
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
2.5
Больше Меньше
2
14
8
8
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 17 17 0 0 59 - 6 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 17 6 2 9 26 - 32 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
12.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
13.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
14.
Эксельсиор
 0:3 Заявка 17 3 8 6 27 - 35 17
15.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 9 9 0 0 29 - 4 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 0:3 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
10.
Эксельсиор
 0:3 Заявка 9 2 3 4 15 - 20 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 14 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • 73'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 73'
    Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 72'
    Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.
  • 72'
    Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 71'
    Третий свой гол забил Де Йонг Люк. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.
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    • 71'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.
    • 71'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 70'
      Тактическая замена. Лампру Лазарос уходит с поля и его заменяет Удденес Оскар
    • 70'
      Тактическая замена. Бас Юлиан уходит с поля и его заменяет Аграфиотис Николас
    • 70'
      Схаутен Йерди сделал ключевой пас для гола!
    • 69'
      Рамальо Андре сделал результативную передачу.
    • 69'
      Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота левой! Де Йонг Люк легко с этим справился!
    • 69'
      Рамальо Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 69'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 69'
      Науйокс Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Бас Юлиан из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 67'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 66'
      Рамальо Андре из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Пэрротт Трой.
    • 66'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 66'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 65'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Эксельсиор: 28%.
    • 65'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 64'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 63'
      Оооо... вот это был удар! Бакайоко Жоан должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 63'
      Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      ПСВ начинает контратаку
    • 63'
      Redouan El Yaakoubi ошибается в защите.
    • 63'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Оооо... вот это был удар! Тильман Малик должен был забить с этой позиции.
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Тильман Малик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 61'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 60'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Эксельсиор: 27%.
    • 60'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Дест Серджиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 59'
      Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 59'
      Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 58'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 57'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 56'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 55'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Эксельсиор: 26%.
    • 55'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 55'
      Хорошую попытку сделал Тезе Джордан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 55'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 54'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 53'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 52'
      Тиль Гус пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
    • 51'
      ПСВ начинает контратаку
    • 51'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 51'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 50'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Эксельсиор: 26%.
    • 50'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 49'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 48'
      Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 47'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 47'
      Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Загре Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Эксельсиор: 27%.
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 48'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 47'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 47'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 47'
      Ван Гассел Стейн делает важнейший сейв!
    • 47'
      Тиль Гус нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 46'
      Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 74%, Эксельсиор: 26%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 45'
      Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 45'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 44'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 41'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Боскальи Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Схаутен Йерди из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 41'
      Ньивпорт Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Эксельсиор: 24%.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 39'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 37'
      Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 37'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 36'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Эксельсиор: 24%.
    • 34'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 34'
      Тиль Гус удалось забить из легкой позиции.
    • 33'
      Схаутен Йерди сделал ключевой пас для гола!
    • 33'
      Бакайоко Жоан сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О О Л! ПСВ забивает! Тиль Гус отличился.
    • 33'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 32'
      Пэрротт Трой из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 73%, Эксельсиор: 27%.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 27'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Науйокс Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 26'
      Де Йонг Люк успешно блокирует удар.
    • 26'
      Пэрротт Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Эксельсиор: 30%.
    • 25'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 25'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 24'
      Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 23'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 23'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Хореман Сибе успешно блокирует удар.
    • 20'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Эксельсиор: 28%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 20'
      Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 19'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 18'
      Де Йонг Люк удалось забить из легкой позиции.
    • 17'
      Дест Серджиньо сделал результативную передачу.
    • 17'
      ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
    • 17'
      Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Загре Артур пострадал.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бас Юлиан
    • 15'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 15'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Эксельсиор: 25%.
    • 15'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 14'
      Де Йонг Люк удалось забить из легкой позиции.
    • 13'
      Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 13'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Рамальо Андре нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.
    • 13'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 13'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      ПСВ начинает контратаку
    • 12'
      Дест Серджиньо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 12'
      Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 12'
      Оооо... вот это был удар! Тиль Гус должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Науйокс Ноа из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 10'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 75%, Эксельсиор: 25%.
    • 10'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 9'
      Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 8'
      Ван Гассел Стейн ошибается в защите.
    • 8'
      Ван Гассел Стейн делает важнейший сейв!
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Тильман Малик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 6'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 6'
      Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 6'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Схаутен Йерди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Загре Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 65%, Эксельсиор: 35%.
    • 5'
      Лампру Лазарос из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Науйокс Ноа из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 1'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Эксельсиор начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Эксельсиор
    30.00
    9.50
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    44.60
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