Тур: 18. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
30' Желтая карточкаЛе Бри Тео
1:0
37' ГолДэвид Джонатан
40' Желтая карточкаАндре Бенжамин
41' Желтая карточкаБакайоко Тьемуэ
55' Желтая карточкаПелон Орельен
88' Желтая карточкаТуре Сулейман
2:0
90' ГолКабелла Реми
3:0
90' ГолЖегрова Эдон
90'+4
Ход матча
30'
37'
1:0
40'
41'
55'
84'
88'
90'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
627 Количество передач 378
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
44
Кари
Айман
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенНападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
44 Кари АйманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Силла ДембоЗащитник
-
93 Мугиша ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Arthur Ebong
-
-
-
34 Gino Caoki
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лилль
Лорьян
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
27 матчей
48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
2.38
1.21
Среднее время на гол
37
74
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.77
Среднее время на гол
60
117
Всего голов
52
27
Голов в среднем за матч
1.93
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
46
90
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|6 (1)
|0.33
|Языджи Юсуф
|3
|0.17
|Диаките Бафоде
|3
|0.17
|Жегрова Эдон
|2
|0.11
|Андре Бенжамин
|2
|0.11
|Йоро Лени
|2
|0.11
|Сантос Тиаго
|1
|0.06
|Кабелла Реми
|1
|0.06
|Кавалейру Иван
|1
|0.06
|Уна Адам
|1
|0.06
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.28
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.22
|Тосин Айегун
|2
|0.11
|Бамба Дьенг
|2
|0.11
|Дукуре Сирине
|1
|0.06
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Абергель Лоран
|1
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.06
|Йонгва Дарлин
|1
|0.06
|Туре Сулейман
|1
|0.06
|Менди Бенжамен
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Рибейро Александро
|3
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Менди Формоз III
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Ле Бри Тео
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лорьян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
7
8
Лилль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лорьян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Пропущено
4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
50%
3
14%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
5
28%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
4
36%
4
22%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Забито
23
20
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
2
9%
5
25%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
10
43%
2
10%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Пропущено
15
39
6 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
3
20%
5
13%
1-15
3
20%
8
21%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
1
7%
5
13%
46-60
6
40%
7
18%
61-75
2
13%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4
Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1
Результаты матчей
Лилль
Лорьян
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лилль
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
711
711
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 24
|18
|14.
|1:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 28
|16
|17.
|1:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|1:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|16.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|17.
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:0 Лорьян
Исход игры
Лилль
94.4% (119)
Ничья
4.8% (6)
Лорьян
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (37)
Меньше
69.17% (83)
Обе команды забьют
Да
33.33% (40)
Нет
66.67% (80)
Популярный счёт
2:0 Лилль
39.7% (50)
1:0 Лилль
20.6% (26)
2:1 Лилль
19% (24)
3:1 Лилль
7.1% (9)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:0 Лилль
2.4% (3)
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