  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Тур: 1. Стадион: .
Япония
FIFA #17
1:1
Первый тайм: 31'
Вьетнам
FIFA #94

Ход матча

12'
Минамино Такуми
1:0
16'
1:1
Нгуен Динь Бак
(До Хунг Дунг)
Прогнозы 126
Япония 99.2% (125)
X 0% (0)
Вьетнам 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Вьетнам
1.11
Реклама, fon.bet
7.80
Реклама, fon.bet
95.33
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Судзуки
Дзион
2
Сугавара
Юкинари
4
Итакура
Ко
3
Танигути
Сёго
21
Ито
Хироки
6
Эндо
Ватару
5
Морита
Хидемаса
14
Ито
Дзюня
8
Минамино
Такуми
13
Накамура
Кейто
11
Хосоя
Мао
1
Нгуиэн
Филип
6
Нгуен
Тхань
Бинь
3
Минь
Тронг
Во
20
Вьет
Ань
Буи
Хоанг
7
Фам
Хуан
Ман
12
Фан
Туан
Тай
11
Нгуиен
Туан
Анх
16
Нгуен
Тай
Сон
8
До
Хунг
Дунг
10
Фам
Туан
15
Нгуен
Динь
Бак
Япония
Вьетнам

История личных встреч

Япония
Вьетнам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:1
ЧМКА3ЙР
0:1
КА
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 1 1
Вьетнам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуен Динь Бак 1 1
До Хунг Дунг 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0
Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0
Вьетнам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Китай - Вьетнам 2:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Вьетнам - Сирия 1:0 Вьетнам - Гонконг 1:0 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Мьянма 3:0 Сингапур - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:6 Вьетнам - Филиппины 1:0 Индия - Вьетнам 0:3 Вьетнам - Сингапур 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Вьетнам
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вьетнам
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Япония Минамино Такуми 1
Австралия Ирвайн Джексон 1
Австралия Бос Джордан 1
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Вьетнамская команда при перехвате мяча стала не так быстро доставлять его вперёд, как было в стартовые минуты встречи. Темп матча немного падает. Жарко в Катаре.
  • 29'
    Сугавара справа не смог исполнить подачу к воротам и сделал пас назад к центральному кругу.
  • 28'
    Сборная Японии комбинирует на чужой половине поля.
  • 26'
    Туан Фам откликнулся на длинный заброс вперёд, но Судзуки вовремя выскочил за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.
  • Фол, нарушение
    25'
    Минамино на чужой половине поля сбил Тай Сон Нгуена.
  • 24'
    Накамура перед чужой штрафной площадью навязал борьбу трём соперникам, но сделать передачу на партнёров во фланг так и не сумел.
  • 23'
    Минамино с двадцати двух метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 22'
    Японцы сделали несколько забросов вперёд к чужой штрафной площади. Выиграть борьбу вверху игрокам островной команды не удалось.
  • 20'
    Хироки Ито слева навесил к воротам, откуда мяч выбил Фан.
  • 19'
    Минь слева подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно и высоко.
  • 18'
    Японцы снова перехватили мяч и неспешно его разыгрывают у центрального круга.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ДИНЬ БАК НГУЕН!!! КРАСОТА!!! До от углового флага исполнил низкую подачу к ближней штанге, где Динь Бак Нгуен головой по невероятной траектории верхом переправил мяч в дальний угол ворот..
  • 15'
    Динь Бак Нгуен прорвался вперёд по левому флангу и заработал угловой удар.
  • 14'
    Вьетнамская команда постепенно перехватила мяч и перемещает игру на половину поля островитян.
  • 13'
    Небольшая заминка возникла с подтверждением гола от ВАР. Поводов для отмены никто не усмотрел.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МИНАМИНО!!! Нгуиэн не смог выбить мяч на выходе после подачи от углового флага. На подборе справа сыграл Сугавара, чей удар заблокирован. Мяч отскочил к Минамино, который из центра штрафной площади пробил неотразимо.
    • 11'
      Хироки Ито слева убежал в отрыв, но его прострел к воротам успел заблокировать Хуан Впн Фам.
    • Фол, нарушение
      10'
      Хироки Ито на чужой половине поля зацепил ногу До.
    • 8'
      Дзюня Ито прошёл вперёд по правому флангу, где под давлением соперников упустил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      7'
      Накамура в центре поля сбил До.
    • 6'
      Постепенно инициатива переходит к японской команде. Она начинает больше контролировать мяч, но остроты впереди нет.
    • 5'
      Судзуки вышел к линии штрафной площади и сыграл на перехвате. Японцы при этом стараются доставлять мяч вперёд короткими передачами. Такой подход пока малоэффективен.
    • 4'
      Обе команды с первых минут стараются применять высокий прессинг. Много отборов совершается недалеко от центрального круга.
    • Фол, нарушение
      3'
      Эндо в центре поля сбил Динь Бак Нгуена.
    • 2'
      Сборная Японии играет в синих футболках и белых трусах, сборная Вьетнама - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Аль-Тумама"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы D кубка Азии, в котором сыграют сборные Японии и Вьетнама. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 99% завершится победой Япония.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.01. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.01 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Япония 99.2% (125)
    X 0% (0)
    Вьетнам 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Вьетнам
    1.11
    Реклама, fon.bet
    7.80
    Реклама, fon.bet
    95.33
    Реклама, melbet.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Япония 1:1 Вьетнам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония 1:1 Вьетнам

    Исход игры
    Япония
    99.2% (126)
    Ничья
    0% (0)
    Вьетнам
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    15.13% (18)
    Нет
    84.87% (101)
    Популярный счёт
    2:0 Япония
    30.7% (39)
    3:0 Япония
    23.6% (30)
    4:0 Япония
    11% (14)
    1:0 Япония
    7.1% (9)
    3:1 Япония
    6.3% (8)
    5:0 Япония
    6.3% (8)
    2:1 Япония
    6.3% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Япония
    Вьетнам
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный