  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Тур: 1. Стадион: .
ОАЭ
FIFA #64
1:0
Второй тайм: 47'
Гонконг
FIFA #150
0'
23' Желтая карточка
Идрисс Абдуллах
27' Желтая карточка
Юэ Тзе Нам
33' Желтая карточка
Гербиг Оливер
1:0
34' Пенальти
Аламири Султан

Ход матча

23'
Идрисс Абдуллах
 
27'
 
Юэ Тзе Нам
33'
 
Гербиг Оливер
34'
Аламири Султан
1:0
Прогнозы 123
ОАЭ 91.1% (112)
X 6.5% (8)
Гонконг 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ОАЭ
Ничья
Гонконг
14.00
9.00
Реклама, fon.bet
8.93
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Еиса
Халид
3
Султан
Заед
12
Альхаммади
Халифа
26
Абельазиз
Бадер
2
Идрисс
Абдуллах
8
Аль-Зааби
Тахнун
15
Надер
Яхья
18
Рамадан
Абдалла
11
Канедо
Кайо
23
Аламири
Султан
10
Лима
Фабио
1
Япп
Хун
Фай
21
Юэ
Тзе
Нам
3
Гербиг
Оливер
13
Ли
Нгаи
Хои
17
Чань
Шиничи
6
Ву
Чун-Минг
8
Тан
Чун
Лок
16
Чань
Сю-Квань
11
Камарго
Эвертон
9
Эллиот
Мэттью
14
Пун
Хин
Пуй
ОАЭ
Гонконг

История личных встреч

ОАЭ
Гонконг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
4:0
ММ
0:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аламири Султан 1 (1) 1
Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Идрисс Абдуллах 1 0
Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гербиг Оливер 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0

Результаты последних матчей

ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0
ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Ирак - ОАЭ 1:0
Гонконг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0 Камбоджа - Гонконг 0:3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гонконг
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 1
Япония Накамура Кейто 1
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Вновь хорошее начало от Гонконга, Чань сейчас слева пробует между двумя игроками соперника отправить мяч в штрафную.
  • Второй тайм начался
    Стартовал второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Активно и интересно начала сборная Гонконга, выступающая на Кубке Азии впервые за полвека, однако постепенно фаворит в лице ОАЭ прибрал инициативу и сумел забить. При этом, всё равно очень даже непростой получается для ближневосточной команды встреча - приходится справляться с прессингом соперника у своей штрафной, а забить с игры по-прежнему ещё не удалось.
  • 45'
    Канедо слева в штрафной пробовал нанести удар после ввода из аута в исполнении Идрисса, однако в итоге в руки голкиперу мяч пришёл.
  • Угловой
    45'
    Султан во вратарской пробовал добраться до мяча после подачи корнера с правого фланга, но упал в борьбе, удар от ворот.
  • 45'
    Надер и Султан обыгрались на правом краю атаки и сумели выдавить из ситуации угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут добавлено.
  • Угловой
    44'
    Эллиот выиграл верх на дальнем краю вратарской после подачи от левого углового флажка и нанёс удар головой с отскоком от газона в руки голкиперу.
  • 43'
    Выполняет теперь Чань кросс слева на Пун Хин Пуя, который в попытке нанести удар зарабатывает корнер.
  • 42'
    Чань с левого края сильно вводит мяч из-за боковой, забросив в штрафную, но там не удаётся партнёрам качественно побороться.
  • Штанга
    39'
    Мощный удар Лимы из-за пределов штрафной, и после лёгкого рикошета попадает мяч в перекладину!
  • 37'
    Эллиот принял передачу накоротке в опорной и низом пробил в направлении левого от кипера угла, рядом со штангой.
  • Офсайд
    36'
    Аль-Зааби опасно прострелил справа от лицевой, а затем Альхаммади уже с левого края штрафной пробил рядом с ближним углом. Впрочем, в итоге всё равно был зафиксирован офсайд в ходе этой атаки.
  • 36'
    Открывается теперь Аламири на правом краю атаки и зарабатывает там аут.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-Л! Аламири, 1:0!
    Хладнокровно и очень уверенно исполнил пенальти Аламири, сильно уложив мяч низом в правый от голкипера угол. Япп Хун Фай не угадал и прыгнул влево.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      33'
      Да, пенальти в ворота сборной Гонконга и жёлтая Гербигу!
    • Видеоповтор
      32'
      Видеопросмотр на предмет возможной игры рукой Гербига в своей штрафной. Выставил он руку, прервав удар Аламири.
    • 31'
      Прострел Альхаммади в касание с левого края штрафной, успевают прервать передачу защитники.
    • 30'
      А вот теперь справа хорошо пробил Камарго, выцеливая в дальний угол. Пришлось вступать в игру киперу и отражать кулаками.
    • 29'
      Очередная попытка заброса за спину голкиперу от Камарго. На этот раз в руки Еисе выходит.
    • Желтая карточка
      27'
      Юэ Тзе Нам придержал руками Канедо и получил жёлтую карточку.
    • 27'
      Попробовал теперь Камарго с правого края штрафной мягко отправить мяч под перекладину. Получилось чуть выше створа, да и голкипер вроде как ситуацию всё-таки контролировал.
    • 26'
      Камарго вступил в прессинг и отобрал мяч на входе в штрафную соперника, после чего два подряд удара нанесли Пун и Эллиот, оба раза заблокировано было.
    • 25'
      Длинную передачу верхом из глубины в штрафную на ход Эллиоту исполняет Юэ, партнёр не успевает к мячу, удар от ворот.
    • Желтая карточка
      23'
      Идрисс активно в борьбу с Камарго, на этот раз уже получив жёлтую карточку по итогам эпизода.
    • 22'
      Ставят спину Камарго в борьбе за уходящий в аут мяч, однако всё-таки в пользу Гонконга тут аут.
    • Видеоповтор
      20'
      Султан справа прострелил к центру штрафной, где в борьбе с соперником упал партнёр. Проверяли эпизод на предмет пенальти, но не увидели в этой ситуации нарушения.
    • Фол, нарушение
      18'
      Канедо в атаке подтолкнул в спину Камарго, выигравшего у соперника позицию.
    • 16'
      На выходе за пределами штрафной играет Япп, оказавшись первым на мяче после проникающей передачи в ходе быстрой атаки Эмиратов.
    • Фол, нарушение
      16'
      Альхаммади теперь фолит слева в обороне на Камарго.
    • Фол, нарушение
      15'
      Канедо заложил техничный финт у центральной линии, вынудив фолить потерявшего позицию Юэ.
    • 13'
      После отбора на фланге пошёл прострел к дальней штанге ворот Яппа на Лиму, там успел прервать передачу защитник "драконов".
    • Угловой
      13'
      Лима накоротке разыграл корнер справа, после чего пошла подача на одиннадцатиметровую, там подчистили защитники.
    • 12'
      Канедо нанёс сильный удар из-за пределов штрафной, срикошетил мяч от защитника за лицевую.
    • 11'
      Султан ввёл мяч из аута на правом фланге, вдоль которого попробовали игроки ОАЭ провести атаку. Не получилось с первого темпа, а затем уже через центр пошло продвижение мяча.
    • 9'
      Камарго сместился справа вдоль опорной к центральной оси и нанёс сильный удар, который был заблокирован примерно на линии штрафной.
    • 7'
      Длинная передача следует вдоль правой бровки в линию атаки сборной Гонконга, там выносит головой в аут Абдельазиз.
    • 5'
      Султан заложил рейд по правому флангу, дойдя почти до лицевой, а затем прострелил. Неточно получилось, но рывок был хороший.
    • Фол, нарушение
      4'
      Аламири заложил красивый финт в середине поля, а Ли поставил сопернику подножку.
    • 3'
      Очередной ввод из-за боковой слева, на этот раз Лима головой выносит из штрафной.
    • 1'
      После сильного ввода мяча на левом фланге из аута Чанем выиграли номинальные гости верх в чужой штрафной, и несильный удар головой в руки голкиперу нанёс Камарго. Активный старт от сборной Гонконга.
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч 1-го тура группового этапа Кубка Азии между сборными ОАЭ и Гонконга. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    ОАЭ 91.1% (112)
    X 6.5% (8)
    Гонконг 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ОАЭ
    Ничья
    Гонконг
    14.00
    9.00
    Реклама, fon.bet
    8.93
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ОАЭ 1:0 Гонконг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ОАЭ 1:0 Гонконг

    Исход игры
    ОАЭ
    91.1% (112)
    Ничья
    6.5% (8)
    Гонконг
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.13% (43)
    Меньше
    63.87% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    30.25% (36)
    Нет
    69.75% (83)
    Популярный счёт
    2:0 ОАЭ
    45.5% (56)
    2:1 ОАЭ
    15.4% (19)
    1:0 ОАЭ
    9.8% (12)
    3:0 ОАЭ
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 ОАЭ
    4.9% (6)
    4:1 ОАЭ
    2.4% (3)
    4:0 ОАЭ
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ОАЭ
    Гонконг
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный