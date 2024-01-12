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Тур: 1. Стадион: .
ОАЭ
FIFA #64
 
Позже
Гонконг
FIFA #150
Прогнозы 48
ОАЭ 95.8% (46)
X 4.2% (2)
Гонконг 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ОАЭ
Ничья
Гонконг
14.00
6.11
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ОАЭ
Гонконг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
4:0
ММ
0:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0
ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Ирак - ОАЭ 1:0
Гонконг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0 Камбоджа - Гонконг 0:3

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОАЭ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места
  • Текстовая онлайн трансляция матча ОАЭ - Гонконг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 48
    ОАЭ 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Гонконг 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ОАЭ
    Ничья
    Гонконг
    14.00
    6.11
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ОАЭ - Гонконг онлайн

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    Прогнозы на матч ОАЭ - Гонконг

    Исход игры
    ОАЭ
    95.7% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Гонконг
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.61% (15)
    Меньше
    67.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (14)
    Нет
    69.57% (32)
    Популярный счёт
    2:0 ОАЭ
    47.8% (22)
    1:0 ОАЭ
    15.2% (7)
    2:1 ОАЭ
    10.9% (5)
    3:1 ОАЭ
    8.7% (4)
    4:1 ОАЭ
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:0 ОАЭ
    4.3% (2)
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    ОАЭ
    Гонконг
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