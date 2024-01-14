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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Лилль
3:0
Конец матча
Лорьян
0'
30' Желтая карточка
Ле Бри Тео
1:0
37' Гол
Дэвид Джонатан
40' Желтая карточка
Андре Бенжамин
41' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
55' Желтая карточка
Пелон Орельен
88' Желтая карточка
Туре Сулейман
2:0
90' Гол
Кабелла Реми
3:0
90' Гол
Жегрова Эдон
90'+4

Ход матча

30'
 
Ле Бри Тео
37'
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
1:0
40'
Андре Бенжамин
 
41'
 
Бакайоко Тьемуэ
46'
 
Крупи Эли Джуниор
Тосин Айегун
55'
 
Пелон Орельен
75'
 
Мугиша Джоэл
Бакайоко Тьемуэ
75'
 
Royce Openda Owaga
Кари Айман
77'
Кабелла Реми
Языджи Юсуф
 
84'
 
Gino Caoki
Ле Бри Тео
88'
 
Туре Сулейман
90'
Кабелла Реми
2:0
90'
Жегрова Эдон
(Сантос Тиаго)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 627 Количество передач 378
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Лилль 94.4% (119)
X 4.8% (6)
Лорьян 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
5
Гудмундссон
Габриэль
9
Дэвид
Джонатан
38
Мвого
Ивон
4
Моуйоколо
Лорис
33
Пелон
Орельен
95
Туре
Сулейман
2
Силва
Игор
14
Бакайоко
Тьемуэ
19
Абергель
Лоран
37
Ле
Бри
Тео
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
44
Кари
Айман
Лилль
4-2-3-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Лорьян

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

27 матчей

48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
6:3
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.21

Среднее время на гол

37
74

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.77

Среднее время на гол

60
117

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

1.93
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
90

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 (1) 0.33
Языджи Юсуф 3 0.17
Диаките Бафоде 3 0.17
Жегрова Эдон 2 0.11
Андре Бенжамин 2 0.11
Йоро Лени 2 0.11
Сантос Тиаго 1 0.06
Кабелла Реми 1 0.06
Кавалейру Иван 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.28
Крупи Эли Джуниор 4 0.22
Тосин Айегун 2 0.11
Бамба Дьенг 2 0.11
Дукуре Сирине 1 0.06
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Абергель Лоран 1 0.06
Понсо Жульен 1 0.06
Йонгва Дарлин 1 0.06
Туре Сулейман 1 0.06
Менди Бенжамен 1 0.06
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Менди Формоз III 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Ле Бри Тео 1 0
Пабло Пажис 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Лилль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лорьян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

7
8
Лилль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лорьян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
50%
3
14%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
5
28%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
4
36%
4
22%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

23
20
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
2
9%
5
25%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
10
43%
2
10%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Пропущено

15
39
6 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
3
20%
5
13%
1-15
3
20%
8
21%
16-30
0
0%
6
15%
31-45
1
7%
5
13%
46-60
6
40%
7
18%
61-75
2
13%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4
Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1

Результаты матчей

Лилль
Лорьян

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лилль
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
4
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
7
11
1.5
7
11
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 1:0 Заявка 18 10 4 4 26 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 1:1 Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 18 4 7 7 23 - 24 18
14.
Тулуза
 1:0 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Мец
 0:1 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
17.
Клермон
 1:1 Заявка 18 2 6 10 14 - 31 12
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Нант
 1:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 1:0 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 1:1 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 1:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
12.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
16.
Клермон
 1:1 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
17.
Нант
 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Лорьян: 37%.
  • 94'
    Фантастический гол, где все сам сделал Жегрова Эдон!
  • 93'
    Сантос Тиаго сделал результативную передачу.
  • 93'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 93'
    Г О О О О Л - Жегрова Эдон из команды Лилль левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 93'
    Лилль контролирует мяч.
  • 93'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 92'
    Лилль контролирует мяч.
  • 91'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Лорьян: 38%.
  • 90'
    Отличный гол забил Кабелла Реми
  • 90'
    Г О О О О Л - Кабелла Реми забивает ударом с левой ноги!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лилль 94.4% (119)
    X 4.8% (6)
    Лорьян 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:0 Лорьян

    Исход игры
    Лилль
    94.4% (119)
    Ничья
    4.8% (6)
    Лорьян
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.83% (37)
    Меньше
    69.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (40)
    Нет
    66.67% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    39.7% (50)
    1:0 Лилль
    20.6% (26)
    2:1 Лилль
    19% (24)
    3:1 Лилль
    7.1% (9)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:0 Лилль
    2.4% (3)
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