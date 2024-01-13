Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Пэрротт Трой . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Санчес-Фернандес Деренсили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Ван Гассел Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

85' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Тактическая замена. Redouan El Yaakoubi уходит с поля и его заменяет Бенита Мимеирхель

82' Г О О О О Л - Санчес-Фернандес Деренсили забивает с правой ноги!

82' Аграфиотис Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Аграфиотис Николас из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Вертессен Йорбе пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Эксельсиор

78' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тактическая замена. Загре Артур уходит с поля и его заменяет Иан Смейлерс

76' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

76' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

72' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Третий свой гол забил Де Йонг Люк . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

71' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

69' Рамальо Андре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет ПСВ

67' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет ПСВ

66' Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Эксельсиор

63' Оооо... вот это был удар! Бакайоко Жоан должен был забить с этой позиции.

63' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Redouan El Yaakoubi ошибается в защите.

63' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Оооо... вот это был удар! Тильман Малик должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет ПСВ

57' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

55' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хорошую попытку сделал Тезе Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

55' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Тиль Гус пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

51' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.