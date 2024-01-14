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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Кадис
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 127
Кадис 3.9% (5)
X 27.6% (35)
Валенсия 68.5% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
Ничья
Валенсия
3.10
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
12
Куаме
Роминигуе
4
Алькарас
Рубен
24
Сан
Эметерио
Феде
27
Наварро
Роберто
11
Алехо
Иван
16
Рамос
Кристофер
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
Кадис
4-4-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Валенсия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
КК
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
180

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.26
Мачис Дарвин 3 (1) 0.16
Рохер Марти 2 0.11
Алькарас Рубен 1 0.05
Эрнандес Луис 1 0.05
Сан Эметерио Феде 1 0.05
Пирес Лукас 1 0.05
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 7 0.37
Пепелу 4 (4) 0.21
Герра Хавьер 3 0.16
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.11
Перес Фран 1 0.05
Гайя Хосе 1 0.05
Каньос Серхи 1 0.05
Яремчук Роман 1 0.05
Дьякаби Муктар 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 10 0
Алькарас Рубен 9 0
Хименес Фали 8 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Окампо Брайан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Гайя Хосе 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Кадис
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
11
Кадис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Валенсия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
22%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
1
11%
6
35%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
33%
3
25%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

17
5
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
4
24%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Забито

14
23
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
4
29%
5
22%
1-15
6
43%
2
9%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
15%
2
9%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
7
27%
3
14%
61-75
5
19%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1
Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1
Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2

Результаты матчей

Кадис
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кадис
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
3
16
1.5
6
13
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 0:0 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
9.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 0:0 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 0:0 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
Где смотреть матч Кадис - Валенсия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кадис - Валенсия

Исход игры
Кадис
3.9% (5)
Ничья
27.3% (35)
Валенсия
68.8% (88)
Тотал 2.5
Больше
38.84% (47)
Меньше
61.16% (74)
Обе команды забьют
Да
62.81% (76)
Нет
37.19% (45)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
35.2% (45)
0:1 Валенсия
25% (32)
1:1 Ничья
23.4% (30)
0:2 Валенсия
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:0 Кадис
1.6% (2)
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