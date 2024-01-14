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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Фейеноорд
2:2
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
17' Гол
Дилросун Джавайро
24' Желтая карточка
Ван Рой Барт
27' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
2:0
28' Гол
Хименес Сантьяго Томас
2:1
45' Гол
Пропер Дирк
2:2
53' Гол
Маттссон Магнус
75' Желтая карточка
Виффер Матс
90' Желтая карточка
Вердонк Калвин
90'+6

Ход матча

17'
Дилросун Джавайро
(Стенгс Келвин)
1:0
24'
 
Ван Рой Барт
27'
Тимбер Квинтен
 
28'
Хименес Сантьяго Томас
(Виффер Матс)
2:0
29'
 
Ван Вермескеркен Саи
Ван Рой Барт
45'
2:1
Пропер Дирк
(Огава Коки)
53'
2:2
Маттссон Магнус
(Бас Юри)
63'
Сейер Лео
Пайшао Игор
 
63'
Ниукоп Барт
Траунер Гернот
 
67'
 
Сано Кадаи
Гонсалес Роберто
71'
Лингр Ондржей
Дилросун Джавайро
 
75'
Виффер Матс
 
78'
 
Боргес Санчес Ивандро
Бас Юри
80'
Ван Ден Белт Томас
Стенгс Келвин
 
80'
Иванушец Лука
Хартман Квилиндси
 
85'
 
Росс Матиас
Хансен Сонтье
90'
 
Вердонк Калвин

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 13 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 717 Количество передач 329
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
11
Дилросун
Джавайро
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
11
Гонсалес
Роберто
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
Фейеноорд
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
НЕК Неймеген

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
8 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

К
4:4
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.88
1.54

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 1.24
Тимбер Квинтен 6 0.35
Стенгс Келвин 5 0.29
Пайшао Игор 5 0.29
Гертрейда Лютсхарел 4 0.24
Минте Янкуба 3 0.18
Виффер Матс 2 0.12
Сейер Лео 1 0.06
Дилросун Джавайро 1 0.06
Лингр Ондржей 1 0.06
Иванушец Лука 1 0.06
Миламбо Антони 1 0.06
Ниукоп Барт 1 0.06
Уэда Аясэ 1 0.06
Хартман Квилиндси 0 0
Ганцко Давид 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 11 (1) 0.65
Огава Коки 5 0.29
Дост Бас 4 (1) 0.24
Пропер Дирк 3 0.18
Бас Юри 3 0.18
Ван Рой Барт 2 0.12
Хансен Сонтье 2 0.12
Тавшан Элаис 2 0.12
Росс Матиас 2 0.12
Гонсалес Роберто 1 0.06
Шоне Лассе 0 0
Вердонк Калвин 0 0
Худемакерс Меес 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Виффер Матс 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 3 1
Тавшан Элаис 2 1
Вердонк Калвин 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

23
15
Фейеноорд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

26
13
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
5
19%
1
8%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
2
8%
4
31%
31-45
4
15%
5
38%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
6
23%
1
8%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
7
47%
76-90

Забито

50
33
23 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
9
18%
2
6%
1-15
10
20%
3
9%
16-30
4
8%
10
30%
31-45
9
18%
7
21%
46-60
7
14%
4
12%
61-75
11
22%
7
21%
76-90

Пропущено

16
30
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
19%
5
17%
61-75
3
19%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1

Результаты матчей

Фейеноорд
НЕК Неймеген

Точный счет

6:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
6:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
6
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
5
4
5
4
2.5
5
4
3
6
3.5
1
8
2
7
4.5
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
2
6
4
4
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
13
4
1.5
9
8
9
8
2.5
7
10
7
10
3.5
1
16
3
14
4.5
2
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 12 3 2 53 - 16 39
3.
Твенте
 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 5 7 5 35 - 31 22
9.
Херенвен
 Заявка 17 6 2 9 26 - 32 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
12.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
13.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
14.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15.
Эксельсиор
 Заявка 17 3 8 6 28 - 35 17
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
18.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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