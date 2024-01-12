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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Альмерия
 
Позже
Жирона
Прогнозы 53
Альмерия 7.5% (4)
X 9.4% (5)
Жирона 83% (44)
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Альмерия
Жирона

История личных встреч

Альмерия
Жирона

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
5:2
ЛЛ
6:2
ЛЛ
3:2
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
3:3
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.17

Среднее время на гол

66
77

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.75
0.82

Среднее время на гол

51
110

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.26
Баптистао Лео 4 0.21
Суарес Луис III 4 (1) 0.21
Рамазани Ларжи 2 0.11
Акиеме Серхио 2 0.11
Гонсалес Эдгар 1 0.05
Каики Да Силва 1 0.05
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 11 (3) 0.58
Стуани Кристиан 6 0.32
Савио III 5 0.26
Мартин Иван 4 0.21
Эррера Янгель 4 0.21
Гарсия Алеш 3 0.16
Цыганков Виктор 3 0.16
Порту Кристиан 2 0.11
Давид Лопес 2 0.11
Фернандес Валери 2 0.11
Коуто Ян 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Гутьеррес Мигель 1 0.05
Гарсия Эрик 1 0.05
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 6 0
Баба Иддрису 5 0
Баптистао Лео 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Посо Алехандро 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Лопи Дион 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Коуто Ян 4 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Савио III 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Гарсия Алеш 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Жирона
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

10
2
Альмерия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Жирона
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

1
25
Альмерия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Жирона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
5
24%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
5
28%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

9
25
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
22%
2
8%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
2
22%
8
32%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
1
11%
6
24%
76-90

Пропущено

25
13
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
12%
3
23%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
8
32%
1
8%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
6
24%
2
15%
76-90

Забито

19
46
9 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
3
16%
3
7%
1-15
1
5%
6
13%
16-30
5
26%
13
28%
31-45
2
11%
7
15%
46-60
6
32%
6
13%
61-75
2
11%
11
24%
76-90

Пропущено

43
24
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
4
9%
5
21%
1-15
8
19%
5
21%
16-30
9
21%
2
8%
31-45
4
9%
4
17%
46-60
7
16%
3
13%
61-75
11
26%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1
Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3
Жирона
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0
Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2

Результаты матчей

Альмерия
Жирона

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
2:4
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
3 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:4
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
18
1
5
14
1.5
12
7
1
18
2.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 11 5 3 36 - 19 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
9.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Вильярреал
 Заявка 19 5 4 10 27 - 38 19
14.
Мальорка
 Заявка 19 3 9 7 17 - 23 18
15.
Алавес
 Заявка 19 4 5 10 15 - 25 17
16.
Севилья
 Заявка 19 3 7 9 23 - 27 16
17.
Сельта
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 13 - 15 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
11.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
17.
Алавес
 Заявка 10 0 4 6 5 - 14 4
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 49 минут.

    Главный судья: Бускетс Матео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Жирона.
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    • Прогнозы 53
    Альмерия 7.5% (4)
    X 9.4% (5)
    Жирона 83% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Жирона
    5.00
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    4.50
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    1.70
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    Прогнозы на матч Альмерия - Жирона

    Исход игры
    Альмерия
    7.7% (4)
    Ничья
    9.6% (5)
    Жирона
    82.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (26)
    Нет
    48% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    28.8% (15)
    0:1 Жирона
    17.3% (9)
    0:2 Жирона
    17.3% (9)
    1:3 Жирона
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    1:0 Альмерия
    5.8% (3)
    0:3 Жирона
    3.8% (2)
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