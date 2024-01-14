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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Волендам
0:1
Второй тайм: 50'
Алмере Сити
0'
0:1
12' Гол
Робине Тома

Ход матча

12'
0:1
Робине Тома
(Катлайн Йоанн)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 305 Количество передач 167
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Алмере Сити
9.50
Реклама, fon.bet
4.81
2.55
Все Коэффициенты
1
Мио
Бакхаус
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
6
Бенамар
Бенаисса
2
Буур
Оскар
36
Milan
de
Haan
17
Твигт
Калвин
7
Zach
Booth
5
Кокс
Джордж
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
4
Ван
Брюген
Дамиан
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
27
Ван
ла
Парра
Райив
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
Волендам
3-5-1-1
Алмере Сити
3-4-1-2

История личных встреч

Волендам
Алмере Сити

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.45

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

1.87
1.61

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.29
Бенамар Бенаисса 3 0.18
Milan de Haan 3 0.18
Зеефейк Ликвинсио 2 0.12
Твигт Калвин 2 (1) 0.12
Улд-Ших Биляль 1 0.06
Куол Гаранг 1 0.06
Ван Мигем Дарил 1 0.06
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Zach Booth 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 7 (2) 0.41
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.12
Якобс Йоей 2 0.12
Китала Янн 2 0.12
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ван ла Парра Райив 1 0.06
Мбе Со Лоик 1 0.06
Хансен Корнелиус 1 0.06
Пост Данни 1 0.06
Пенья Альваро 1 0.06
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Milan de Haan 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Флоранюс Шерел 3 0
Якобс Йоей 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

Волендам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Волендам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

5
8
Волендам
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Алмере Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
5
50%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
5
21%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
9
38%
7
41%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
9
47%
76-90

Пропущено

40
33
12 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
6
15%
6
18%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
4
10%
9
27%
61-75
15
38%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2

Результаты матчей

Волендам
Алмере Сити

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волендам
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 17 6 2 9 26 - 32 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
12.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
13.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
14.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 17 3 8 6 28 - 35 17
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
18.
Волендам
 0:1 Заявка 17 3 2 12 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 0:1 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
8.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Алмере Сити
    9.50
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    4.81
    2.55
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