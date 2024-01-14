Минамино с двадцати двух метров низом пробил рядом с правой штангой.

Накамура перед чужой штрафной площадью навязал борьбу трём соперникам, но сделать передачу на партнёров во фланг так и не сумел.

Туан Фам откликнулся на длинный заброс вперёд, но Судзуки вовремя выскочил за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.

Сугавара справа не смог исполнить подачу к воротам и сделал пас назад к центральному кругу.

Вьетнамская команда при перехвате мяча стала не так быстро доставлять его вперёд, как было в стартовые минуты встречи. Темп матча немного падает. Жарко в Катаре.

Небольшая заминка возникла с подтверждением гола от ВАР. Поводов для отмены никто не усмотрел.

Вьетнамская команда постепенно перехватила мяч и перемещает игру на половину поля островитян.

Динь Бак Нгуен прорвался вперёд по левому флангу и заработал угловой удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДИНЬ БАК НГУЕН!!! КРАСОТА!!! До от углового флага исполнил низкую подачу к ближней штанге, где Динь Бак Нгуен головой по невероятной траектории верхом переправил мяч в дальний угол ворот..

Японцы снова перехватили мяч и неспешно его разыгрывают у центрального круга.

Минь слева подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно и высоко.

Японцы сделали несколько забросов вперёд к чужой штрафной площади. Выиграть борьбу вверху игрокам островной команды не удалось.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МИНАМИНО!!! Нгуиэн не смог выбить мяч на выходе после подачи от углового флага. На подборе справа сыграл Сугавара, чей удар заблокирован. Мяч отскочил к Минамино, который из центра штрафной площади пробил неотразимо.

11' Хироки Ито слева убежал в отрыв, но его прострел к воротам успел заблокировать Хуан Впн Фам.

10' Хироки Ито на чужой половине поля зацепил ногу До.

8' Дзюня Ито прошёл вперёд по правому флангу, где под давлением соперников упустил мяч за пределы поля.

7' Накамура в центре поля сбил До.

6' Постепенно инициатива переходит к японской команде. Она начинает больше контролировать мяч, но остроты впереди нет.

5' Судзуки вышел к линии штрафной площади и сыграл на перехвате. Японцы при этом стараются доставлять мяч вперёд короткими передачами. Такой подход пока малоэффективен.

4' Обе команды с первых минут стараются применять высокий прессинг. Много отборов совершается недалеко от центрального круга.

3' Эндо в центре поля сбил Динь Бак Нгуена.