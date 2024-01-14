Вновь хорошее начало от Гонконга, Чань сейчас слева пробует между двумя игроками соперника отправить мяч в штрафную.

Надер и Султан обыгрались на правом краю атаки и сумели выдавить из ситуации угловой.

Султан во вратарской пробовал добраться до мяча после подачи корнера с правого фланга, но упал в борьбе, удар от ворот.

Канедо слева в штрафной пробовал нанести удар после ввода из аута в исполнении Идрисса, однако в итоге в руки голкиперу мяч пришёл.

Свисток на перерыв. Активно и интересно начала сборная Гонконга, выступающая на Кубке Азии впервые за полвека, однако постепенно фаворит в лице ОАЭ прибрал инициативу и сумел забить. При этом, всё равно очень даже непростой получается для ближневосточной команды встреча - приходится справляться с прессингом соперника у своей штрафной, а забить с игры по-прежнему ещё не удалось.

ГО-О-О-О-Л! Аламири, 1:0! Хладнокровно и очень уверенно исполнил пенальти Аламири, сильно уложив мяч низом в правый от голкипера угол. Япп Хун Фай не угадал и прыгнул влево.

Открывается теперь Аламири на правом краю атаки и зарабатывает там аут.

Аль-Зааби опасно прострелил справа от лицевой, а затем Альхаммади уже с левого края штрафной пробил рядом с ближним углом. Впрочем, в итоге всё равно был зафиксирован офсайд в ходе этой атаки.

Эллиот принял передачу накоротке в опорной и низом пробил в направлении левого от кипера угла, рядом со штангой.

Мощный удар Лимы из-за пределов штрафной, и после лёгкого рикошета попадает мяч в перекладину!

Чань с левого края сильно вводит мяч из-за боковой, забросив в штрафную, но там не удаётся партнёрам качественно побороться.

Выполняет теперь Чань кросс слева на Пун Хин Пуя, который в попытке нанести удар зарабатывает корнер.

Эллиот выиграл верх на дальнем краю вратарской после подачи от левого углового флажка и нанёс удар головой с отскоком от газона в руки голкиперу.

33' Да, пенальти в ворота сборной Гонконга и жёлтая Гербигу!

32' Видеопросмотр на предмет возможной игры рукой Гербига в своей штрафной. Выставил он руку, прервав удар Аламири.

31' Прострел Альхаммади в касание с левого края штрафной, успевают прервать передачу защитники.

30' А вот теперь справа хорошо пробил Камарго, выцеливая в дальний угол. Пришлось вступать в игру киперу и отражать кулаками.

29' Очередная попытка заброса за спину голкиперу от Камарго. На этот раз в руки Еисе выходит.

27' Юэ Тзе Нам придержал руками Канедо и получил жёлтую карточку.

27' Попробовал теперь Камарго с правого края штрафной мягко отправить мяч под перекладину. Получилось чуть выше створа, да и голкипер вроде как ситуацию всё-таки контролировал.

26' Камарго вступил в прессинг и отобрал мяч на входе в штрафную соперника, после чего два подряд удара нанесли Пун и Эллиот, оба раза заблокировано было.

25' Длинную передачу верхом из глубины в штрафную на ход Эллиоту исполняет Юэ, партнёр не успевает к мячу, удар от ворот.