Тур: 17. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9997 Главный судья: Ван Букель Пол
2:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолБробби Брайан
1:1
44' ГолЭдвардсен Виктор
1:2
45' ГолТахирович Бенджамин
53' Желтая карточкаХлинссон Кристиан
55' Желтая карточкаМедич Яков
2:2
58' ГолКрамер Йорис
2:3
72' ГолРенсх Девайн
90'+6
Ход матча
27'
0:1
44'
1:1
45'
55'
58'
72'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
344 Количество передач 543
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
9 Со СиллаЗащитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Аякс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
2.17
Среднее время на гол
31
41
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|5
|0.29
|Со Силла
|5
|0.29
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.24
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.18
|Кюйперс Бас
|3
|0.18
|Эдвардсен Виктор
|3
|0.18
|Крамер Йорис
|2
|0.12
|Льянсана Энрик
|2
|0.12
|Амофа Джамал
|1
|0.06
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|10
|0.59
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.47
|Акпом Чуба
|5
|0.29
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.24
|Бергёйс Стивен
|2
|0.12
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.12
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.12
|Ренсх Девайн
|1
|0.06
|Боргес Карлос
|1
|0.06
|Тейлор Кеннет
|1
|0.06
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.06
|Классен Дэви
|1
|0.06
|Медич Яков
|1
|0.06
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Кюйперс Бас
|3
|0
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Аякс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
10
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
18
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
65% (11)
0% (0)
Аякс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
7
28
Голы по времени матча
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
6
27%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
2
33%
5
26%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
5
36%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Забито
28
37
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
7%
4
11%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
6
21%
8
22%
31-45
3
11%
7
19%
46-60
6
21%
7
19%
61-75
8
29%
7
19%
76-90
Пропущено
26
33
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
5
19%
12
36%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
8
31%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2
Аякс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2
Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
63
62
54
35
36
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
611
134
512
611
314
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|28 - 35
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4