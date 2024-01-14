Тур: 17. Стадион: Гелредом. Зрители: 14207 Главный судья: Мартенс Ричард
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 14
-
3 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
324 Количество передач 470
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Брамел ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Защитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
58 Andy Visser
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Утрехт
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
36 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
2.05
1.18
Среднее время на гол
43
76
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
2
1.37
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
73
46
Голов в среднем за матч
2.03
1.28
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
44
70
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.24
|Манхуф Миллион
|4
|0.24
|Ороз Алоис
|1
|0.06
|Бутра Амин
|1
|0.06
|Тилеманс Матейс
|1
|0.06
|Де Регт Гиан
|1
|0.06
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.24
|Фрауло Оскар
|2
|0.12
|Фламинго Райан
|2
|0.12
|Лидберг Исак
|1
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.06
|Рамселар Барт
|1
|0.06
|Боздоган Джан
|1
|0.06
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.06
|Модибо Саньян
|1
|0.06
|Ромени Оле
|1
|0.06
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Мёленстен Мелле
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Витесс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
5
9
Витесс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
20%
3
50%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
6
24%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
15%
3
19%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
36
27
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
6
17%
1
4%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
7
26%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
5
14%
6
22%
61-75
9
25%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0
Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3
Утрехт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2
Результаты матчей
Витесс
Утрехт
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витесс
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
35
27
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
97
313
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|28 - 35
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4