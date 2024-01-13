Тур: 17. Стадион: Филипс. Зрители: 34200 Главный судья: Нагтегал Марк
3:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолДе Йонг Люк
2:0
17' ГолДе Йонг Люк
33' Undefined phrase: football_event_Тиль Гус
3:0
69' ГолДе Йонг Люк
3:1
82' ГолСанчес-Фернандес Деренсили
90' Undefined phrase: football_event_Удденес Оскар
90'+5
Ход матча
13'
1:0
17'
2:0
33'
69'
3:0
82'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
14 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
718 Количество передач 324
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
7 Ланг НоаПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Эксельсиор
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
3
3.22
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
2.11
1.84
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|15 (4)
|0.88
|Тиль Гус
|7
|0.41
|Тильман Малик
|5
|0.29
|Лосано Ирвинг
|5
|0.29
|Сайбари Исмаэль
|4
|0.24
|Ланг Ноа
|4
|0.24
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.24
|Веерман Йоэй
|3
|0.18
|Бакайоко Жоан
|3
|0.18
|Вертессен Йорбе
|3
|0.18
|Рамальо Андре
|2
|0.12
|Дест Серджиньо
|1
|0.06
|Боскальи Оливье
|1
|0.06
|Схаутен Йерди
|1
|0.06
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|5
|0.29
|Аграфиотис Николас
|5
|0.29
|Дриауех Каухайб
|3
|0.18
|Удденес Оскар
|3
|0.18
|Лампру Лазарос
|2
|0.12
|Бас Юлиан
|2
|0.12
|Хореман Сибе
|1
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.06
|Оморова Ричи
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Ньивпорт Свен
|1
|0.06
|Виделль Каспер
|1
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.06
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Дриауех Каухайб
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
8
ПСВ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Эксельсиор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
29
8
ПСВ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)
Эксельсиор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
29
16
Голы по времени матча
Забито
29
15
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
3
10%
3
20%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
9
31%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
21%
4
27%
76-90
Пропущено
5
21
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
20%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
60%
4
19%
76-90
Забито
29
12
9 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
2
17%
16-30
4
14%
2
17%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
8
28%
3
25%
61-75
7
24%
4
33%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
0
0%
7
47%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Забито
58
27
21 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
5
9%
3
11%
1-15
8
14%
4
15%
16-30
8
14%
4
15%
31-45
14
24%
3
11%
46-60
10
17%
5
19%
61-75
13
22%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
8
36
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 28
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
1
13%
2
6%
1-15
1
13%
3
8%
16-30
1
13%
3
8%
31-45
1
13%
10
28%
46-60
0
0%
11
31%
61-75
4
50%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1
ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
Результаты матчей
ПСВ
Эксельсиор
Точный счет
3:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:4
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
4
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:4
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
4
6 раз 35%
3
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
27
53
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
215
89
116
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|28 - 35
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4