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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 14207 Главный судья: Мартенс Ричард
Витесс
0:0
Конец матча
Утрехт
0'
43' Желтая карточка
Козловски Кацпер
59' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
90'+6

Ход матча

43'
Козловски Кацпер
 
59'
 
Эль-Каруани Суфьян
64'
Тилеманс Матейс
Козловски Кацпер
 
65'
 
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
65'
 
Ромени Оле
Рамселар Барт
75'
Andy Visser
Ван Гинкел Марко
 
75'
Прёппер Дэви
Домджони Тони
 
75'
Эгбринг Матс
Ороз Алоис
 
82'
 
Модибо Саньян
Виргевер Ник
82'
 
Ван дер Хорн Майк
Фрауло Оскар
88'
 
Блейк Адриан
Бауссайд Отман

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 14
  • 3 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 324 Количество передач 470
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
20
Мёленстен
Мелле
22
Домджони
Тони
42
Манхуф
Миллион
17
Козловски
Кацпер
7
Бутра
Амин
8
Ван
Гинкел
Марко
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
7
Йенсен
Виктор
23
Рамселар
Барт
9
Ламмерс
Сэм
Витесс
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Утрехт

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

2.05
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

2
1.37

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

73
46

Голов в среднем за матч

2.03
1.28

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.24
Манхуф Миллион 4 0.24
Ороз Алоис 1 0.06
Бутра Амин 1 0.06
Тилеманс Матейс 1 0.06
Де Регт Гиан 1 0.06
Козловски Кацпер 0 0
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 4 0.24
Фрауло Оскар 2 0.12
Фламинго Райан 2 0.12
Лидберг Исак 1 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.06
Рамселар Барт 1 0.06
Боздоган Джан 1 0.06
Тоорнстра Йенс 1 0.06
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Модибо Саньян 1 0.06
Ромени Оле 1 0.06
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Мёленстен Мелле 2 1
Аркус Карлан 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Домджони Тони 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Витесс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Витесс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

5
9
Витесс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
20%
3
50%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
6
24%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
15%
3
19%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

36
27
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
6
17%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
7
26%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
5
14%
6
22%
61-75
9
25%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0
Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3
Утрехт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2

Результаты матчей

Витесс
Утрехт

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витесс
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 17 6 2 9 26 - 32 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
12.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
13.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
14.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15.
Эксельсиор
 Заявка 17 3 8 6 28 - 35 17
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
18.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Витесс: 40%, Утрехт: 60%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14207 болельщиков
  • 96'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Andy Visser
  • 95'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
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