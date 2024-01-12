Тур: 1. Стадион: Халифа Интернейшнл.
История личных встреч
ОАЭ
Гонконг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
ОАЭ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0
ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Ирак - ОАЭ 1:0
Гонконг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2 Гонконг - Туркменистан 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0 Камбоджа - Гонконг 0:3
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
Прогнозы на матч ОАЭ - Гонконг
Исход игры
ОАЭ
95.7% (44)
Ничья
4.3% (2)
Гонконг
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (15)
Меньше
67.39% (31)
Обе команды забьют
Да
30.43% (14)
Нет
69.57% (32)
Популярный счёт
2:0 ОАЭ
47.8% (22)
1:0 ОАЭ
15.2% (7)
2:1 ОАЭ
10.9% (5)
3:1 ОАЭ
8.7% (4)
4:1 ОАЭ
6.5% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:0 ОАЭ
4.3% (2)
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