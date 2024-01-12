Тур: 20. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Бускетс Матео
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Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Альмерия
Жирона
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.17
Среднее время на гол
66
77
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.75
0.82
Среднее время на гол
51
110
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.26
|Баптистао Лео
|4
|0.21
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.21
|Рамазани Ларжи
|2
|0.11
|Акиеме Серхио
|2
|0.11
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.05
|Каики Да Силва
|1
|0.05
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|11 (3)
|0.58
|Стуани Кристиан
|6
|0.32
|Савио III
|5
|0.26
|Мартин Иван
|4
|0.21
|Эррера Янгель
|4
|0.21
|Гарсия Алеш
|3
|0.16
|Цыганков Виктор
|3
|0.16
|Порту Кристиан
|2
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.11
|Фернандес Валери
|2
|0.11
|Коуто Ян
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.05
|Гарсия Эрик
|1
|0.05
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Баптистао Лео
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Лопи Дион
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Гарсия Алеш
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жирона
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
10
2
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Жирона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
1
25
Альмерия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Жирона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
5
28%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
9
25
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
22%
2
8%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
2
22%
8
32%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
1
11%
6
24%
76-90
Пропущено
25
13
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
12%
3
23%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
8
32%
1
8%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
6
24%
2
15%
76-90
Забито
19
46
9 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
3
16%
3
7%
1-15
1
5%
6
13%
16-30
5
26%
13
28%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
6
32%
6
13%
61-75
2
11%
11
24%
76-90
Пропущено
43
24
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
4
9%
5
21%
1-15
8
19%
5
21%
16-30
9
21%
2
8%
31-45
4
9%
4
17%
46-60
7
16%
3
13%
61-75
11
26%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0
Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2
Результаты матчей
Альмерия
Жирона
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
2:4
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:4
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
36
64
18
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
181
514
127
118
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 19
|38
|6.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|7.
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 20
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|27 - 38
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 23
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|15 - 25
|17
|16.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 27
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 40
|11
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
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|Алехо Иван
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогнозы на матч Альмерия - Жирона
Исход игры
Альмерия
7.7% (4)
Ничья
9.6% (5)
Жирона
82.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
52% (26)
Нет
48% (24)
Популярный счёт
1:2 Жирона
28.8% (15)
0:1 Жирона
17.3% (9)
0:2 Жирона
17.3% (9)
1:3 Жирона
11.5% (6)
1:1 Ничья
7.7% (4)
1:0 Альмерия
5.8% (3)
0:3 Жирона
3.8% (2)
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