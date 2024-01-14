Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Огава Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Пропер Дирк правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

45' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

38' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хименес Сантьяго Томас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с левой ноги!

27' Виффер Матс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Ван Рой Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Хартман Квилиндси получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Хартман Квилиндси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ван Рой Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Пайшао Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Пайшао Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Г О О О О Л - Дилросун Джавайро забивает с левой ноги!

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хансен Сонтье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пайшао Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Хартман Квилиндси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Пайшао Игор пробил со штрафного прямо в стенку

2' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Фейеноорд начинает с центра поля