Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

51' Это был отличный перфоманс от команды Аякс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Г О О О О Л - Тахирович Бенджамин забивает с правой ноги!

49' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Аякс

46' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Г О О О О Л - Эдвардсен Виктор забивает с правой ноги!

44' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Аякс

39' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Удар от ворот произведет Аякс

37' Кюйперс Бас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Тахирович Бенджамин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Кюйперс Бас нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

27' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

23' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

21' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

19' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

14' Крамер Йорис нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

13' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Адеканье Бобби пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

11' Эдвардсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Адеканье Бобби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Аякс начинает с центра поля