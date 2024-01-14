Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

74' Понсо Жульен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Языджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого ловит мяч

73' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

68' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Дэвид Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Дэвид Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Гомес Анхель пробил со штрафного прямо в стенку

63' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Моуйоколо Лорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Языджи Юсуф пробил со штрафного прямо в стенку

56' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Пелон Орельен получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Лилль

52' Исмаили Гонсалвес пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

52' Жегрова Эдон пробил со штрафного прямо в стенку

49' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Моуйоколо Лорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.