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Тур: 1. Стадион: .
Япония
FIFA #17
 
Позже
Вьетнам
FIFA #94
Прогнозы 51
Япония 100% (51)
X 0% (0)
Вьетнам 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Вьетнам
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Япония
Вьетнам

История личных встреч

Япония
Вьетнам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:1
ЧМКА3ЙР
0:1
КА
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
120

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0
Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0
Вьетнам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Китай - Вьетнам 2:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Вьетнам - Сирия 1:0 Вьетнам - Гонконг 1:0 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Мьянма 3:0 Сингапур - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:6 Вьетнам - Филиппины 1:0 Индия - Вьетнам 0:3 Вьетнам - Сингапур 4:0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Вьетнам от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Япония 100% (51)
    X 0% (0)
    Вьетнам 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Вьетнам
    1.03
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    22.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Япония - Вьетнам

    Исход игры
    Япония
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Вьетнам
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    14.81% (8)
    Нет
    85.19% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Япония
    33.3% (18)
    3:0 Япония
    16.7% (9)
    1:0 Япония
    14.8% (8)
    4:0 Япония
    11.1% (6)
    2:1 Япония
    9.3% (5)
    5:0 Япония
    9.3% (5)
    3:1 Япония
    5.6% (3)
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