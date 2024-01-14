Тур: 17. Стадион: Крас. Главный судья: Оострём Ингмар
0:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
305 Количество передач 167
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
- Нападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Regillio Simons
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Волендам
Алмере Сити
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.45
Среднее время на гол
56
61
Всего голов
43
37
Голов в среднем за матч
1.87
1.61
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.29
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.18
|Milan de Haan
|3
|0.18
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0.12
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.12
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.06
|Куол Гаранг
|1
|0.06
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.06
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Zach Booth
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|7 (2)
|0.41
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.12
|Якобс Йоей
|2
|0.12
|Китала Янн
|2
|0.12
|Катлайн Йоанн
|1
|0.06
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.06
|Мбе Со Лоик
|1
|0.06
|Хансен Корнелиус
|1
|0.06
|Пост Данни
|1
|0.06
|Пенья Альваро
|1
|0.06
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Milan de Haan
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Волендам
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
5
8
Волендам
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Алмере Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
5
50%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
5
21%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
2
8%
5
29%
29%
61-75
9
38%
7
41%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
9
47%
76-90
Пропущено
40
33
12 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
6
15%
6
18%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
4
10%
9
27%
61-75
15
38%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1
Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2
Результаты матчей
Волендам
Алмере Сити
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волендам
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
412
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|28 - 35
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|18.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4