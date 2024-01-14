Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Волендам

37' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Улд-Ших Биляль . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Кокс Джордж из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Волендам

28' Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

27' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Твигт Калвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

20' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Волендам

16' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

15' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Робине Тома забивает с правой ноги!

12' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Буур Оскар пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker ловит мяч

8' Мбуямба Ксавьер из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

5' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Волендам

2' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Волендам начинает с центра поля