Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

47' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Витесс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Рамселар Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Йенсен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Козловски Кацпер получил желтую карточку от судьи

43' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Утрехт

41' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

39' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

39' Фламинго Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фрауло Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Витесс

32' Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали

32' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бутра Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Виргевер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Виргевер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Фламинго Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Йенсен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Витесс

20' Оооо... вот это был удар! Тер Авест Хидде должен был забить с этой позиции.

20' Тер Авест Хидде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Йенсен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Витесс

14' Боздоган Джан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Витесс

12' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Йенсен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Йенсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Виргевер Ник нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

8' Йенсен Виктор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Витесс

5' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Утрехт пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Утрехт

3' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

3' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля