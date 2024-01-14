Тур: 1. Стадион: Халифа Интернейшнл.
0'
23' Желтая карточкаИдрисс Абдуллах
27' Желтая карточкаЮэ Тзе Нам
33' Желтая карточкаГербиг Оливер
1:0
34' ПенальтиАламири Султан
Ход матча
23'
27'
33'
34'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
15
Надер
Яхья
11
Канедо
Кайо
10
Лима
Фабио
21
Юэ
Тзе
Нам
13
Ли
Нгаи
Хои
17
Чань
Шиничи
14
Пун
Хин
Пуй
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Надер ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Канедо КайоНападающий
- Нападающий
-
10 Лима ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенту Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Юэ Тзе НамЗащитник
- Защитник
-
13 Ли Нгаи ХоиЗащитник
-
17 Чань ШиничиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пун Хин ПуйНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ын ВайхимВратарь
-
19 Це Ка ВинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джу ИнчжиПолузащитник
-
22 Ю Джой ИньПолузащитник
-
15 Чан Хей ИньПолузащитник
-
12 Лам Хин ТингПолузащитник
-
10 Вон ВайПолузащитник
-
23 Сунь Мин ХимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорн Андерсен
История личных встреч
ОАЭ
Гонконг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аламири Султан
|1 (1)
|1
Гонконг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Идрисс Абдуллах
|1
|0
Гонконг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гербиг Оливер
|1
|0
|Юэ Тзе Нам
|1
|0
Результаты последних матчей
ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0
ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Ирак - ОАЭ 1:0
Гонконг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0 Камбоджа - Гонконг 0:3
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|1
|Япония
|Накамура Кейто
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ОАЭ 1:0 Гонконг
Исход игры
ОАЭ
91.1% (112)
Ничья
6.5% (8)
Гонконг
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.13% (43)
Меньше
63.87% (76)
Обе команды забьют
Да
30.25% (36)
Нет
69.75% (83)
Популярный счёт
2:0 ОАЭ
45.5% (56)
2:1 ОАЭ
15.4% (19)
1:0 ОАЭ
9.8% (12)
3:0 ОАЭ
8.9% (11)
1:1 Ничья
4.9% (6)
3:1 ОАЭ
4.9% (6)
4:1 ОАЭ
2.4% (3)
4:0 ОАЭ
1.6% (2)
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