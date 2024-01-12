Тур: 1. Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
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Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Труссье Филипп
История личных встреч
Япония
Вьетнам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
120
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0
Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0
Вьетнам
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Филиппины - Вьетнам 0:2 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Китай - Вьетнам 2:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Вьетнам - Сирия 1:0 Вьетнам - Гонконг 1:0 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Мьянма 3:0 Сингапур - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:6 Вьетнам - Филиппины 1:0 Индия - Вьетнам 0:3 Вьетнам - Сингапур 4:0
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч Япония - Вьетнам
Исход игры
Япония
100% (54)
Ничья
0% (0)
Вьетнам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (28)
Меньше
48.15% (26)
Обе команды забьют
Да
14.81% (8)
Нет
85.19% (46)
Популярный счёт
2:0 Япония
33.3% (18)
3:0 Япония
16.7% (9)
1:0 Япония
14.8% (8)
4:0 Япония
11.1% (6)
2:1 Япония
9.3% (5)
5:0 Япония
9.3% (5)
3:1 Япония
5.6% (3)
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