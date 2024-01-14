Тур: 20. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18622 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
0:1
8' ГолДуро Уго
1:1
21' ПенальтиАлькарас Рубен
30' Желтая карточкаЭрнандес Луис
1:2
52' ГолЛопес Диего
57' Желтая карточкаГильямон Уго
57' Желтая карточкаАлехо Иван
63' Желтая карточкаАлькарас Рубен
87' Желтая карточкаЭрнандес Хави
90' Желтая карточкаМамардашвили Георгий
1:3
90' ГолГерра Хавьер
1:4
90' ГолВаскес Хесус
90'+9
Ход матча
8'
21'
1:1
30'
52'
1:2
57'
57'
63'
75'
87'
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
377 Количество передач 283
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Алехо
Иван
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
-
16 Лопес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Кадис
Валенсия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
180
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.25
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.15
|Рохер Марти
|2
|0.1
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.1
|Эрнандес Луис
|1
|0.05
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.05
|Пирес Лукас
|1
|0.05
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|8
|0.4
|Герра Хавьер
|4
|0.2
|Пепелу
|4 (4)
|0.2
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.15
|Перес Фран
|1
|0.05
|Гайя Хосе
|1
|0.05
|Каньос Серхи
|1
|0.05
|Васкес Хесус
|1
|0.05
|Яремчук Роман
|1
|0.05
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|11
|0
|Алькарас Рубен
|10
|0
|Хименес Фали
|8
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Пирес Лукас
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Герра Хавьер
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Гильямон Уго
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
8
Кадис
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
11
Кадис
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
9
15
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
22%
3
20%
1-15
5
56%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
6
33%
76-90
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
33%
3
25%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
17
5
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
4
24%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Забито
15
27
12 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
4
27%
6
22%
1-15
7
47%
2
7%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
30
23
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
6
20%
5
22%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
7
23%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1
Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1
Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2
Результаты матчей
Кадис
Валенсия
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 30%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кадис
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
28
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
317
713
119
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|15 - 30
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
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|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:4 Валенсия
Исход игры
Кадис
3.9% (5)
Ничья
27.9% (36)
Валенсия
68.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
38.84% (47)
Меньше
61.16% (74)
Обе команды забьют
Да
62.81% (76)
Нет
37.19% (45)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
34.9% (45)
0:1 Валенсия
24.8% (32)
1:1 Ничья
23.3% (30)
0:2 Валенсия
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:0 Кадис
1.6% (2)
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