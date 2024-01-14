Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Иван Алехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Назначен штрафной. Пострадал Иван Алехо, его свалил Гайя Хосе

47' Наварро Роберто из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Ногуэроль Диего Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Валенсия

46' Удар от ворот произведет Валенсия

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Валенсия

43' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Валенсия

42' Эрнандес Хави V решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Хорошую попытку сделал Наварро Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Карселен Исаак получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Карселен Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Перес Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Дуро Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи

29' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Каньос Серхи не смог попасть в створ ударом издали

28' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ногуэроль Диего Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хименес Фали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Г О О О О О Л - Алькарас Рубен из команды Кадис забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Гиорги Мамардашвили прыгнул не в ту сторону.

21' ПЕНАЛЬТИ! - Пепелу играет рукой в штрафной! Пепелу вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

21' После проверки VAR судья изменил решение - Кадис пробьет пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кадис

17' Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

16' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Эрнандес Хави V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновлен

14' Сан Эметерио Феде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Валенсия

11' Шанс! Иван Алехо из команды Кадис пробил головой, но мимо

10' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Дуро Уго забивает с левой ноги!

8' Ногуэроль Диего Лопес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Москера Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Кадис

4' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Наварро Роберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валенсия начинает с центра поля

1' Судья начинает матч