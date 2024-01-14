Тур: 1. Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
Ход матча
12'
1:0
16'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
14
Ито
Дзюня
11
Хосоя
Мао
12
Фан
Туан
Тай
10
Фам
Туан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хосоя МаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Матида КокиЗащитник
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
-
26 Сано КаисуПолузащитник
-
10 Доан РицуПолузащитник
-
17 Хатате РеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фан Туан ТайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фам ТуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ву Ван ТханьЗащитник
- Защитник
-
26 Ле Нгок БаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Труссье Филипп
История личных встреч
Япония
Вьетнам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|1
|1
Вьетнам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуен Динь Бак
|1
|1
|До Хунг Дунг
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0
Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0
Вьетнам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Китай - Вьетнам 2:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Вьетнам - Сирия 1:0 Вьетнам - Гонконг 1:0 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Мьянма 3:0 Сингапур - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:6 Вьетнам - Филиппины 1:0 Индия - Вьетнам 0:3 Вьетнам - Сингапур 4:0
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Япония
|Минамино Такуми
|1
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|1
|Австралия
|Бос Джордан
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Япония 1:1 Вьетнам
Исход игры
Япония
99.2% (126)
Ничья
0% (0)
Вьетнам
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
15.13% (18)
Нет
84.87% (101)
Популярный счёт
2:0 Япония
30.7% (39)
3:0 Япония
23.6% (30)
4:0 Япония
11% (14)
1:0 Япония
7.1% (9)
3:1 Япония
6.3% (8)
5:0 Япония
6.3% (8)
2:1 Япония
6.3% (8)
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