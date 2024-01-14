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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лилль
 
Позже
Лорьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
Лилль 94.3% (115)
X 4.9% (6)
Лорьян 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Лорьян
11.00
6.05
9.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
5
Гудмундссон
Габриэль
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
22
Сантос
Тиаго
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
12
Языджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
38
Мвого
Ивон
2
Силва
Игор
33
Пелон
Орельен
95
Туре
Сулейман
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
4
Моуйоколо
Лорис
14
Бакайоко
Тьемуэ
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
44
Кари
Айман
Лилль
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Лорьян

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

27 матчей

48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
6:3
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.21

Среднее время на гол

37
74

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.77

Среднее время на гол

60
117

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

1.93
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.29
Языджи Юсуф 3 0.18
Диаките Бафоде 3 0.18
Андре Бенжамин 2 0.12
Йоро Лени 2 0.12
Жегрова Эдон 1 0.06
Кавалейру Иван 1 0.06
Сантос Тиаго 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.29
Крупи Эли Джуниор 4 0.24
Тосин Айегун 2 0.12
Бамба Дьенг 2 0.12
Дукуре Сирине 1 0.06
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Абергель Лоран 1 0.06
Понсо Жульен 1 0.06
Йонгва Дарлин 1 0.06
Туре Сулейман 1 0.06
Менди Бенжамен 1 0.06
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Андре Бенжамин 4 0
Сантос Тиаго 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Бенжамен 3 0
Туре Сулейман 3 0
Менди Формоз III 3 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Лилль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лорьян
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

7
8
Лилль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
50%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
5
28%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
4
36%
4
22%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
10%
5
25%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
9
45%
2
10%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Пропущено

15
36
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
3
20%
5
14%
1-15
3
20%
8
22%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
1
7%
5
14%
46-60
6
40%
7
19%
61-75
2
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4
Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1

Результаты матчей

Лилль
Лорьян

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
6.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится ничьей.
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Прогнозы 122
Лилль 94.3% (115)
X 4.9% (6)
Лорьян 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Лорьян
11.00
6.05
9.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль - Лорьян

Исход игры
Лилль
94.3% (115)
Ничья
4.9% (6)
Лорьян
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.9% (37)
Меньше
68.1% (79)
Обе команды забьют
Да
34.48% (40)
Нет
65.52% (76)
Популярный счёт
2:0 Лилль
37.7% (46)
1:0 Лилль
21.3% (26)
2:1 Лилль
19.7% (24)
3:1 Лилль
7.4% (9)
1:1 Ничья
4.9% (6)
3:0 Лилль
2.5% (3)
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