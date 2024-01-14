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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 18622 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Кадис
1:4
Конец матча
Валенсия
0'
0:1
8' Гол
Дуро Уго
1:1
21' Пенальти
Алькарас Рубен
30' Желтая карточка
Эрнандес Луис
1:2
52' Гол
Лопес Диего
57' Желтая карточка
Гильямон Уго
57' Желтая карточка
Алехо Иван
63' Желтая карточка
Алькарас Рубен
87' Желтая карточка
Эрнандес Хави
90' Желтая карточка
Мамардашвили Георгий
1:3
90' Гол
Герра Хавьер
1:4
90' Гол
Васкес Хесус
90'+9

Ход матча

8'
0:1
Дуро Уго
(Ногуэроль Диего Лопес)
15'
Эскаланте Гонсало
Сан Эметерио Феде
 
21'
Алькарас Рубен
1:1
30'
Эрнандес Луис
 
52'
1:2
Лопес Диего
(Каньос Серхи)
54'
Гвардиола Серхи
Куаме Роминигуе
 
57'
 
Гильямон Уго
57'
Алехо Иван
 
63'
Алькарас Рубен
 
65'
Окампо Брайан
Наварро Роберто
 
65'
Пирес Лукас
Хименес Фали
 
65'
Макси Гомес
Карселен Исаак
 
66'
 
Васкес Хесус
Гайя Хосе
66'
 
Корреа Тьерри
Каньос Серхи
75'
 
Герра Хавьер
Дуро Уго
81'
 
Мари Альберто
Перес Фран
81'
 
Гасиоровски Ярек
Габриэль Паулиста
87'
Эрнандес Хави
 
90'
 
Мамардашвили Георгий
90'
1:3
Герра Хавьер
(Ногуэроль Диего Лопес)
90'
1:4
Васкес Хесус
(Мари Альберто)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 377 Количество передач 283
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Кадис 3.9% (5)
X 27.9% (36)
Валенсия 68.2% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
12
Куаме
Роминигуе
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
27
Наварро
Роберто
16
Рамос
Кристофер
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
Кадис
4-5-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Валенсия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
КК
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
КК
4:0
КК
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
180

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.25
Мачис Дарвин 3 (1) 0.15
Рохер Марти 2 0.1
Алькарас Рубен 2 (1) 0.1
Эрнандес Луис 1 0.05
Сан Эметерио Феде 1 0.05
Пирес Лукас 1 0.05
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 8 0.4
Герра Хавьер 4 0.2
Пепелу 4 (4) 0.2
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.15
Перес Фран 1 0.05
Гайя Хосе 1 0.05
Каньос Серхи 1 0.05
Васкес Хесус 1 0.05
Яремчук Роман 1 0.05
Дьякаби Муктар 1 0.05
Гильямон Уго 1 0.05
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 0
Алькарас Рубен 10 0
Хименес Фали 8 0
Собрино Рубен 6 1
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Окампо Брайан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Герра Хавьер 2 1
Гайя Хосе 3 0
Гильямон Уго 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Кадис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Валенсия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
8
Кадис
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Валенсия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
11
Кадис
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

9
15
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
22%
3
20%
1-15
5
56%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
6
33%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
33%
3
25%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

17
5
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
4
24%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Забито

15
27
12 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
4
27%
6
22%
1-15
7
47%
2
7%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Пропущено

30
23
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
6
20%
5
22%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
7
23%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1
Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1
Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2

Результаты матчей

Кадис
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кадис
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
15
5
3
17
1.5
7
13
1
19
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 20 2 9 9 15 - 30 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
9.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 11
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
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    Прогнозы 129
    Кадис 3.9% (5)
    X 27.9% (36)
    Валенсия 68.2% (88)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:4 Валенсия

    Исход игры
    Кадис
    3.9% (5)
    Ничья
    27.9% (36)
    Валенсия
    68.2% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.84% (47)
    Меньше
    61.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    62.81% (76)
    Нет
    37.19% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    34.9% (45)
    0:1 Валенсия
    24.8% (32)
    1:1 Ничья
    23.3% (30)
    0:2 Валенсия
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:0 Кадис
    1.6% (2)
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