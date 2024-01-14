Тур: 17. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
2:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолДилросун Джавайро
24' Желтая карточкаВан Рой Барт
27' Желтая карточкаТимбер Квинтен
2:0
28' ГолХименес Сантьяго Томас
2:1
45' ГолПропер Дирк
2:2
53' ГолМаттссон Магнус
75' Желтая карточкаВиффер Матс
90' Желтая карточкаВердонк Калвин
90'+6
Ход матча
17'
24'
27'
28'
45'
2:1
53'
2:2
63'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
13 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
717 Количество передач 329
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
НЕК Неймеген
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.88
1.54
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|1.24
|Тимбер Квинтен
|6
|0.35
|Стенгс Келвин
|5
|0.29
|Пайшао Игор
|5
|0.29
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.24
|Минте Янкуба
|3
|0.18
|Виффер Матс
|2
|0.12
|Сейер Лео
|1
|0.06
|Дилросун Джавайро
|1
|0.06
|Лингр Ондржей
|1
|0.06
|Иванушец Лука
|1
|0.06
|Миламбо Антони
|1
|0.06
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Уэда Аясэ
|1
|0.06
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|11 (1)
|0.65
|Огава Коки
|5
|0.29
|Дост Бас
|4 (1)
|0.24
|Пропер Дирк
|3
|0.18
|Бас Юри
|3
|0.18
|Ван Рой Барт
|2
|0.12
|Хансен Сонтье
|2
|0.12
|Тавшан Элаис
|2
|0.12
|Росс Матиас
|2
|0.12
|Гонсалес Роберто
|1
|0.06
|Шоне Лассе
|0
|0
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|3
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Вердонк Калвин
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
23
15
Фейеноорд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
26
13
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
5
19%
1
8%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
2
8%
4
31%
31-45
4
15%
5
38%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
6
23%
1
8%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
21%
6
30%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
7
47%
76-90
Забито
50
33
23 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
9
18%
2
6%
1-15
10
20%
3
9%
16-30
4
8%
10
30%
31-45
9
18%
7
21%
46-60
7
14%
4
12%
61-75
11
22%
7
21%
76-90
Пропущено
16
30
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
19%
5
17%
61-75
3
19%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
Результаты матчей
Фейеноорд
НЕК Неймеген
Точный счет
6:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
6:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 24%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
6
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
54
54
36
18
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
161
134
98
98
710
710
116
314
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|53 - 16
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|35 - 31
|22
|9.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 32
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|28 - 35
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4