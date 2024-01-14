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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 9997 Главный судья: Ван Букель Пол
Гоу Эхед Иглс
2:3
Конец матча
Аякс
0'
0:1
27' Гол
Бробби Брайан
1:1
44' Гол
Эдвардсен Виктор
1:2
45' Гол
Тахирович Бенджамин
53' Желтая карточка
Хлинссон Кристиан
55' Желтая карточка
Медич Яков
2:2
58' Гол
Крамер Йорис
2:3
72' Гол
Ренсх Девайн
90'+6

Ход матча

27'
0:1
Бробби Брайан
(Бергвейн Стевен)
44'
Эдвардсен Виктор
(Кюйперс Бас)
1:1
45'
1:2
Тахирович Бенджамин
(Бергёйс Стивен)
46'
 
Медич Яков
Шутало Йосип
53'
 
Хлинссон Кристиан
55'
 
Медич Яков
58'
Крамер Йорис
(Виллюмссон Виллюм)
2:2
59'
Мартинсен Якоб
Линторст Эверт
 
61'
 
Боргес Карлос
Хлинссон Кристиан
72'
2:3
Ренсх Девайн
(Бергёйс Стивен)
77'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
80'
Со Силла
Адеканье Бобби
 
80'
Батен Тибо
Амофа Джамал
 
85'
 
Гуйер Тристан
Тейлор Кеннет

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 344 Количество передач 543
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
38
Хлинссон
Кристиан
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Аякс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
2.17

Среднее время на гол

31
41

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.29
Со Силла 5 0.29
Эдвардсен Оливер 4 0.24
Ромменс Филипп 3 (1) 0.18
Кюйперс Бас 3 0.18
Эдвардсен Виктор 3 0.18
Крамер Йорис 2 0.12
Льянсана Энрик 2 0.12
Амофа Джамал 1 0.06
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 10 0.59
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.47
Акпом Чуба 5 0.29
Хлинссон Кристиан 4 0.24
Бергёйс Стивен 2 0.12
Тахирович Бенджамин 2 0.12
Ван ден Бомен Бранко 2 0.12
Ренсх Девайн 1 0.06
Боргес Карлос 1 0.06
Тейлор Кеннет 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Хато Йоррель 1 0.06
Классен Дэви 1 0.06
Медич Яков 1 0.06
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Наубер Геррит 3 0
Кюйперс Бас 3 0
Адеканье Бобби 1 1
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Аякс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
10
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
18
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Аякс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

7
28

Голы по времени матча

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
6
27%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90

Забито

6
19
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
5
26%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
36%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Забито

28
37
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
7%
4
11%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
6
21%
8
22%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
6
21%
7
19%
61-75
8
29%
7
19%
76-90

Пропущено

26
33
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
5
19%
12
36%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
8
31%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2
Аякс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2
Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Аякс

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
6
2
5
4
2.5
3
5
3
6
3.5
3
5
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
13
4
5
12
2.5
6
11
3
14
3.5
3
14
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 17 6 2 9 26 - 32 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
12.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
13.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
14.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15.
Эксельсиор
 Заявка 17 3 8 6 28 - 35 17
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
18.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9997 болельщиков
  • 97'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 39%, Аякс: 61%.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Акпом Чуба. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 96'
    Гуйер Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 39%, Аякс: 61%.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Батен Тибо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 94'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 94'
    Акпом Чуба пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 93'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 92'
      Крамер Йорис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Со Силла!
    • 90'
      Ромменс Филипп из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 2:3 Аякс онлайн

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